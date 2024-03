Patti Scialfa: la biografia, la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante che ha sposato Bruce Springsteen.

Patti Scialfa è una talentuosa cantautrice, famosa però soprattutto per aver avuto il merito di sciogliere il cuore di Bruce Springsteen. Per il Boss Patti è stata infatti non solo la più amabile delle mogli, ma anche una compagna di vita unica, capace di sostenerlo nei momenti duri e di dargli la forza di affrontare ogni problema. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera musicale e la vita privata di questa grande donna.

Chi è Patti Scialfa: la biografia e la carriera

Vivienne Patricia Scialfa è nata a Long Branch, nel New Jersey, il 29 luglio 1953 sotto il segno del Leone. Diplomatasi all’Asbury Park High School nel 1971, Patti inizia a scrivere canzoni già durante l’adolescenza. La sua carriera professionale parte con il ruolo di corista con Southside Johnny e David Johansen. Già in questi primi anni ha modo di incrociare Bruce Springsteen, ma è solo nel 1984 che diventa la corista del Boss per il Born in the U.S.A. Tour.

Patti Scialfa e Bruce Springsteen

Entra quindi in pianta stabile nella E Street Band, il gruppo storico che fa da spalla a Springsteen, e dal 1987 inizia una relazione sentimentale proprio con quest’ultimo, alle prese con la crisi coniugale con la prima moglie Julianne Phillips.

Nel 1989 la E Street Band si scioglie (momentaneamente), ma Patti rimane a fianco di Bruce e lo aiuta sia in studio che dal vivo. Come solista pubblica invece un primo album, Rumble Doll, nel 1993. Di seguito la sua As Long As I (Can Be with You):

Negli anni Duemila ha pubblicato altri due album, raggiungendo tra l’altro anche la top 100 della classifica Billboard.

Cosa fa oggi?

Continua a essere la musa di Bruce, sempre al suo fianco nella vita professionale come in quella privata.

Patti Scialfa: la discografia in studio

1993 – Ramble Doll

2004 – 23rd Street Lullaby

2007 – Play It as It Lays

La vita privata di Patti Scialfa: marito e figli

Il marito di Patti Scialfa è, come abbiamo detto, Bruce Springsteen. I due si sono sposati l’8 giugno 1991 e hanno avuto tre figli: Evan James, nato il 25 luglio 1990; Jessica Rae, nata il 30 dicembre 1991; Sam Ryan, nato il 5 gennaio 1994. Jessica è una delle campionesse americane di salto con gli ostacoli ed è fidanzata con un famoso cavaliere italiano.

Sai che…

– Patti Scialfa è alta 1 metro e 75.

– Bruce le ha dedicato la canzone Red Headed Woman.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni, ma certo insieme al marito possiede una vera fortuna.

– Patti Scialfa, come il marito, ha origini italiane. Il padre Joseph era infatti originario di Catania.

– È laureata in musica alla New York University.

– Su Instagram Patti ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Patti Scialfa, ecco una playlist presente su Spotify:

