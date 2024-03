Tutte le curiosità su Dave Grohl, batterista dei Nirvana e leader dei Foo Fighters: dalla carriera alla vita privata.

Dave Grohl è una delle ultime icone del mondo del rock. L’ex batterista dei Nirvana è divenuto con gli anni un vero mito, a livello dei più grandi della storia, grazie non solo a un talento spropositato ma a un atteggiamento da vera rockstar ‘pulita’.

Niente episodi negativi, niente violenza, niente offese, solo sano rock and roll e spirito di fratellanza. Tutto questo, e molto altro ancora, rendono Dave una persona stimata e amata in tutto il mondo. Andiamo alla scoperta delle curiosità su di lui.

Chi è Dave Grohl: biografia e carriera

David Erich Grohl è nato a Warren, in Ohio, il 14 gennaio 1969 sotto il segno del Capricorno. Ancora bambino, si trasferisce a Washington e, dopo la separazione dei genitori, sceglie di andare a vivere con la madre. Il suo primo approccio con il mondo della musica arriva a 12 anni, quando inizia a prendere lezioni di chitarra. Ma Dave è un ragazzo vivace, e l’apprendimento lo annoia subito.

Durante le superiori entra in una band come chitarrista. Il modo di suonare del batterista però non lo convince, e decide di prendere il suo posto dietro le pelli, spostandolo al basso. A 16 anni fa un provino per gli Scream e viene subito preso. L’attività musicale lo costringe a lasciare gli studi per tentare una carriera artistica ancora ricca d’incertezze.

Dopo lo scioglimento degli Scream, Grohl viene invitato da due conoscenti, Kris Novoselic e Kurt Cobain, a vedere un loro concerto. Nasce così la formazione classica dei Nirvana. Contemporaneamente all’avventura nella mitica band di Seattle, Grohl registra un album da solista.

Con la morte di Kurt Cobain finisce dopo soli tre anni l’epopea del gruppo di Smells Like Teen Spirits. Incerto su quale strada prendere, Dave decide di gettarsi in un nuovo percorso, dando vita a un gruppo destinato a scrivere pagine importanti della storia del post-grunge: i Foo Fighters.

Dopo un inizio non semplice, i Foo’s arrivano al successo con il secondo album, The Colour and the Shape, grazie anche all’arrivo nella band del batterista Taylor Hawkins, già in passato al lavoro con Alanis Morissette. Da quel lontano 1997 a oggi il gruppo di Dave Grohl ha pubblicato altri otto dischi, ottenendo successo in tutto il mondo e facendo del proprio leader una vera icona del rock a livello mondiale.

Nel 2018 Dave ha lanciato un singolo da solista, dal titolo Play. Lo ascoltiamo insieme in questo lungo video:

Cosa fa oggi Dave Grohl?

Continua la sua carriera all’interno dei Foo Fighters, che pure hanno dovuto fare a meno dal 2022 di Taylor Hawkins, scomparso in tragiche circostanze. A lui è dedicato in buona parte l’album But Here We Are, pubblicato dalla band nel 2023.

Negli stessi anni Dave ha comunque regalato ai fan, di tanto in tanto, qualche altra perla da solista, collaborando tra l’altro anche con Liam Gallagher nel brano Everything’s Electric.

La vita privata di Dave Grohl: moglie e figli

Dal 1994 al 1997 Dave Grohl è stato sposato con Jennifer Youngblood. Dal 2003 la moglie di Dave Grohl è invece Jordyn Blum. I due si sono sposati a Los Angeles, e hanno dato alla luce tre figlie: Violet Maye (15 aprile 2006), Harper Willow (17 aprile 2009) e Ophelia Saint (1° agosto 2014).

Sai che…

– Dave si è avvicinato alla musica punk grazie alla cugina Tracy.

– Il suo modello come batterista è sempre stato John Bonham dei Led Zeppelin.

– Più volte nella propria carriera Dave Grohl ha registrato tutti gli strumenti da solo.

– Nel 2012 è stato stimato che il suo patrimonio netto ammonti a 260 milioni di dollari, terzo batterista più ricco del mondo dopo Ringo Starr e Phil Collins.

– Dave non sa leggere la musica. Suona solo a orecchio.

– Ha smesso con le droghe leggere a vent’anni, e non ha mai abusato di cocaina o eroina. Più volte si è speso in campagne anti-droga. Il suo vizio più grande è però il caffè: ne beve in media sei a mattina, e una volta è stato ricoverato in ospedale per overdose di caffeina.

– Grohl è attivo nella lotta per i diritti delle comunità LGBT.

– Dave Grohl ha reso famosa la piccola Nandi Bushell, talentuosa bimba batterista che lo ha sfidato e battuto in una drum battle.

– Politicamente è vicino alle idee democratiche, e ha supportato nel corso dei suoi mandati il presidente americano Barack Obama.

– Dave Grohl è alto 1 metro e 83.

– Una volta è stato giudice in un contest di… barbecue!

– I Foo Fighters si sono esibiti a Cesena dopo che mille musicisti si erano esibiti nella città romagnola suonando insieme Learn to Fly, una delle loro canzoni più famose, e registrando un video divenuto virale in breve tempo.

– Per seguire su Instagram Dave Grohl, che ancora non ha un account ufficiale, si può utilizzare quello della propria band, i Foo Fighters. Qui vengono però mostrate raramente foto relative alla vita privata dei membri del gruppo. Esiste però un altro account utilizzato da Grohl solo per raccontare delle storie (e quindi non per la sua carriera musicale).

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Dave Grohl, ecco una playlist presente su Spotify:

