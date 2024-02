Chi è Laura Schmidt, la moglie di Vasco Rossi

Laura Schimdt: chi è la moglie di Vasco Rossi, madre di suo figlio Luca e sua compagna di vita da tantissimi anni.

Vasco Rossi è il rocker più amato d’Italia, un artista da record di cui si conosce davvero tutto. O quasi. Il Blasco è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, anche se da anni ormai sappiamo che c’è un’unica donna al suo fianco: Laura Schmidt. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro storia d’amore e sulla vita della bionda Laura, la donna che ha conquistato il cuore del rocker di Zocca.

Chi è Laura Schimdt, moglie di Vasco Rossi

Classe 1970, di Laura sappiamo che ha origini tedesche e che ha vissuto a lungo a Milano, città che le ha dato i natali. Ha conosciuto Vasco negli anni Ottanta e da allora i due non hanno mai smesso di stare insieme.

Il loro primo incontro risale al 1986. Lei aveva 17 anni, lui 34 ed era già nel pieno della sua carriera, con un’aura da bad boy che non lo abbandonava a causa dell’arresto avvenuto qualche anno prima per possesso di droga. In quello stesso anno era tra l’altro diventato padre di Davide e Lorenzo, figli avuti da due donne diverse.

Vasco Rossi

Insomma, non proprio il passaporto del ragazzo perfetto. Ma quando Massimo Riva le presentò quella superstar dalla vita così difficile fu impossibile per Laura non rimanerne affascinata. E la cosa fu reciproca.

Così, dopo un inizio altalenante la loro storia iniziò a diventare seria e Vasco iniziò un percorso di vita diverso, di fatto ‘mettendo la testa a posto’. Ma cosa fa oggi Laura Schimdt? Sempre attenta a mantenere il massimo della riservatezza ‘la Laurina’, come la chiama affettuosamente il rocker di Zocca, resta al suo fianco costantemente. Non sappiamo però quale sia il suo lavoro.

Laura Schimdt e Vasco Rossi: matrimonio e figlio

Dalla loro relazione è nato un unico figlio, Luca, nel 1991. Un avvenimento che ha cementato ancora di più il loro rapporto, vissuto con intensità quasi sempre lontano dalle luci della ribalta.

Nonostante un amore consolidato quasi fin dai primi tempi, i due hanno deciso di sposarsi solo negli ultimi anni, in particolare nel 2012. Ma non tanto per voglia di mettersi in vista, bensì per ‘obbligo‘, come soluzione praticamente imposta dalla società. Il matrimonio ha avuto luogo il 7 luglio, al municipio Zocca, davanti a pochi intimi. Lo stesso Blasco definì le nozze come un “atto puramente tecnico e necessario“. Il loro amore non aveva infatti bisogno di nulla per essere certificato.

Sai che…

– Non conosciamo molti altri dettagli sulla sua vita. Sappiamo però che il Blasco ha capito che si trattava della persona giusta quando ha sentito di essere completamente a suo agio con lei, al punto da cambiare canale mentre guardano la televisione insieme sul divano.

– Dove vive Laura Schimdt? In Emilia, nella splendida casa di Zocca del suo amato Vasco.

– In un’intervista al Venerdì di Repubblica il rocker ha ammesso di non aver mai tradito Laura. Almeno con la testa, l’unico tradimento ‘vero’, dal suo punto di vista. Ha raccontato inoltre che dormono in camere separate per mantenere la loro intimità.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram non sembra avere alcun account.

Riproduzione riservata © 2024 - NM