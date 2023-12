Alex Fiordispino: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul batterista e percussionista dei The Kolors.

Tra i segreti del successo dei The Kolors non c’è solo il talento canoro e compositivo di Stash, ma anche il ritmo e il groove imposto da Alex Fiordispino, batterista e percussionista della band appassionato di musica metal. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alex Fiordispino: biografia e carriera

Alex Fiordispino è nato a Caserta il 30 dicembre 1989 sotto il segno del Capricorno, Alex è uno dei membri fondatori della band, insieme al cugino Stash e al bassista Daniele Mona (sostituito da Dario Iaculli nel 2022). Appassionato di musica fin da ragazzo, è diventato famoso in tutta Italia grazie alla vittoria della quattordicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi.

Alex Fiordispino

Dopo il successo nel talent, con il gruppo ha raggiunto i vertici delle classifiche, ha partecipato una prima volta a Sanremo con il brano Frida (mai, mai, mai) nel 2018 e ha vissuto un’estate da re dei tormentoni nel 2023 grazie al brano Italodisco.

Cosa fa oggi Alex Fiordispino?

Continua a essere il batterista e il percussionista dei The Kolors, un grande protagonista del mondo della musica. Il 3 dicembre è stato annunciato tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024 da Amadeus insieme al resto della band.

La vita privata di Alex Fiordispino: chi è la fidanzata?

Alex è fidanzato ormai da diversi anni con una ragazza di nome Stella. Si tratta di una content creator molto famosa sui social network. I due condividono tante passioni. Tra queste, anche quella per la musica, in particolare per il metal, come dimostrato da una loro foto insieme sul prato per assistere a un concerto di reunion dei Pantera.

Sai che…

– Chi è il fratello di Alex? Non ne ha, è figlio unico, anche se in molti credano che lui e Stash siano fratelli visto che condividono lo stesso cognome (in realtà sono cugini).

– Dove vive Alex Fiordispino? Non sappiamo se sia rimasto in Campania o se per lavoro abbia preferito trasferirsi a Milano o Roma.

– Non conosciamo i guadagni e il patrimonio del batterista.

– Il suo idolo nel mondo della musica? Oltre Michael Jackson, Jack White.

– Ha moltissimi tatuaggi, anche sulla testa.

– Su Instagram Alex Fiordispino ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Non è presente per il momento su TikTok.

Riproduzione riservata © 2023 - NM