Tutto su Courtney Love, la vedova di Kurt Cobain

Courtney Love è nata il 9 luglio del 1964 sotto il segno del Cancro a San Francisco. Molti la conoscono come la moglie di Kurt Cobain, ma nel corso della sua vita la stessa Courtney ha intrapreso una propria personale carriera, segnata soprattutto da alti e bassi. Con la sua band, le Hole, pubblicherà quattro dischi, senza però mai lasciare il segno. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Courtney Love: biografia e carriera

Courtney Michelle Harrison è nata a San Francisco il 9 luglio 1964. Figlia di Hank Harrison, editore e road manager dei Grateful Dead, e della psicoterapeuta Linda Carroll, ha tre fratellastri e due sorellastre.

Appassionata di musica fin da ragazza, ha sofferto da bambina il divorzio dei genitori, al punto da finire in psicoterapia fin dalla prima infanzia. Da questo momento in poi il rapporto con il padre si deteriorerà, anche a causa del trasferimento di Courtney e della madre a Marcola, in Oregon.

Nonostante le difficoltà, sogna molto presto di diventare una celebrità e per riuscirci a 12 anni prova a entrare nel Mickey Mouse Club, senza successo. Arrestata per furto a soli quattordici anni, durante il periodo in riformatorio ha l’opportunità di scoprire Patti Smith, le Runaways e altri gruppi femminili che diventeranno una grandissima fonte d’ispirazionoe per la sua carriera.

Dopo alcuni viaggi in giro per il mondo, grazie a una somma di denaro ereditata dai nonni materni, all’inizio degli anni Ottanta Courtney comincia così la sua carriera da cantante. La sua prima esperienza, molto preve, è come singer dei Faith No More.

Terminata rapidamente questa esperienza, ha creato la sua prima girl band, raccogliendo un discreto successo. Tornata in California, studia recitazione e debutta nel mondo del cinema e dei video musicali, senza riuscire comunque a conquistare la fama definitiva. Quella consacrazione che arriverà qualche anno dopo solo con le Hole, band formata con Eric Erlandson, Lisa Roberts e Caroline Rue. Con questo gruppo diventa simbolo del movimento femminista delle riot grrrl, pur non volendolo.

Cosa fa oggi Courtney Love?

Diventata dopo il matrimonio con Kurt Cobain per tutti la signora Cobain, anche dopo la scomparsa del leader dei Nirvana, Courtney ha continuato a raccogliere successi con le Hole anche negli anni seguenti (il maggior successo della band è l’album Celebrity Skin del 1998), in cui non mancheranno scontri, anche piuttosto vivaci, con altri personaggi del mondo del rock, da Dave Grohl a Gwen Stefani.

Oggi, dopo aver superato una serie di problemi legati anche alle dipendenze da droghe, Courtney ha pubblicato diversi brani da solista (il suo unico album rimane America’s Sweetheart del 2004) e nel 2020 ha annunciato il ritorno in sala prove con le Hole.

La vita privata di Courtney Love: marito e figli

La sua storia con Kurt Cobain è sicuramente una delle pagine più controverse della musica. Nel 1992 i due decidono di sposarsi, e per lei sarà un cambiamento radicale, che la porterà anche sotto i riflettori e le permetterà di costruirsi un futuro nell’ambito musicale.

I due vivono una storia passionale, ma segnata dalle trasgressioni continue: alcool, droghe, depressione. Pare addirittura che lei facesse uso di eroina anche durante la gravidanza. In ogni caso, dalla loro relazione nacque Frances Bean Cobain.

Ma le cose non cambieranno, e l’amore non basterà a salvare Kurt, che verrà trovato senza vita l’8 aprile del 1994. Il corpo fu ritrovato nella sua casa, con una lettera d’addio e una pistola. In molti accusarono Curtney di averlo ucciso, o addirittura di aver ingaggiato un killer per evitare di essere rovinata da un imminente divorzio. E dopo il tragico evento, per lei sono stati anni duri, circondata da un giallo che ancora oggi non ha trovato verità.

Nonostante siano passati anni, il suo nome resta comunque legatissimo a quello del compianto marito. Non sappiamo oggi se Courtney abbia o meno un nuovo compagno stabile.

Sai che…

– Qual è la malattia di Courtney Love? A nove anni le è stata diagnosticata la sindrome di Asperger.

– Gli inizi della carriera di Curtney sono segnati dalla sua infanzia piuttosto difficile e movimentata, segnata dal tragico divorzio dei genitori che la costringerà a doversi guadagnare da vivere ancora adolescente. E a 15 anni, infatti, la ragazza comincerà a lavorare come spogliarellista.

– Dopo la morte di Kurt Cobain, la donna ha affrontato tante difficoltà, e per difendersi dalle tante accuse di diffamazione che la consideravano colpevole dell’omicidio ha speso la bellezza di 29 milioni di dollari per gli avvocati.

– Il suo rapporto con le droghe è sempre stato complicato e tormentato. Pensate che durante un’intervista la cantante avrebbe dichiarato che una volta stava per sniffare le ceneri di Kurt.

– La passione per i nomignoli. Curtney amava dare soprannomi alla gente, ma sapete come chiamava il suo amato Kurt? Pare che il nome a lui destinato fosse Acne-Superstar. Proprio così.

– Ancora oggi è in corso una lotta infinita che vede Courtney da un fronte e i due ex Nirvana dall’altro, Dave Grohl e Kris Novoselic. L’argomento della disputa riguarda la pubblicazione degli inediti e delle varie raccolte dei Nirvana.

– Courtney ha avuto una relazione anche con l’attore Edward Norton, ma anche con il cantante Billy Corgan (prima di conoscere Cobain).

– Non sappiamo precisamente dove abiti la Love, ma recentemente sembrerebbe dividersi tra Los Angeles e Londra.

– Non conosciamo precisamente a quanto ammonti il suo patrimonio e quali siano i suoi guadagni.

– Su Instagram Courtney Love ha un account ufficiale con centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Courtney Love, ecco una playlist presente su Spotify:

