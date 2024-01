I Cugini di Campagna: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul gruppo romano di Anima mia, tornato alla ribalta con i Måneskin.

Dagli anni Settanta a oggi, sempre sulla cresta dell’onda. O quasi. I Cugini di Campagna sono una parte importante della storia della nostra musica pop, capaci di conquistare le classifiche con le loro hit e d’ispirare generazioni e generazioni di musicisti, fino ai nostri Måneskin.

Tornati alla ribalta proprio per le continue frecciatine lanciate al gruppo di Damiano David, i Cugini non possono essere ricordati solo come una ‘macchietta’. La loro carriera merita ben altro rispetto. Andiamo a ricordarne le tappe più importanti.

Chi sono I Cugini di Campagna: la carriera

Complesso fondato nel 1970 per iniziativa di Silvano Michetti, avrebbe inizialmente dovuto essere un gruppo di musica tradizionale italiana. Da qui il nome ‘agreste’. A testimonianza di ciò ricordiamo il loro primo singolo, Il ballo di Peppe, lanciato dalla trasmissione Alto gradimento di Gianni Boncompagni e Renzo Arbore. Un pezzo che non riscuote il successo sperato e che porta ben presto a un cambio di rotta per il quartetto.

I Cugini di Campagna

Svoltano così all’improvviso verso un pop meno tradizionale, con importanti elementi derivanti dalla black music d’Oltreoceano, e dal 1973 al 1977 piazzano in fila una serie di successi in grado di conquistare le classifiche non solo italiane, ma di tutto il mondo: da Anima mia a Innamorata, da Preghiera a Un’altra donna, passando per Tu sei tu ed È lei.

A cambiare le carte in tavola è l’addio al gruppo di Flavio Paulin, uno degli autori principali delle canzoni più importanti. Avrebbe potuto essere uno scossone decisivo. Invece, l’arrivo di Paul G. Manners, talentuoso cantante e chitarrista, non modifica il potenziale della band, che sforna dal 1978 altri successi molto importanti come Dentro l’anima, Solo con te, Meravigliosamente e No tu no.

Anche il periodo Manners però arriva a una conclusione nel 1985. Al suo posto si unisce al gruppo il cantante Marco Occhetti, che permette alla band di portare in giro i propri successi fino al 1994, anno di un nuovo scossone: le dimissioni del tastierista Giorgio Brandi.

Stavolta il colpo è duro, anche perché Brandi era uno dei fulcri del gruppo fin dalle origini. Dopo una breve pausa, nel 1997 i CdC tornano però alla ribalta grazie a una trasmissione televisiva, Anima mia, condotta da Fabio Fazio e Claudio Baglioni, show che risveglia l’interesse del pubblico nei loro confronti. Per qualche anno la band torna quindi a girare l’Italia con i propri spettacoli, fino all’addio nel 2014 di Nick Luciani, il cantante che aveva preso il posto di Brandi nel 1994.

Il tempo di riassestarsi, e dal 2015 al 2020 la line-up de I Cugini di Campagna si ripresenta al pubblico così: Silvano Michetti (batteria), Ivano Michetti (chitarra e voce), Tiziano Leonardi (sintetizzatori), Daniel Colangeli (voce solista).

Nel 2021, Colangeli ha però lasciato il gruppo, facendo spazio al ritorno di Nick Luciani dopo sette anni. Con questa formazione la band torna per l’ennesima volta alla ribalta, agganciandosi al successo dei Måneskin di Damiano David con alcune polemiche a volte pretestuose. Celebre in tal senso la loro versione di Zitti e buoni nello spettacolo di Capodanno 2022.

Cosa fanno oggi i Cugini di Campagna?

Nel 2023 sono stati incredibilmente promossi da Amadeus anche a Big del Festival di Sanremo, dove hanno gareggiato per cercare di “vendicarsi” una volta per tutte dei Måneskin. In realtà hanno dimostrato, con la loro Lettera 22 e la loro simpatia, di avere ancora qualcosa da dire e da dare al mondo della musica. Chiudono comunque la loro avventura al ventunesimo posto.

Cugini di Campagna: la discografia in studio

1972 – I Cugini di Campagna

1973 – Anima mia

1974 – Un’altra donna

1975 – Preghiera

1976 – È lei

1977 – Tu sei tu

1978 – Dentro l’anima… e qualcosa dei giorni passati

1980 – Meravigliosamente

1981 – Metallo

1982 – Gomma

1991 – Kimera

1997 – Anima mia

1998 – Amor mio

1999 – La storia

2003 – Una storia infinita

2006 – Sapessi quanto… e la storia continua

2011 – Mi manchi tu… da 40 anni

2014 – Ti ho sognata mentre stavi ritornando 843074522)

2017 – Una meravigliosa storia infinita

2023 – Lettera 22

Sai che…

– Con Un’altra donna sono rimasti in top 10 della classifica italiana per oltre 44 settimane.

– I maggiori successi composti dai CdC portano la firma di Ivano Michetti e Flavio Paulin e sono eseguiti in falsetto, caratteristica che li ha resi riconoscibili.

– Ivano e Silvano Michetti sono fratelli gemelli.

– Il soprannome di Ivano è Poppi. La sua passione? È un collezionista di soldatini di piombo, ferro e stagno.

– I Cugini di Campagna hanno partecipato al reality show La Fattoria e alla serie tv I Cesaroni.

– Ivano Michetti ha accusato Lady Gaga di aver copiato alcuni look dei CdC.

– Chi è morto de I Cugini di Campagna? Ivano è stato colpito da ictus e in passato ha rischiato molto. L’unico a essere già scomparso è però nel 2022 l’ex cantante Marco Occhetti.

– Su Instagram I Cugini di Campagna hanno un account da diverse migliaia di follower. Sono presenti anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei Cugini di Campagna, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM