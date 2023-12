Teresa Mannino: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attrice comica co-conduttrice di Sanremo 2024.

Tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2024, annunciata già nel mese di novembre 2023 da Amadeus, direttore artistico e presentatore della kermesse, ci sarà anche Teresa Mannino. Un personaggio che non ha nulla a che vedere con la musica, ma che è da anni una delle attrici, comiche e conduttrici più amate dal pubblico italiano. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Teresa Mannino: biografia e carriera

Maria Teresa Mannino è nata a Palermo il 23 novembre 1970 sotto il segno del Sagittario. Figlia d’un medico, ha studiato dal 1998 al 2000 alla scuola europea di recitazione a Milano e contemporaneamente inizia la sua carriera lavorando soprattutto in teatro.

La svolta della sua carriera arriva però quando scopre la sua vena comica nelle vesti di cabarettista in un noto locale milanese, Zelig. Partecipa quindi all’omonima trasmissione televisiva, diventando anche conduttrice di Zelig Off dal 2005 al 2011.

Lavora quindi in quegli anni anche in radio, e rientra nel cast di comici di Zelig Circus. Dal 2010 in avanti lavora spesso anche come attrice sia in teatro che in televisione. Tra il 2011 e il 2012 è presente ad esempio nel cast degli attori dei film Ex – Amici come prima! e Buona giornata, diretti da Carlo Vanzina. Nello stesso anno ottiene una candidatura al Premio TV – Premio regia televisiva come personaggio rivelazione dell’anno.

Cosa fa oggi Teresa Mannino?

Protagonista di diversi spettacoli teatrali, continua a essere uno dei membri più acclamati del cast delle edizioni più recenti di Zelig. Nel 2022 ha scritto e diretto lo spettacolo Il giaguaro mi guarda storto, mentre nel 2023 ha recitato nel film Io e mio fratello. Inoltre, è stata annunciata come protagonista a Sanremo 2024 nel ruolo di co-conduttrice da Amadeus.

La vita privata di Teresa Mannino: marito e figli

Teresa ha avuto un primo matrimonio durato due anni, ma terminato ormai da tempo. Ha quindi iniziato una relazione con Andrea, un batterista che aveva conosciuto ancora prima di sposarsi. Dal loro amore è nata una figlia, Giuditta.

Sai che…

– Qual è la malattia di Teresa Mannino? Fortunatamente l’attrice gode di buona salute.

– Dove abita Teresa Mannino? Si divide tra Palermo, la sua città, e Milano, metropoli che da tempo l’ha adottata.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Che laurea ha Teresa Mannino? La nota comica siciliana si è laureata in filosofia all’Università di Palermo.

– Su Instagram Teresa Mannino ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Al momento non è presente su TikTok.

