In Italia siamo entrati nell’epoca dei figli d’arte nel mondo della musica. Oltre ai vari Tredici Pietro, Jasmine e Angelina Mango, c’è spazio anche per LDA, Luca D’Alessio, uno dei figli di Gigi D’Alessio. Un artista che ha fatto il proprio debutto già alcuni anni fa, ma salito agli onori della cronaca per essere entrato nel 2021 nella scuola di Amici di Maria De Filippi, per poi diventare protagonista anche a Sanremo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è LDA, il cantante Luca D’Alessio: biografia e carriera

Luca D’Alessio è nato a Napoli nel 2003, il 27 marzo, sotto il segno dell’Ariete. I genitori sono Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, la prima moglie del celebre cantante partenopeo. Appassionato di musica fin da bambino, complice l’influenza del padre, ha mosso i primi passi nel mondo della musica nel 2017, spopolando sul web grazie al singolo Orizzonte de Il Mago.

Incoraggiato da questo successo, scrive e incide il suo primo brano originale, Resta, collezionando su tutte le piattaforme oltre mezzo milioni di ascolti. Incoraggiato dal padre, ha una grande occasione quando, nel 2020, partecipa a Buongiorno, l’album di Gigi con tantissime cover in chiave rap e trap dei suoi maggiori successi. Dopo qualche mese ha lanciato un altro singolo apprezzatissimo, Vivimi.

LDA ad Amici

Nel 2021 Luca è entrato nel casto di Amici di Maria De Filippi, aggiungendosi alla squadra di Rudy Zerbi, pur non convincendo la professoressa Anna Pettinelli, che lo ha demolito così: “Il tuo genere mi sembra un po’ datato, mi sembri un Gigi D’Alessio dimensione 3.0“. Nonostante sappia di passare per ‘raccomandato’, ha spiegato di aver scelto questa strada perché vuole farsi conoscere per ciò che è davvero.

La sua partecipazione ad Amici, tra alti e bassi, è andata avanti a lungo, permettendogli di presentare alcuni singoli diventati virali tra i suoi tanti fan. A un passo dalla finale è però stato eliminato a sorpresa, durante il sesto serale.

Cosa fa oggi LDA?

Dopo il grande successo ottenuto nel talent, il giovane cantautore partenopeo si è però guadagnato una delle più grandi opportunità della sua vita: partecipare al Festival di Sanremo 2023 tra i Big. Entra nel cast dei 28 big e con il brano Se poi domani, una ballata piuttosto tradizionale, conquista sia i suoi fan più giovani che gli spettatori più maturi del Festival. Termina la sua avventura sanremese al quindicesimo posto e subito dopo la kermesse dà alle stampe il suo primo album, Quello che fa bene.

La vita privata di LDA: ha una fidanzata?

Le informazioni più importanti sulla sua vita privata riguarda il rapporto con i genitori. Luca è il terzogenito di Gigi e della prima moglie Carmela Barbato. Ha due fratelli più grandi, Claudio e Ilaria, un fratellastro più piccolo, Andrea (figlio di Anna Tatangelo) e ne ha avuto un altro dalla relazione tra papà Gigi e la compagna Denise Esposito. Nonostante la storia tra i genitori sia finita da anni, Luca ha mantenuto un rapporto speciale con il padre.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, nel 2023 è uscito allo scoperto. La sua fidanzata attualmente è Miriam Galluccio, influencer che studia Fashion Design. I due stanno insieme dal 30 ottobre 2022.

Sai che…

– Ha dichiarato di non aver voluto farsi conoscere come Luca D’Alessio per far capire a tutti di essere una cosa diversa rispetto al padre, a partire dal loro stile.

– Dove vive LDA? Non sappiamo se abiti ancora a Napoli, non lontano dalla madre, o si sia trasferito per lavoro a Roma o Milano.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni di LDA.

– Il suo cantante preferito? Non è Gigi, ma Justin Bieber.

– Su Instagram ha un account che in poco tempo gli ha permesso di guadagnare tantissimi follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di LDA, ecco una playlist disponibile su Spotify:

