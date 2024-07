Franco126: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper trasteverino diventato famoso grazie alla collaborazione con Carl Brave.

Il nome di Franco126 è rimasto legato per molto tempo a quello di Carl Brave. D’altronde, il duo indie pop romano è stata una delle rivelazioni più grandi della preve epopea dell’Itpop. Se però Carl è stato rapido nell’imporsi anche come solista, Franco ha impiegato un po’ di tempo in più, prima di diventare un artista apprezzato anche in questa nuova veste. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla carriera e di questo artista ormai cardine della scena indie romana.

Chi è Franco126: biografia e carriera

Il vero nome di Franco126 è Federico Bertollini. Nato a Roma il 4 luglio 1992 sotto il segno del Cancro, è cresciuto nel quartiere Trastevere della capitale. Grazie alla passione per la musica entra in contatto molto presto con un certo Carl Brave.

Franco126

Il feeling tra i due è talmente forte da portarli a uscire dal collettivo d’origine per iniziare un progetto unicamente loro. Nascono così i Carl Brave x Franco126. I loro primi singoli sono Sempre in due e Pellaria, che anticipano l’uscita del primo album, Polaroid, che ottiene un successo straordinario.

Dopo aver collaborato con Coez nel brano Barceloneta e con Noyz Narcos in Borotalco, i due artisti decidono nel 2018 di interrompere il loro sodalizio, pur rimanendo in ottimi rapporti.

Carl Brave avvia così il suo percorso solista con il fortunato Notti brave, che vede ospite Franco126 nel brano La cuenta. Dopo pochi mesi anche il rapper più giovane del duo riesce a intraprendere una carriera individuale, pubblicando il singolo Frigobar, seguito da Ieri l’altro e da Stanza singola (con Tommaso Paradiso), che dà il nome al suo primo album.

Nel 2021 ha pubblicato il secondo album solista, Multisala, lanciato da singoli di prestigio come Blue Jeans (con Calcutta), Nessun perché e Che senso ha.

Cosa fa oggi Franco126

Dopo la pubblicazione dell’EP Uscire di scena, nel gennaio 2022, Franco ha fatto perdere in parte le sue tracce, facendo sentire la propria voce soprattutto per le collaborazioni di prestigio, come quella con Marco Mengoni nel brano Un’altra storia del 2023.

Franco126: la discografia in studio da solista

2019 – Stanza singola

2021 – Multisala

La vita privata di Franco126: fidanzata e figli

Molto riservato nella sua vita lontana dal palco, Franchino non ha mai confermato pubblicamente alcuna sua relazione. Non sappiamo se sia fidanzato o sia single.

Sai che…

– Franco ha aggiunto il 126 al suo nickname in onore al collettivo 126, di cui faceva parte.

– Inizialmente si era lanciato nell’avventura da trapper, con un utilizzo abbondante di autotune. Successivamente ha deciso di svoltare verso il cantautorato indie, lasciandosi dietro il ‘correttore d’intonazione’ su consiglio del proprio insegnante di canto.

– Dovrebbe essere rimasto a vivere a Roma.

– Tra le sue ispirazioni ha citato quasi tutti i grandi della scuola cantautorale romana, come Franco Califano e Francesco De Gregori, ma anche artisti del calibro di Lucio Dalla, Luca Carboni ed Eduardo De Crescenzo.

– Franco126 a Sanremo è una delle domande che molti suoi fan si sono fatti nel corso degli anni. Per ora non è mai stato vicino al Festival, ma con l’apertura a nuovi mondi degli anni di Baglioni-Amadeus non è impossibile un suo approdo sul palco dell’Ariston.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Dagli amici è soprannominato Paperoga.

– Su Instagram Franco126 ha un account ufficiale da centinaia di migliaia follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Franco126, ecco una playlist presente su Spotify: