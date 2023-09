Luigi Strangis: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante di Lamezia Terme rivelazione di Amici 21.

C’è un artista calabrese che, tra i banchi di Amici 21, ha colpito il pubblico diventando rivelazione della nuova edizione del talent. Si tratta di Luigi Strangis, un talentuoso cantautore che ha lottato con tutte le proprie armi per poter guadagnare un posto nei serali e poi arrivare alla vittoria finale. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Luigi Strangis: biografia e carriera

Classe 2001, originario di Lamezia Terme, in Calabria, Luigi Strangis ha coltivato la sua passione per la musica fin da bambino, iniziando subito a studiare la chitarra e la teoria musicale. Dopo aver frequentato il liceo musicale Tommaso Campanella di Lamezia, ha deciso di tentare la fortuna all’interno di uno dei programmi televisivi più importanti.

Ad Amici 21 Luigi Strangis si è presentato con una sua fida chitarra e un brano inedito che ha colpito soprattutto Rudy Zerbi, meno Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Per il momento l’esperto discografico ha però avuto ragione, e il giovane cantautore sta stupendo tutti a suon di inediti molto apprezzati, come Vivo e soprattutto Muro:

Dopo un percorso lungo e tormentato, Luigi si è qualificato per i serali, e ha superato ogni sfida, avendo la meglio anche su artisti inizialmente più quotati come LDA. Arrivato quindi alla finale, ha vinto la categoria dedicata al canto e ha poi trionfato anche nella sfida uno contro uno con Michele, diventando il vincitore ufficiale dell’edizione 2022 del talent. Da allora la sua carriera è esplosa, portandolo a diventare uno dei cantanti più amati dai più giovani.

La vita privata di Luigi Strangis: chi è la fidanzata

Non sappiamo se abbia una fidanzata. Nella scuola Luigi dovrebbe essere entrato da single, come dimostrato dalla simpatia molto speciale che ha subito mostrato per la ballerina Carola. Tra i due al momento non sembra comunque esserci una relazione.

Sai che…

– Luigi ha una madre calabrese e un padre napoletano.

– Pur avendo studiato chitarra e teoria musicale, non ha mai preso lezioni di canto. Ma possiede un’innata musicalità che ha sorpreso tutti i suoi fan e anche i vocal coach con cui ha lavorato.

– Cura molto il suo look.

– Su Instagram Luigi Strangis ha un account da centinaia di migliaia di follower.

