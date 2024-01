Tananai: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul giovane cantante rivelazione di Sanremo 2022.

Tananai è un ex emergente della musica italiana. Un cantautore in grado di farsi apprezzare prima a livello underground, per poi imporsi al grande pubblico grazie all’amicizia con Fedez e soprattutto grazie a un incredibile exploit tra i Festival di Sanremo 2022 e 2023. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Tananai: biografia e carriera

Alberto Cotta Ramusino, questo il vero nome di Tananai, è nato a Milano l’8 maggio 1995 sotto il segno del Toro. Appassionato di musica fin da bambino, si fa notare con il progetto elettronico Not for Us, prima di cambiare pseudonimo e tuffarsi nel mondo dell’indie.

Tananai

Muove i primi passi in questa nuova avventura nel 2018. Tra i suoi singoli più apprezzati di questi anni c’è sicuramente Ichnusa, un pezzo che parla di una storia d’amore finita. Ma in anni più recenti ha fatto parlare di sé anche per il brano Maleducazione, una delle sue canzoni più famose e amate:

Inserito nella selezione Scuola Indie da Spotify, Tananai ha sempre dimostrato di amare davvero la sua indipendenza, che gli ha permesso di poter scrivere e comporre con la massima libertà. Nel 2021 è riuscito a entrare nel nuovo album di Fedez, con un duetto nel brano Le madri degli altri. Ed è stata l’occasione per farsi conoscere per la prima volta dal grande pubblico.

Pochi mesi dopo ha preso parte a Sanremo Giovani e, arrivando tra i tre finalisti, è riuscito a guadagnarsi un posto tra i Big del Festival di Sanremo 2022. Una grande occasione che forse lo ha colto leggermente impreparato. Con la sua Sesso occasionale è arrivato infatti miseramente ultimo, diventando però un idolo del pubblico grazie alla sua simpatia e a un paio di tweet ben assestati.

Diventato improvvisamente famoso grazie anche all’exploit sui social di un suo vecchio singolo, Baby Goddamn, nei mesi successivi si è tolto la soddisfazione di esibirsi per la prima volta nei palazzetti, di pubblicare l’album Rave, Eclissi e di entrare nuovamente nel cast di Sanremo nel 2023.

Cosa fa oggi Tananai?

Tornato un anno dopo sul palco dell’Ariston, Tananai ha fatto un figurone. Rispetto all’anno precedente ha infatti mostrato progressi importanti, anche a livello di canto, e con la ballata Tango è riuscito a giocarsi la vittoria finale, arrivando nella classifica definitiva al quinto posto.

Nell’estate dello stesso anno ha quindi collaborato con Merk & Kremont e Marracash per il tormentone estivo Un altro mondo, ed è stato annunciato tra gli ospiti del palco di Piazza Colombo a Sanremo 2024.

Tananai: la discografia in studio

2017 – To Discover and Forget (come Not for Us)

2022 – Rave, eclissi

La vita privata di Tananai: chi è la fidanzata?

Diventato famoso, ha provato per qualche tempo a tenere segreta la sua vita sentimentale. Nel 2022 ha però confessato in un’intervista di avere una fidanzata, una ragazza che lo ha colpito perché “particolare“. Solo nel 2023 il suo nome è venuto fuori. Si chiama Sara Marino, un giovane architetto. I due erano stati già paparazzati per le strade di Milano.

Sai che…

– Chi è il padre di Tananai? In molti se lo chiedono, visto che si è diffusa sul web una leggenda secondo cui Alberto sarebbe il figlio di Biagio Antonacci. Il motivo? Il loro intenso duetto a Sanremo 2023. In realtà non sappiamo chi sia il padre, ma di certo non è il noto cantautore milanese.

– Qual è il significato del nome Tananai? In dialetto bergamasco e bresciano vuol dire ‘oggetto inutile’ e può essere rivolto anche a una persona ritenuta ‘sciocca’. Questo nomignolo glielo aveva dato il nonno quando era piccolo.

– Dove abita Tananai? Non sappiamo se si sia trasferito a Milano o abiti ancora a Cologno Monzese.

– Da ragazzo ha sofferto di obesità e bullismo.

– Non sappiamo a quanto ammonti il suo patrimonio e quanto guadagni.

– Ama il calcio e, pur non essendo un fan sfegatato di Francesco De Gregori, è sempre stato legato al suo brano La leva calcistica del ’68, e specialmente al celebre verso: “Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia“. La sua squadra del cuore? L’Inter.

– Per anni ha scritto, prodotto e interpretato le sue canzoni da solo, facendosi aiutare dagli amici solo per i video. Indipendente, per davvero.

– Da ragazzo ha ‘divorato’ i Linkin Park, ma tra le sue ispirazioni ci sono anche i Verdena e Flume.

– Su Instagram Tananai ha un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale seguito da centinaia di migliaia di fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Tananai, ecco una playlist presente su Spotify:

