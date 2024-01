Silvano Michetti: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul batterista dei Cugini di Campagna.

Se Ivano Michetti è stato a lungo l’anima dei Cugini di Campagna, il fratello gemello Silvano Michetti ne è ancora oggi il cuore pulsante. Riconoscibile come il ‘baffo’ della band romana, il batterista è uno dei fondatori del gruppo che tuttora raccoglie i consensi di milioni di persone in tutto il mondo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Silvano Michetti: biografia e carriera

Silvano Michetti è nato a Roma l’11 febbraio 1947 sotto il segno dell’Aquario. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha fondato molto presto, sul finire degli anni Sessanta, un gruppo con il fratello Ivano. I due, dopo un periodo di rodaggio, hanno ottenuto la fiducia di alcuni produttori della scena romana, e in poco tempo hanno dato vita a I Cugini di Campagna.

Batterista e percussionista del gruppo, Silvano è stato con il fratello Ivano l’unico membro stabile della band. Un artista che, al di là del suo talento, non ha mai sentito l’esigenza di staccarsi dal gruppo per cercare la fortuna da solista. Pur non partecipando alla stesura dei brani, ha contribuito al successo di canzoni immortali come Anima mia e Un’altra donna:

Cosa fa oggi Silvano Michetti?

Continua a essere una colonna portante dei Cugini di Campagna, con cui è tornato alla ribalta partecipando in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Lettera 22, arrivato al ventunesimo posto nella classifica finale.

La vita privata di Silvano Michetti: moglie e figli

Se come artista è famoso in tutto il mondo, nel privato Silvano è riuscito a mantenere una grande riservatezza. Non sappiamo se sia sposato e abbia dei figli.

Sai che…

– Con il fratello Ivano ha partecipato anche al reality show La fattoria.

– Ma davvero Silvano Michetti è un avvocato? La risposta, seppur incredibile, è sì. Pur non dedicandosi mai alla carriera da solista, ha deciso di crearsi una carriera parallela a quella nel mondo della musica, studiando diritto. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza, con specializzazione nel diritto d’autore e nel plagio musicale (ovviamente), ha iniziato nel 2008 a fare il praticante presso uno studio legale, occupandosi di ogni tipo di cause.

– Oltre che la batteria, suona anche la tastiera, come dimostrato a Sanremo nel 2023.

– Nel 2022 ha preso parte all’Isola dei Famosi insieme a Nick Luciani, ma la sua avventura è durata pochissimo: è stato espulso per una bestemmia sfuggitagli appena messo piede in Honduras.

– Su Instagram Silvano Michetti non ha un account ufficiale.

