Tutto su Noel Gallagher, leader carismatico e senza peli sulla lingua

Alla scoperta di Noel Gallagher, l’ex Oasis che nel corso della sua carriera non ha risparmiato critiche al veleno nei confronti dei suoi colleghi.

Noel Gallagher, vero nome Noel Thomas David Gallagher, è nato il 29 maggio del 1967 a Manchester. Con il fratello Liam ha scritto pagine importantissime della musica inglese grazie al fenomeno Oasis, il gruppo che ha portato i Gallagher alla consacrazione. Oltre che un musicista di talento, Noel Gallagher è un uomo decisamente senza peli sulla lingua e che per anni ha vissuto di vizi ed eccessi. Scopriamo di più sulla sua vita e sulla sua incredibile carriera.

Chi è Noel Gallagher: biografia e carriera

Quella di Noel Gallagher è stata un’infanzia tutt’altro che semplice. Ha avuto problemi con il padre alcolizzato e violento e ha sofferto molto per la sua dislessia, problema contenuto ma mai definitivamente superato. Anche a causa delle violenze subite e dalla difficile condizione famigliare, diventa presto un ragazzino piuttosto sopra le righe. Il cantante ha infatti ammesso di essersi reso protagonista di numerose bravate, fra cui alcuni furti con scasso, con una predilezione particolare… per le autoradio.

Liam Gallagher, fratello di Noel

Studente da non proprio modello, Noel ha abbandonato gli studi per lavorare prima come operaio, poi come panettiere e infine come imbianchino. Si avvicina al mondo della musica nel 1988 quando prova a entrare negli Inspiral Carpets. Il provino non va a buon fine ma il chitarrista inizia comunque a collaborare con la band.

Assaporato, seppur a distanza, il successo, la passione di Noel Gallagher per la musica diventa irrefrenabile. Pensate che ancora oggi gran parte dei soldi che guadagna li spende in chitarre e dischi, di cui è gran collezionista.

Arrivato alla ribalta grazie al successo ottenuto con gli Oasis al fianco di suo fratello Liam (“un uomo con la forchetta su un pianeta di zuppe“, lo ha definito), Noel si è spesso messo in mostra per il suo spirito… particolarmente critico nei confronti dei colleghi musicisti.

Ma come sono nati gli Oasis? Noel Gallagher, terminata la sua avventura al seguito degli Inspiral Carpets, al termine di un concerto degli Oasis, che già esistevano, Noel avrebbe detto al fratello Liam di non apprezzare la loro musica ma di essere disposto a entrare nella band. E così fu almeno fino al 2009, anno della definitiva rottura con il fratello e con il gruppo.

“Siamo stati insieme per 20 fottuti anni e mi dispiace per chi non è mai riuscito a vederci dal vivo. Nemmeno io sono mai riuscito a vedere i Nirvana, ma così è la vita” ha dichiarato Noel Gallagher ai microfoni di Rolling Stone. Purista della musica e amante dei Beatles e dei The Who, Noel Gallagher, The Chief come è soprannominato, ha messo nel mirino gli One Direction (Idioti del cazzo…e stanno vincendo), Kanye West (Comprate un dizionario a quel coglione, così magari potrebbe andare alla voce “talento”) e i Blur (Spero che si prendano l’Aids e muoiano). A salvarsi dalle critiche gli U2, compagni di bevute di Noel in tante serate trascorse nei pub tra qualche bicchiere di troppo.

Cosa fa oggi Noel Gallagher

Attivo nel mondo della musica come solista, o meglio come leader degli High Flying Birds, improvvisamente ha accettato di riunirsi con il fratello Liam. Con un comunicato apparso alle 8 di mattina sul sito ufficiale degli Oasis, il 27 agosto 2024, a quindi anni dallo scioglimento, i due hanno annunciato la reunion per una serie di concerti negli stadi nel Regno Unito e nell’Irlanda.

La discografia in studio da solista

2009 – Noel Gallagher’s High Flying Birds

2015 – Chasing Yesterday

2017 – Who Built the Moon?

2023 – Council Skies

La vita privata di Noel Gallagher: i figli e le fiamme del musicista

Prima moglie di Noel Gallagher è stata Meg Matthews: i due hanno avuto una figlia, Anais. Il nome, decisamente originale, è stato scelto proprio dalla moglie come tributo alla scrittrice francese Anais Nin. Sara MacDonald è invece la seconda moglie di Noel. La coppia ha avuto due figli, Donovan Rory MacDonald Gallagher e Sonny Patrick.

L’immagine di Sara risulta quantomeno controversa dalle parole del marito: “Il mio nuovo album parla del trasloco di me e Sara, abbiamo bisogno di una cucina nuova. Conoscendo mia moglie, la cucina sarà rivestita con il marmo della Grande Piramide di Giza“, aveva dichiarato Noel ai microfoni della BBC nel 2015. Dopo una storia lunga e fortunata, i due hanno annunciato il divorzio nel 2023.

Sai che…

– Come il fratello Liam è un grande tifoso del Manchester City, oltre che un amico del pugile Ricky Hatton, dell’ex calciatore Vincent Kompany e di Alex Del Piero.

– Ha intervistato nel 2012 l’allora giocatore del City Mario Balotelli. Quattro anni dopo si è ripetuto con Pep Guardiola, nella prima intervista del catalano da tecnico della squadra inglese.

– Soffre di dislessia.

– Anche lui dovrebbe essere rimasto a vivere nella sua Manchester.

– Ha dato due nomi curiosi ai suoi gatti: Benson e Hedges, in omaggio alle sue marche preferite di sigarette.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Noel Gallagher ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Noel Gallagher, ecco una playlist presente su Spotify: