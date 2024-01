Tutto su Billy Corgan, il cantante con la passione per il wrestling

Chi è Billy Corgan: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante e leader degli Smashing Pumpkins.

Billy Corgan è uno degli artisti più influenti della generazione a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Con i suoi Smashing Pumpkins ha saputo costeggiare il movimento grunge senza mai diventarne parte integrante, ma prendendo da quel genere il meglio, creando in qualche modo uno stile alternativo unico e difficilmente imitabile.

Andiamo a scoprire insieme le curiosità sulla carriera e la vita privata di uno degli artisti ancora oggi più rispettati negli Stati Uniti e non solo.

Chi è Billy Corgan: biografia e carriera

William Patrick Corgan è nato a Elk Grove Village, nell’Illinois, il 17 marzo 1967 sotto il segno dei Pesci. Figlio di un musicista blues, dopo la separazione dei genitori è costretto a vivere con diversi parenti, tra cui i nonni materni e paterni.

chitarra elettrica rock

Solo dopo le seconde nozze del padre torna a vivere con lui. Nonostante la professione del genitore, Billy non viene incoraggiato a suonare durante l’infanzia. Solo a 14 anni rimane folgorato da una chitarra, la Flying V di Michael Schenker, mostratagli da un amico. Dopo averla provata, la sua vita cambia. Impara a suonare da autodidatta, impugnando la chitarra da destrorso, pur essendo mancino. Verso la metà degli anni Ottanta fonda i suoi primi gruppi, ma non ottiene granché successo.

La svolta avviene quando conosce il chitarrista James Iha. I due sono uniti dalla passione per la musica rock dei Led Zeppelin e dei Black Sabbath e decidono di dar vita a una nuova formazione: gli Smashing Pumpkins. La band esordisce il 10 agosto 1988 all’Avalon Nightclub. Da lì inzia per la una carriera di successo straordinario.

Di seguito 1979, una delle canzoni più amate degli Smashing Pumpkins:

Le fortune della band si interrompono dopo 13 anni e 6 album il 2 dicembre 2000. L’anno dopo Billy fonda gli Zwan, con cui pubblica nel 2003 senza troppa fortuna Mary Star of the Sea. Il nuovo gruppo ha però vita breve. A questo punto l’artista decide di dar vita a un percorso solista. Lancia nel giugno 2005 il suo primo disco, TheFutureEmbrace, che ottiene un discreto successo.

Cosa fa oggi Billy Corgan?

Dopo aver riunito gli Smashing Pumpkins ha iniziato una doppia vita artistica, alternando gli impegni col gruppo a quelli da solista. Dopo l’addio del chitarrista Jeff Schroeder, nel gennaio 2024 ha aperto un bando per trovare un nuovo chitarrista, pubblicando un indirizzo email a cui mandare le candidature.

Di seguito il video di Aeronaut, uno degli ultimi singoli di Billy Corgan:

Billy Corgan: la discografia da solista in studio

2005 – TheFutureEmbrace

2005 – Walking Shade

2014 – AEGEA

2016 – Siddartha

2019 – Cotillions

La vita privata di Billy Corgan: moglie e figli

La vita sentimentale di Billy Corgan è stata piuttosto movimentata. Ha avuto in passato un flirt con Courtney Love, vedova di Kurt Cobain, ma anche con una star dei film a luci rosse Tila Tequila. Dal 1993 al 1997 è stato sposato con Chris Fabian. L’attuale compagna è Chloe Mendel, di 26 anni più giovane di lui. I due hanno avuto un figlio, Augustus Juppiter, nato il 16 novembre 2015.

Sai che…

– Qual è la malattia di Billy Corgan? Fortunatamente non soffre di particolari patologie.

– Billy Corgan è ricordato come il ‘fratello di Super Vicky’, ma si tratta di una bufala: non ha mai partecipato alla serie.

– È diventata virale una sua foto a Disneyland in cui aveva un volto tutto meno che divertito.

– Billy Corgan è alto 1 metro e 90.

– Il nome di Billy è composto da quello del padre e da quello del santo del giorno della sua nascita, ovvero Patrick.

– Dal secondo matrimonio, il padre di Billy ha avuto un figlio affetto dalla sindrome di Tourette. A lui più tardi Corgan ha dedicato la canzone Spaceboy, inserita nell’album Siamese Dream.

– Ha lavorato come fattorino per le consegne di una pizzeria e in un negozio di dischi usati.

– Il 16 gennaio 1996, nel giorno dell’inserimento dei Pink Floyd nella Rock and Roll Hall of Fame, ha suonato con il celebre gruppo inglese Wish You Were Here.Poco dopo l’uscita del primo album, nel 1991, la Stratocaster di Billy Corgan venne rubata. Solo dopo 27 anni l’artista è riuscito a ritrovarla.

– Billy Corgan e il wrestling, una passione nata nell’adolescenza e mai tramontata. Oggi il frontman degli Smashing Pumpkins è anche presidente della National Wrestling Alliance.

– Su Instagram Billy Corgan ha un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Billy Corgan, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM