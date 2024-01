Chi è Frah Quintale, il rapper di Alta marea con Coez

Frah Quintale: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper e cantautore di Missili e Buio di giorno.

Frah Quintale è uno dei cantautori e rapper più importanti tra quelli che hanno ballato per diverso tempo tra indie e mainstream, conquistando comunque milioni e milioni di stream sulle piattaforme di ascolto musicale. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata fin qui.

Chi è Frah Quintale: biografia e carriera

Francesco Servidei, questo il vero nome di Frah Quintale, è nato a Brescia il 27 dicembre 1989 sotto il segno del Capricorno. Appassionato di musica fin dall’adolescenza, a 15 anni inizia un percorso nel duo dei Fratelli Quintale, che riescono a pubblicare ben cinque album.

Coez e Frah Quintale

Il debutto da solista arriva nel 2016, quando pubblica l’EP 2004 e il suo primissimo singolo, Colpa del vino. Il successo non è immediato, ma quando il 3 luglio 2017 pubblica il singolo Cratere i numeri iniziano finalmente a salire:

Il brano viene poi inserito nell’album Regardez moi, il primo vero disco della sua carriera da solista. Si tratta di un ottimo debutto che viene premiato dal pubblico. Dopo quest’ottimo risultato, pubblica alcuni brani inediti che ottengono una discreta eco sulle piattaforme in streaming. Tra questi c’è anche Missili con Giorgio Poi, brano poi utilizzato anche per la colonna sonora della serie televisiva di Summertime.

Il 26 giugno 2020 ha quindi pubblicato il suo secondo album, Banzai (lato blu), prima parte di un progetto più ampio. Da questo disco sono stati estratti i singoli Farmacia, Contento e Amarena.

Cosa fa oggi Frah Quintale?

Dopo aver ottenuto un grande successo da solista, ha deciso nel 2023 di unire le forze con l’amico Coez. I due hanno dato vita a un nuovo progetto lanciando il singolo Alta marea, che diventa un tormentone di quell’estate. A settembre hanno quindi dato alle stampe il loro primo joint album, Lovebars.

Frah Quintale: le frasi più belle

Frah è famoso soprattutto per la sua penna e il suo modo di scrivere, molto semplice ma originale. Ecco alcune delle frasi più belle delle sue canzoni:

“Non ci servono gli occhi per poterci guardare e anche se sbaglio le strade poi ti trovo lo stesso senza navigatore“, da Missili;

“Io che pensavo non avessi bisogno di te ma a certe cose non ci pensi prima delle tre“, da Colpa del vino;

“Non mi hai chiesto mai la luna, ma nel petto ora ho un cratere“, da Cratere.

Frah Quintale: la discografia in studio

2017 – Regardez moi

2020 – Banzai (lato blu)

2021 – Banzai (lato arancio)

2023 – Lovebars (con Coez)

La vita privata di Frah Quintale: chi è la fidanzata?

Sulla vita privata di Frah Quintale non conosciamo molti dettagli. Non utilizza infatti i suoi social per raccontare vicende riguardanti la sua sfera più intima.

Sai che…

– Dove vive Frah Quintale? Non sappiamo se si sia spostato a Milano o a Roma.

– Non ha un fratello, o almeno non è suo fratello l’altro componente dei Fratelli Quintale, il suo primo duo.

– Il singolo Cratere prende il nome da un graffito presente in un palazzo abbandonato della sua Brescia.

– Ha collaborato con Gué Pequeno nella hit 2%.

– Su Instagram ha un account ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Frah Quintale, ecco una playlist presente su Spotify:

