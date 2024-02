Chi è Marracash, il King del rap italiano

Marracash: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper e producer che ha fondato l’etichetta Roccia Music.

Marracash è uno dei rapper di maggior talento emersi negli anni Duemila. Figlio della seconda generazione dell’hip hop milanese, quella che aperta dall’exploit delle Sacre Scuole, è oggi uno dei producer e degli artisti più apprezzati in Italia. Scopriamo insieme alcune curiosità sul King of Rap, un artista capace di farsi apprezzare sia dai fan del rap underground che da quelli del mainstream.

Chi è Marracash: origini, biografia e carriera

Fabio Bartolo Rizzo è nato a Nicosia, in provincia di Enna, il 22 maggio 1979 sotto il segno dei Gemelli. Durante l’infanzia si è trasferito a Milano con la famiglia, e qui ha conseguito il diploma di perito elettronico.

Marracash

Dopo aver iniziato a incidere con uno pseudonimo diverso da quello con cui è diventato famoso, esordisce nel 2004 nel mixtape PMC VS Club Dogo – The Official Mixtape, nato dalla collaborazione tra i Club Dogo e la Porzione Massiccia Crew. Nello stesso anno nasce il collettivo Dogo Gang, che vede Marracash tra le proprie fila. Il suo primo singolo solista esce nel 2005: s’intitola Popolare ed è prodotto da Don Joe.

Si tratta del brano che anticipa l’uscita del mixtape Roccia Music I, realizzato dalla Dogo Gang con ospiti di varia provenienza, come Inoki e Co’Sang. Il suo primo disco solista a tutti gli effetti esce il 13 giugno 2008 per una major, la Universal. S’intitola Marracash, e vede al suo fianco come producer Don Joe e Deleterio. Tra gli ospiti ci sono grandi nomi della nostra scena hip hop come Gué Pequeno, J-Ax e Jake La Furia. Tra i singoli che lo trascinano ai vertici delle classifiche spicca il tormentone Badabum Cha Cha.

Esce nel 2010 il suo secondo disco, Fino a qui tutto bene, nuovo salto del rapper verso la scena mainstream. Dopo aver prodotto il secondo capitolo di Roccia Music, nel 2011 pubblica anche un terzo album, King of rap. Ancora una volta collabora con i maggiori nomi della scena hip hop, tra cui Fabri Fibra.

Nel 2013 fonda insieme a Shablo la propria etichetta indipendente, chiamata Roccia Music, con l’obiettivo di aiutare a crescere e a lanciare i talenti del rap del domani. Tra gli artisti che riescono a emergere proprio da qui va segnalato Achille Lauro. Due anni dopo pubblica il suo quarto album, Status, per poi dedicarsi l’anno dopo a un progetto in collaborazione con Gué Pequeno, dal titolo Santeria, anticipato dal singolo Nulla accade:

Si tratta dell’ultimo capitolo prima di una pausa di un paio d’anni. Torna nei negozi con un’edizione speciale di Marracash per festeggiare il decimo anniversario dalla sua uscita nel 2018. Quindi, nel 2019 è apparso nel brano F.A.K.E. di Jake La Furia, e il 16 maggio è tornato a pubblicare un lungo messaggio su Instagram. In questo post ha criticato proprio il mondo dei social, e ha annunciato l’imminente uscita del suo quinto album e del suo primo libro.

Album che è uscito il 31 ottobre, nel giorno di Halloween, con il titolo Persona, e ha conquistato fin da subito il primo posto della classifica Fimi, certificando il suo successo e rendendolo uno dei rapper più amati d’Italia. Di seguito l’audio di Madame:

Cosa fa oggi Marracash?

A sorpresa nel 2021 Marra è tornato alla musica con un nuovo album, un altro capolavoro di profondità e con uno sguardo anche politico, Noi, loro, gli altri in cui unisce le forze anche con artisti come Calcutta e Blanco.

Nel 2022 ha collaborato per la prima volta con Vasco Rossi nel brano La pioggia alla domenica, e nel 2023 ha creato il primo grande festival rap italiano, il Marrageddon, con una data a Milano e una a Napoli, le due capitali del nostro rap in questo periodo storico.

Marracash: la discografia in studio

2008 – Marracash

2010 – Fino a qui tutto bene

2011 – King del rap

2015 – Status

2016 – Santeria (con Gué Pequeno)

2019 – Persona

2021 – Noi, loro, gli altri

La vita privata di Marracash: chi è la fidanzata?

Della vita sentimentale del rapper non si conoscono molti dettagli. Sappiamo che in passato aveva avuto l’idea di provarci con Elisabetta Canalis, ma senza avere grande fortuna. Diverso il discorso con Giulia Salemi. I due si sono frequentati per qualche tempo, ma Fabio ha messo in chiaro fin da subito che in quel momento non si sentiva pronto per una storia seria. E infatti la loro relazione è durata poco tempo.

Nel 2019 l’artista si è invece fatto ‘beccare’ in atteggiamenti intimi con la collega Elodie, con cui ha collaborato nel brano Margarita. Quella che sembrava una semplice infatuazione è diventata un vero amore, e Marra ed Elodie sono stati una delle coppie più solide nel mondo della musica per circa due anni.

Purtroppo durante la lavorazione dell’album Noi, loro, gli altri, i due sono entrati in crisi e hanno capito che la loro favola era giunta a conclusione. Si sono amati però moltissimo e sono rimasti in ottimi rapporti. Non a caso, Marra ha voluto mettere in scena la fine della loro relazione in un video, quello di Crazy Love.

A due anni dalla fine della relazione con la popstar romana, nell’estate 2023 è stato ‘pizzicato’ in atteggiamenti intimi con quella che sembrerebbe la sua nuova fiamma, Asia Pesenti, una fashion designer più giovane di lui di 17 anni, molto famosa su Instagram.

Sai che…

– Marracash è alto 1 metro e 89.

– La madre era una bidella mentre il padre lavorava come camionista.

– A inizio carriera si faceva chiamare Juza delle Nuvole.

– Il nome Marracash gli venne in mente perché da piccolo, a causa delle sue origini siciliane, veniva chiamato dagli altri bambini ‘marocchino‘.

– Dove vive Marracash? Non ne siamo certi ma dovrebbe essere rimasto nella sua Milano.

– Soffre di disturbo bipolare.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Nel 2023 ha organizzato Marragaddon, un grande festival rap a Milano e Napoli con protagonisti tutti i big del nostro rap.

– Ha dichiarato in un’intervista ad All Music che i suoi musicisti preferiti da bambino erano i Metallica e gli 883.

– Ha condotto il programma MTV Spit dedicato alle rap battle.

– Su Instagram Marracash ha un account ufficiale da oltre centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Marracash, ecco una playlist presente su Spotify:

