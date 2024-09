Tutte le curiosità su Paola e Chiara, le sorelle più amate della musica italiana

Paola e Chiara: la carriera e le curiosità sulle sorelle Iezzi, ex stelle della musica italiana.

Paola e Chiara sono state due icone della musica italiana nel mondo a cavallo tra Ventesimo e Ventunesimo secolo. Sorelle sensuali e talentuose, hanno iniziato come cantanti pop rock per poi diventare le interpreti di alcuni dei tormentoni latini più famosi degli ultimi trent’anni. Riscopriamo la loro carriera e alcune curiosità sulle due sorelle più chiacchierate d’Italia.

Chi sono Paola e Chiara: la carriera

Paola Iezzi (30 marzo 1974) e Chiara Iezzi (27 febbraio 1973) sono due sorelle milanesi con il sogno di diventare cantanti. Nel 1996 decidono di unire le proprie forze e partecipano al concorso Sanremo Giovani con il brano In viaggio.

Paola e Chiara

Guadagnano così il diritto di partecipare al Festival di Sanremo nel 1997 tra le nuove proposte, e vincono con il pezzo Amici come prima. Grazie a questo successo, lanciano subito un album, Ci chiamano bambine:

Nel 1997 partecipano quindi al Festivalbar con il brano Bella, dedicato a una loro amica affetta da anoressia. Quindi vengono scelte per cantare Ti vada o no per il cartone Disney Hercules. Partecipano di nuovo a Sanremo nel 1998 con il brano Per te, per la prima volta tra i Big. Non riescono però a ottenere lo stesso successo dell’anno precedente.

Si tratta di un piccolissimo flop prima del grande exploit del nuovo millennio. Lanciano infatti nel 2000 l’album Television, che riesce a vendere oltre 800mila copie in tutta Europa grazie allo straordinario successo di Vamos a bailar (Esta vida nueva), la loro svolta sensuale a discapito delle sonorità pop rock del recente passato.

Durante l’estate del 2002 confermano il loro successo con l’album Festival, trainato dalla title track. Due anni più tardi è il turno del loro quinto lavoro sulla lunga distanza, Blu, in cui è presente anche un pezzo dedicato a Lady Diana.

Nel 2005 tornano a Sanremo con una ballata molto dolce, A modo mio, ma non ottengono grande successo.

Iniziano in questo periodo i primi problemi tra le due sorelle. Tra il 2006 e il 2007 Chiara lancia un singolo da solista, che ottiene ottimi riscontri. Ma si tratta di un falso allarme. Nel 2007 le due tornano insieme con Win the Game, e nel 2008 duettano con Michele Zarrillo al Festival di Sanremo.

Nel 2009 tocca a Paola fare il suo debutto da solista, che non preclude però il prosieguo della carriera del duo. Dopo l’album Giungla del 2013, l’ottavo della storia musicale, le due sorelle Iezzi però separano le loro strade.

Nel 2020 sono tornate insieme in televisione dopo tanti anni, ospiti di Che tempo che fa. Nell’occasione hanno dichiarato che sarebbe stato difficile rivederle insieme. Chiara era infatti in quel momento un’attrice acclamata, mentre Paola si stava ancora dedicando alla musica, duettando anche con Myss Keta nel brano LTM:

Nel 2022, dopo essere state protagoniste durante alcuni concerti di Max Pezzali negli stadi, sono però improvvisamente tornate insieme, partecipando nuovamente a Sanremo tra i Big nel 2023.

Cosa fanno oggi Paola & Chiara

Con Furore al Festival di Sanremo 2023 hanno ottenuto un nuovo grande successo. Nel mese di maggio lanciano quindi un nuovo progetto discografico, Per sempre, e in estate collaborano con i Boomdabash nel brano Lambada.

Nel 2024 tornano quindi a Sanremo, stavolta nelle vesti inedite di conduttrici del PrimaFestival insieme a Mattia Stanga e Daniele Cabras. In estate si sono quindi rilanciate ancora come regine dell’estate grazie al tormentone Festa totale.

La discografia in studio

1997 – Ci chiamano bambine

1998 – Giornata storica

2000 – Television

2002 – Festival

2004 – Blu

2007 – Win the Game

2010 – Milleluci

2013 – Giungla

Sai che…

– Nei primi anni di carriera sono state coriste degli 883.

– Nel 1997 hanno suonato come gruppo di supporto addirittura per Michael Jackson.

– Il video del loro brano Kamasutra è stato parzialmente censurato a causa del contenuto altamente sensuale.

– Nel 2008 hanno duettato con Dionne Warwick.

– Il The Guardian ha inserito il loro singolo Non puoi dire di no tra le dieci canzoni italiane migliori degli ultimi 50 anni (nel 2012).

– Su Instagram Paola Iezzi ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche Chiara ne ha uno molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Paola & Chiara, ecco una playlist presente su Spotify: