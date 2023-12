John Squire: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sullo storico chitarrista degli Stone Roses.

Da grande rivale, o precursore, degli Oasis a collaboratore di Liam Gallagher, John Squire è stato ed è tutt’oggi uno dei grandi protagonisti di un’epopea straordinaria del mondo della musica inglese, quella del britpop. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è John Squire: biografia e carriera

John Squire è nato a Broadheath il 24 novembre 1962 sotto il segno del Sagittario. Cresciuto nella contea metropolitana di Great Manchester, a pochi passi di distanza dal futuro cantante degli Stone Roses, Ian Brown, si è appassionato di musica già da bambino, dimostrando molto presto doti artistiche spiccate.

Chitarra elettrica

Muove i primi passi nel mondo della musica a livello professionale negli anni Ottanta, quando fonda proprio con l’amico Brown i Patrol. Dopo qualche tempo, il progetto cambia direzione e nome: nascono gli Stone Roses, formazione di cui Squire resta il chitarrista principale dal 1984 al 1996.

Grazie a una simbiosi straordinaria tra i due pilastri della band, gli Stone Roses si affermano come un pilastro della scena Madchester. Il gruppo debutta nel 1989 con un eponimo album la cui copertina viene disegnata dallo stesso chitarrista. Un disco straordinario che raggiunge la vetta della classifica inglese e diventa, di fatto, una pietra miliare fonte d’ispirazione per i grandi protagonisti del futuro Britpop.

Di seguito il video della loro I Wanna Be Adored:

Nonostante il successo del primo lavoro, o forse ancora a causa di questo successo, il gruppo finisce però per bloccarsi. Il disco successivo viene pubblicato solo nel 1994, scritto principalmente dal chitarrista. Stavolta però si rivela in un vero e proprio flop, e convince la band a sciogliersi per tentare ulteriori strade.

Da quel momento in avanti, Squire diventa una sorta di ‘cavallo pazzo’ del mondo della musica inglese. Avverso a tutte le band del filone Britpop, ad eccezione degli Oasis, nel 1996 collabora per la prima volta con Liam Gallagher, suonando in uno storico concerto di Knebworth.

Dopo aver formato i Seahorses e aver lavorato anche come solista, in anni recenti si è riunito alla sua storica band, esibendosi per l’ultima volta nel 2017.

Cosa fa oggi John Squire?

Nel 2022 ha partecipato a nuovi concerti dell’amico Liam Gallagher, esibendosi per la prima volta dal vivo dopo cinque anni d’assenza. Inoltre, sarebbe pronto a dare alle stampe per un album proprio in collaborazione con l’ex frontman degli Oasis.

La vita privata di John Squire: moglie e figli

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale dello storico chitarrista degli Stone Roses, non sappiamo se abbia una moglie e dei figli.

Sai che…

– Non sappiamo oggi a quanto ammonti il suo patrimonio.

– Su Instagram John Squire ha un account ufficiale da migliaia di follower.

Riproduzione riservata © 2023 - NM