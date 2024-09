Tutto su Liam Gallagher, il cantante degli Oasis amico di Del Piero

Liam Gallagher: la carriera, la vita privata e le curiosità sul minore dei fratelli Gallagher, i geniali artisti che hanno dato vita agli Oasis.

Liam Gallagher è uno degli artisti più controversi della storia del pop rock britannico e non solo. Spesso al centro del gossip per le liti col fratello Noel e per le esibizioni al limite dell’accettabile, a causa di una vita decisamente sregolata, ha saputo sempre mantenere una sua coerenza e un suo stile, per la gioia di tutti i suoi fan. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata dell’ex cantante degli Oasis.

Chi è Liam Gallagher: biografia e carriera

William John Paul Gallagher è nato a Burnage, un quartiere di Manchester, il 21 settembre 1972 sotto il segno della Vergine. Nato in una famiglia irlandese emigrata in Inghilterra, Liam è il più piccolo di tre fratelli (tra cui l’amato e odiato Noel). Molto legato alla madre, tanto da essere chiamato Peggy’s Shadow (l’ombra di Peggy, nome della madre), viene sconvolto a 12 anni dal divorzio dei genitori e dal comportamento violento del padre nell’ultimo periodo prima della separazione.

Noel Gallagher

Poco portato per la scuola, a quindici anni viene addirittura espulso perché coinvolto in una rissa mentre fumava una sigaretta. Inizia così a svolgere diversi lavori: si dà da fare in un vivaio, ma anche come verniciatore di staccionate. A cambiargli la vita è un concerto degli Stone Roses nel 1988. In quel momento capisce che il suo destino è diventare una vera rockstar. Tornato a casa, comincia a riascoltarsi i vecchi dischi dei Beatles, diventandone un fan sfegatato.

Dopo le prime esperienze giovanili, decide di mettere su un gruppo con il fratello Noel, che rimane colpito dalle sue capacità vocali anche se non apprezza i suoi testi. Nascono così nei primi anni Novanta gli Oasis. Nel 1994 fanno il loro debutto nella scena discografica con un singolo, Supersonic, che anticipa l’album Definitely Maybe. Il successo è straordinario e li contrappone fin dall’inizio al gruppo simbolo dell’epoca, i Blur:

Al successo iniziano a susseguirsi anche i primi assalti dei media, infiammati dai litigi tra i due fratelli Gallagher. Ad esempio, nel settembre 1994 a Los Angeles, la band si presenta sul palco sotto effetto di metanfetamina e mette su uno show disastroso, suonando canzoni diverse allo stesso momento. Noel se la prende con Liam che, stanco delle lamentele del fratello, gli lancia un tamburello addosso.

Il loro rapporto riesce a ricomporsi e nel 1995 esce il loro secondo album, il più famoso: (What’s the Story) Morning Glory?. Con questo disco raggiungono la fama mondiale e conquistano la vetta nelle classifiche di quasi tutto il mondo, diventando la band simbolo del britpop. Di seguito il video di Champagne Supernova:

Ormai entrati nella leggenda, gli Oasis proseguono la loro carriera per un’altra decina di anni, fino a che, nel 2009, Liam dichiara al Times: “Gli Oasis non esistono più, penso lo abbiamo capito tutti. È finita“. Chiusa l’avventura con il fratello Noel, Liam torna in campo nel 2010 con un nuovo progetto: i Beady Eye. Con questa nuova formazione pubblica due album e ottiene un nuovo successo, seppur non paragonabile a quello con gli Oasis. Di seguito il loro singolo Four Letter Word:

Chiusa nel 2014 anche questa nuova avventura, Liam si prende un paio d’anni di pausa. Ma di ritiro non se ne parla e nel 2017 lancia il suo primo album solista, As You Were, che ottiene ancora una il plauso dei suoi fan.

Cosa fa oggi Liam Gallagher

Prosegue nella sua carriera solista e nel 2019 ha lanciato il suo secondo disco, Why Me? Why Not, anticipato da diversi singoli, tra cui Shockwave:

Grande protagonista anche a cavallo della pandemia, nel 2022 Liam si è esibito il 3 e 4 giugno 2022 a Knebworth davanti a più di 170mila spettatori in due serate. Un risultato straordinario che conferma quanto sia riuscito nel corso della sua carriera a raggiungere il cuore di moltissime persone.

Nel dicembre 2023 ha annunciato quindi una collaborazione con John Squire, storico chitarrista degli Stone Roses. Dalla loro unione è nato un nuovo progetto discografico, e il 5 gennaio 2024 i due hanno pubblicato un nuovo singolo, Just Another Rainbow.

Chiusa questa nuova importante avventura discografica, dopo un corteggiamento lungo anni, il 27 agosto ha annunciato, insieme al fratello Noel, un’improvvisa pacificazione. I due hanno infatti annunciato, a nome Oasis, la tanto attesa reunion con un annuncio clamoroso apparso sul sito ufficiale della band alle otto di mattina, a quindici anni dallo scioglimento. Il gruppo ha accettato di riunirsi per un tour negli stadi inglesi e irlandesi denominato Oasis Live ’25.

Liam Gallagher: la discografia in studio da solista

2017 – As You Were

2019 – Why Me? Why Not.

2022 – C’mon You Know

La vita privata di Liam Gallagher: moglie e figli

Liam si è sposato il 7 aprile 1997 con Patsy Kensit, conosciuta nel 1995. Nel marzo del 1998 è nata la sua prima figlia, Molly, avuta però da un’altra donna, Lisa Moorish. Dall’unione con la moglie è nato invece il 14 settembre 1999 il secondo figlio Lennon Francis, il cui nome è ovviamente una dedica a John Lennon. L’anno dopo Liam e Patsy decidono però di divorziare.

La vita sentimentale del più giovane dei Gallagher prosegue con altre relazioni, come quella con Nicole Appleton, cantante delle All Saints, che gli dà il terzo figlio, Gene, nato il 3 luglio 2001. I due si sposano in segreto il 14 febbraio 2008, per poi divorziare nel 2014. Oggi Liam è fidanzato con Debbie Gwyther, in precedenza manager dei Beady Eye.

Sai che…

– Liam Gallagher è alto 1 metro e 78.

– Più volte è stato nominato ‘più grande frontman di tutti i tempi’. Un titolo che nel 2010 gli è stato concesso anche dalla rivista Q.

– Come il fratello Noel, è un grande appassionato di calcio e tifoso del Manchester City. Simpatizza però anche per i Celtic di Glasgow.

– Ha dichiarato che a farlo appassionare alla musica è stata… una martellata in testa. Dopo essere stato colpito da un bullo si risvegliò infatti con le note di Like a Virgin di Madonna, e da lì la musica gli entrò nel cuore.

– A quanto trapela, Liam vive ancora nella sua Inghilterra.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni, ma saranno sicuramente aumentati dopo la notizia della reunion.

– È legatissimo a una collana hippie appartenente a John Lennon, che gli fu regalata da Noel nel giorno del suo venticinquesimo compleanno.

– Come il fratello Noel, è un grande amico del cantautore Richard Ashcroft e dell’ex calciatore Alex Del Piero.

– Nel 2021 Liam è caduto da un elicottero riportando delle ferite al volto. Il suo faccione tumefatto, mostrato ai fan sui social, è diventato rapidamente virale.

– Soffre di tiroidite di Hashimoto.

– Su Instagram Liam Gallagher ha un account ufficiale seguito da migliaia di fan. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

