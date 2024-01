Tutte le curiosità su Ivano Michetti, il fondatore dei Cugini di Campagna

Ivano Michetti: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul fondatore dei Cugini di Campagna.

L’Anima mia dei Cugini di Campagna? Sicuramente i gemelli Silvano e Ivano Michetti, fondatori del gruppo. Famosissimi per aver lanciato grandissimi successi tra anni Settanta e Ottanta e per aver messo in piedi nel 2021 una polemica particolare con i Måneskin, oggi sono ancora una delle band più influenti della musica italiana. Andiamo a scoprire alcune curiosità sull’artista romano.

Chi è Ivano Michetti: biografia e carriera

Nato a Roma l’11 febbraio 1947 sotto il segno dell’Aquario. Appassionato di musica fin da bambino, si è dilettato da giovanissimo con il fratello Silvano nel mondo delle sette note, mostrando un talento straordinario.

Ivano Michetti

Chitarrista e bassista, Ivano ha fondato con il fratello la band che ha dato loro la fama nel 1970, lanciando fin da subito tantissimi successi. Del gruppo è forse il vero leader, compositore di gran parte delle musiche e anche autore di alcuni dei testi delle loro hit più popolari. Inoltre, è anche una delle voci, seppur non la principale (nel ruolo di frontman si sono avvicendati nel corso degli anni diversi artisti, tra cui Nick Luciani).

Cosa fa oggi Ivano Michetti?

Tornato in auge per la chiacchieratissima polemica (montata da loro) con i Måneskin, Ivano nel 2023 è stato per la prima volta protagonista al Festival di Sanremo con i Cugini di Campagna, conquistando il 21esimo posto con il brano Lettera 22.

La vita privata di Ivano Michetti: moglie e figli

Invano è sposato ormai da tantissimi anni con la signora Rossella. Su di lei non abbiamo grandi informazioni e non abbiamo nemmeno immagini, visto che Michetti non possiede un account Instagram personale. Sappiamo comunque che è proprio la moglie di Ivano a cantare le frasi “non cercarmi” e “non pensarmi” nel brano Anima mia.

Sai che…

– Michetti vive ancora nella sua città natale, Roma.

– Ivano Michetti ha avuto un ictus? Purtroppo sì. Il cantautore ha vissuto momenti difficili nel settembre 2020, quando è stato colpito da un ictus, svelato a tutta Italia dalla moglie Rossella nel salotto di Domenica Live. Dopo essere stato ricoverato per oltre due settimane in coma e aver subito un intervento al cuore, Ivano è però riuscito a rimettersi in forze.

– Il soprannome del fondatore dei Cugini di Campagna è molto curioso: Poppi.

– Non conosciamo i suoi guadagni, ma sappiamo che colleziona soldatini di piombo.

– Su Instagram Ivano Michetti non ha un account ufficiale.

