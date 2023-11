Alla scoperta di Max Pezzali, dagli inizi con gli I Pop al grande successo passando per la vita privata del cantante.

Nato a Pavia il 14 novembre del 1967 sotto il segno dello Scorpione, Max Pezzali, all’anagrafe Massimo Pezzali, è il pioniere del pop moderno. Con gli 883 ha messo in musica la vita di tutti i giorni parlando della vita dei ragazzi al bar e degli amori giovanili, delle serate in giro con gli amici e delle partite di calcio.

Con la maturità Max ha trattato anche tematiche decisamente più serie e delicate, ma sempre con la leggerezza che lo contraddistingue. Quella che arriva al cuore degli ascoltatori. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Max Pezzali: biografia e carriera

L’adolescenza di Max Pezzali è quella tipica di un ragazzo timido, un po’ nerd diremmo oggi, affezionato alla sua collezione di fumetti della Marvel (che ancora oggi sembra conservi) e non proprio piacente. L’incontro che gli avrebbe cambiato la vita avviene a scuola. Dopo essere stato bocciato in terzo liceo, Max si ritrova tra i compagni di classe un ragazzo sopra le righe ma molto simile a lui. Il suo nome è Mauro Repetto.

I due condividono la passione per la musica e sentono di avere qualcosa da dire. Iniziano così a scrivere canzoni e fanno il loro esordio nel mondo dello spettacolo con l’improbabile nome di I Pop a 1-2-3 Jovanotti, trasmissione condotta da un’allora sconosciuto Lorenzo Cherubini. Anche lui, come i suoi ospiti, di strada ne avrebbe fatta…

Gli inizi sono tutt’altro che un successo. Max Pezzali continua ad aiutare i genitori nel fioraio di famiglia e diventa ambasciatore e primo testimone della nascita di una delle storie d’amore più significative nel mondo della televisione italiana: quella tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Proprio il giovane Max porterà alla regina della televisione italiana uno dei primi mazzi di fiori spedito da Costanzo, quando la loro relazione era ancora segreta.

Ma la musica non va. O almeno non va fino al secondo incontro che avrebbe cambiato la vita di Max, quello con Claudio Cecchetto. Sarà lui a dare una nuova veste (estetica e musicale) al gruppo. Nascono così gli 883 di Max Pezzali. Il nome nasce da una delle grandi passioni del cantante, quella per le Harley Davidson. 883 è infatti la cilindrata minore della Sportster, moto particolarmente in voga in quegli anni. Ovviamente firmata Harley.

Il disco d’esordio arriva nel 1992 ed è Hanno ucciso l’Uomo Ragno. Nella storia della musica italiana e internazionale è difficile incontrare altri album d’esordio che hanno avuto lo stesso successo. Ed era solo l’inizio della leggenda degli 883.

La sua carriera è proseguita negli anni Duemila come solista, con una serie di album di grande successo come Il mondo insieme a te del 2004. Di seguito la title track:

Cosa fa oggi Max Pezzali?

Tornato sulla cresta dell’onda in occasione del trentennale della sua carriera, dopo aver vissuto comunque una parentesi piena di soddisfazioni con gli amici Nek e Francesco Renga, Max è oggi uno dei paladini del pop ‘nostalgico’ anni Novanta.

Nel 2022 si è regalato la sua prima volta a San Siro, nello stadio del suo cuore. L’anno dopo è riuscito addirittura a riempire il Circo Massimo di Roma, con lo spettacolo Il circo Max andato in onda su Canale 5 in differita e arricchito dalla presenza di amici come gli Articolo 31, Colapesce Dimartino, Dargen D’amico, Paola & Chiara, Lazza, Riccardo Zanotti e altri ancora.

Max Pezzali: la discografia da solista in studio

2004 – Il mondo insieme a te

2007 – Time Out

2011 – Terraferma

2015 – Astronave Max

2020 – Qualcosa di nuovo

La vita privata di Max Pezzali: moglie e figli

Una delle prime relazioni del cantante risale al ’95 ed è stata quella con Giovanna, una modella molto conosciuta nel mondo dello spettacolo per la sua somiglianza con Carol Alt. Sembra che Max, vista la foto della ragazza su un cartellone pubblicitario, abbia deciso di contattarla con la scusa di volerle offrire una parte in un video degli 883. La strategia ha anche funzionato perché i due hanno avuto una relazione poi terminata dopo che lei ha deciso di lasciarlo. Poco importa, il grande piano aveva avuto successo.

Nel 2005 il cantante sposa Martina Marinucci, madre del figlio di Max Pezzali, Hilo, nato nel 2008. Dopo nove anni di relazione, l’ex moglie di Max Pezzali ha pubblicamente accusato il cantante di averla tradita con una sua amica di vecchia data, Debora Pelamatti.

Max ha risposto alle accuse lanciate su Twitter affermando che la relazione sarebbe iniziata solo dopo la fine del matrimonio. Nel 2019, comunque, dopo che le acque si erano calmate, il cantante ha preso in sposa proprio la sua bella Debora con una cerimonia segreta in una villa di Pavia.

Sai che…

– Di che malattia soffre Max Pezzali? Nessuna in particolare, ma ha dichiarato in anni recenti che, dopo trent’anni a guidare moto, patisce ormai dolori lancinanti alle gambe, per i quali non esiste comunque alcuna cura definitiva.

– Nel 2022 Max Pezzali ha cambiato management, salutando dopo trent’anni Cecchetto.

– Max Pezzali ha un sito ufficiale ma solo per il merchandising, non per i suoi contatti.

– Dove vive il noto cantautore? Dopo essersi separato dalla prima moglie, ha scelto di tornare a vivere nella sua Pavia. Possiede una grande casa con uno studio di registrazione in cantina.

– Come si chiama il compagno di Max Pezzali? Lo storico partner musicale si chiama Mauro Repetto.

– Non sappiamo che macchina abbia, né a quanto ammonti il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Chi scrive i testi di Max Pezzali? L’autore è quasi sempre lo stesso Max.

– È un appassionato di calcio e un grandissimo tifoso dell’Inter, squadra per cui ha anche composto un inno.

– Negli ultimi anni il web si è popolato di leggende su Max. Visibilmente dimagrito rispetto agli anni d’oro, tanto per rimanere in tema 883, in molti hanno sparso la voce, diventata presto virale, di presunti problemi del cantante con la droga. Max Pezzali ha smentito queste voci, che però non hanno smesso di accompagnarlo.

– Su Instagram Max Pezzali ha un account ufficiale molto seguito dai fan sia della sua carriera solistica che dai nostalgici degli 883. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Max Pezzali, ecco una playlist di Spotify:

