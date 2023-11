Debora Pelamatti: chi è la seconda moglie di Max Pezzali. Ecco le curiosità sull’avvocato che ha rubato il cuore del cantautore pavese.

La regola dell’amico non sbaglia mai, cantava Max Pezzali negli 883. Mai profezia fu più sbagliata. Nel 2019 il noto cantante pavese si è infatti sposato per la seconda volta… proprio con la sua migliore amica! Si tratta di Debora Pelamatti, affascinante avvocato appassionato di moda e non solo.

Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla vita pubblica e privata della seconda signora Pezzali, diventata per tutti l’eccezione alla regola più famosa della musica italiana.

Chi è Debora Pelamatti: biografia e carriera

Debora Pelamatti è nata a Breno, in provincia di Brescia, nel giugno del 1974. Laureata in giurisprudenza, collabora con un uno studio legale di Milano. Ma la sua notorietà è dovuta non tanto al percorso professionale, quanto all’amicizia, poi diventata amore, con Max Pezzali. I due si sono conosciuti poco dopo il divorzio del cantante dalla prima moglie Martina, madre di Hilo, il suo unico figlio (almeno finora).

Max Pezzali (ph. Prandoni)

Inizialmente legati da una splendida amicizia, col tempo hanno finito per innamorarsi. La stessa Debora aveva raccontato al Corriere della Sera: “Ho conosciuto Max a Pavia, per caso, un giorno in piazza della Vittoria. Ci ha presentati un’amica comune: piacere Debby, piacere Max. Ed è finita lì. Lui stava a Roma, io vivevo a Pavia. Ci si incrociava quando lui tornava a casa, ma eravamo amici, niente di più“.

Ma quel dolce sentimento di amicizia si è trasformato ben presto in amore. Perché, confessa Debora, Max è una persona umile e spontanea, molto lontana dallo stereotipo del personaggio famoso.

Il matrimonio di Max Pezzali e Debora Pelamatti

Debora e Max si sono sposati in gran segreto il 28 aprile 2019 nel giardino di Villa Necchi, in provincia della ‘loro’ Pavia. A celebrare le nozze l’ex sindaco della città natale di Pezzali, Alessandro Cattaneo.

Presenti alla cerimonia pochi ospiti, tra cui alcuni personaggi famosi del mondo della musica, come Paola Iezzi e Claudio Cecchetto. La notizia è stata ufficializzata solo una settimana dopo le nozze.

Sai che…

– Debora Pelamatti ha partecipato a Non è la Rai? Anche se in molti ne sono convinti, non sembra abbia mai preso parte allo show.

– Che lavoro fa? Da anni svolge la professione di avvocato.

– Dove vive Debora Pelamatti? In una splendida casa di Pavia con il suo Max. Non conosciamo però il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Con il marito condivide anche la passione per l’Inter.

– La passione più grande dell’avvocatessa Debora è la moda.

– Le piace però anche molto leggere e si definisce su Instagram una ‘book nerd’.

– Su Instagram Debora Pelamatti ha un account da decine di migliaia di follower. Su TikTok non sembra invece avere alcun profilo.

Di seguito il video di La regola dell’amico degli 883:

