Andiamo alla scoperta del cantante dei Kolors, Stash: la vita privata, le curiosità e la carriera di una delle voci più famose del panorama musicale italiano.

Bello, aitante, simpatico e… bravo! Parliamo di Stash dei The Kolors, il cantante della band che ha conquistato tutti nel giro di pochi anni tra Amici, Sanremo e tanto altro ancora. Nato il 7 luglio del 1989 sotto il segno del Cancro a Caserta, Antonio Fiordispino non è solo il frontman di uno dei gruppi più amati in Italia, ma anche uno dei più brillanti artisti mai venuti fuori dal talent di Canale 5. Scopriamo di più su di lui, sulla sua carriera e sulla vita privata.

Chi è Stash: biografia e carriera

Antonio Fiordispino è nato a Caserta il 7 luglio 1989. Appassionato di musica fin da bambino, ha formato con il cugino Alex Fiordispino e l’amico Daniele Mona nel 2010 il suo primo gruppo, i The Kolors appunto. La loro carriera comincia con un’esperienza molto formativa a Milano come resident band del locale Le Scimmie.

Stash Fiordispino

Nel 2015 prende parte ad Amici, il talent che gli regalerà il grande successo. E al termine di un percorso straordinario, riesce ad arrivare al successo, complice l’exploit del singolo Everytime. Dopo il successo nel talent, i The Kolors hanno debuttato a Sanremo nel 2018 con il singolo Frida (mai mai mai), il loro primo pezzo in assoluto in italiano.

Nel corso degli anni più recenti ha quindi ripreso il suo posto ad Amici in più occasioni, nel ruolo di giudice o anche di ospite d’onore.

Cosa fa oggi Stash?

Dopo aver cambiato etichetta discografica e anche uno degli altri membri della band, i The Kolors si sono trasformati in re dell’estate con il singolo Italodisco, autentico tormentone del 2023.

La vita privata di Stash: fidanzata e figlia

Fino al 2017 era fidanzato con la sua storica dolce metà, Carmen Fiorentino, celebre giornalista di moda. I due sono stati insieme per ben 10 anni, ma alla fine la loro relazione è terminata. Da quel momento sono stati tanti i rumor che lo hanno visto protagonista: il cantante è stato infatti associato a Ginevra Lambruschi e Anna Tatangelo, gossip smentito dallo stesso artista.

Durante la finale di Amici Speciali nel 2020 il cantautore ha annunciato che stava per diventare papà e il tam tam sul web ha portato a scovare il nome della sua nuova fidanzata: si tratta di Giulia Belmonte, splendida modella e giornalista abruzzese. La piccola è nata il 3 dicembre, e i due l’hanno chiamata Grace. A due anni di distanza Stash e Giulia si sono regalati un dolcissimo bis, e il 14 agosto 2022 è venuta alla luce anche la secondogenita, Imagine.

Sai che…

– Dove abita Stash? Oggi lui e la sua famiglia vivono a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Perché Stash si chiama così? Semplicemente perché si tratta del suo secondo nome.

– Stash è diventato famoso anche per uno sputo durante gli Mtv Music Award del 2016. Il motivo? Non si sa cosa abbia scatenato la sua rabbia. Quel che è certo è che il cantante uscì dal palco con gli altri componenti della band senza ritirare il premio che avevano vinto.

– Ama viaggiare, curare il suo look e anche il cibo.

– Su Instagram Stash ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

