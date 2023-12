Dado: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul comico e cantante diventato famoso partecipando a Zelig.

Tra gli artisti che sono riusciti a imporsi agli occhi del pubblico italiano grazie a un trampolino di lancio straordinario come Zelig c’è anche Dado, il cantante che con il suo rock demenziale ha fatto ridere milioni di persone dagli anni Duemila in poi. Ma cos’ha fatto prima di ottenere il successo? Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata del cantautore e cabarettista romano.

Chi è Dado: biografia e carriera

Gabriele Pellegrini, questo il vero nome di Dado, è nato il 31 ottobre 1973 a Roma sotto il segno dello Scorpione. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha dopo aver vissuto diverse esperienze molto formative nei locali romani è diventato famoso negli anni Novanta grazie alla partecipazione al Maurizio Costanzo Show.

Con il suo gruppo musicale, Dado e le Pastine in Brothers, riesce a confermarsi ancora in trasmissioni musicali come Seven Show, I raccomandati, Top of the Pops e Made in Sud, ma la sua consacrazione arriva soprattutto grazie al trampolino di lancio di un programma seguitissimo dagli italiani nei primi anni Duemila: Zelig.

Prima ancora di diventare famoso, ha pubblicato nel 1995 l’album Vorrei, prima di una lunga serie di pubblicazioni di rock demenziale che ne hanno confermato lo straordinario talento e una vivace fantasia. Nel corso degli anni, oltre al successo televisivo, si è costruito anche un percorso importante attraverso spettacoli teatrali.

Cosa fa oggi Dado?

Sempre attivo nel mondo della musica e della comicità, nel 2023 è tornato a esibirsi ancora una volta a Zelig.

La vita privata di Dado: moglie e figli

Dado è sposato da molti anni con Alessia Tulipani. Dalla loro relazione sono nati i figli Alice e Lucas. Qualche anno fa l’artista è salito agli onori della cronaca per essere stato aggredito dall’ex fidanzato della figlia, un vero stalker.

Sai che…

– La sua iconica camicia maculata gli è stata regalata dalla moglie.

– Per un certo periodo ha detenuto un primato straordinario certificato dal Guinness World Record grazie alla canzone più lunga del mondo, della durata di ben 25 ore e un minuto. Tale record è stato poi superato dai Folkabbestia.

– Si è esibito in passato sul palco delle convention del MoVimento 5 stelle di Beppe Grillo.

– Su Instagram Dado ha un account da migliaia di follower.

