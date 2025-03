Joan Thiele: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantautrice italo-colombiana.

Tra i nomi più importanti di quella che una volta era definita la scena indie (e non sempre a ragione) c’è sicuramente Joan Thiele. Cantautrice dall’anima soul e dal sound internazionale, è diventata negli ultimi anni uno dei personaggi più rispettati della musica italiana grazie a uno stile unico e molto riconoscibile. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Joan Thiele: biografia e carriera

Alessandra Joan Thiele (pronunciato Tìle) è nata a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, il 21 settembre 1992 sotto il segno della Vergine. Figlia di uno svizzero di origine colombiana, cresce in vari angoli del mondo: Colombia, Canada, Caraibi, Inghilterra, per poi approdare finalmente in Italia, sul Lago di Garda.

Elodie e Joan Thiele

Proprio questa sua infanzia da girovaga segna anche il suo percorso artistico, che inizia a Londra, per poi continuare a Milano. In particolare raggiunge un discreto successo con il suo primo singolo, Save Me, pubblicato per la Universal e tratto dall’album Joan Thiele.

Pubblica un secondo album nel 2018, Tango, per poi dedicarsi ad alcuni progetti secondari e collaborazioni con artisti come Myss Keta e Nitro.

Nel 2020 ha quindi pubblicato, nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus, il suo terzo album: Operazione Oro. Da questo momento in avanti la sua carriera le ha regalato non poche soddisfazioni.

Nel 2021 ha collaborato con Mace e Venerus nel brano Senza fiato. Successivamente ha pubblicato il singolo Atto I – Memoria del futuro, consistente nei brani Cinema e Futuro Wow. Il progetto è continuato con un Atto II al cui interno è presente il brano Tuta blu, e poi nel 2021 da un Atto III. I tre singoli sono stati successivamente raccolti in un unico progetto, Atti.

Cosa fa oggi Joan Thiele

Nel 2022 ha collaborato con l’amica Elodie, firmando e cantando il brano Proiettili (ti mangio il cuore) per la colonna sonora del film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa con protagonista proprio Elodie. Grazie a questo brano le due hanno vinto un David di Donatello per la miglior canzone originale.

Dopo aver raccolto i frutti di questo grande successo, Thiele ha quindi ottenuto una grandissima soddisfazione: nel dicembre 2024 è stato annunciato da Carlo Conti tra i protagonisti nel cast del Festival di Sanremo 2025.

Durante la manifestazione si è fatta apprezzare per la sua eleganza e la sua classe. Nella serata dei duetti ha cantato Che cosa c’è di Gino Paoli con Frah Quintale, mentre nella classifica finale ha chiuso al ventitreesimo posto. Subito dopo ha dato alle stampe l’album Joanita.

La discografia in studio

2018 – Tango

2025 – Joanita

La vita privata di Joan Thiele: chi è il fidanzato

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli e non sappiamo se abbia o meno una un fidanzato. Sappiamo però che in passato ha avuto una storia importante a Londra. Se è tornata in Italia e anche a causa della fine di questa relazione.

Sai che…

– Il suo soprannome è Joanita.

– La madre ha origini napoletane.

– Ha un rapporto di amicizia molto profondo con Elodie.

– Dove abita Joan Thiele? Non sappiamo se viva a Milano o meno.

– Il suo successo è iniziato con una cover di Hotline Bling di Drake.

– Ha partecipato a Le ragazze di Porta Venezia di Myss Keta.

– Tra le sue ispirazioni ci sono Joan Baez e Joan As a Police Woman.

– In un’intervista a Vanity Fair ha dichiarato di sentire la Colombia come il ritmo, mentre l’Italia come sua madre, la sua lingua e il calore.

– Su Instagram Joan Thiele ha un account ufficiale da oltre decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Joan Thiele, ecco una playlist presente su Spotify: