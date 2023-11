Paola Iezzi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante milanese che faceva coppia con Chiara.

L’abbiamo amata insieme alla sorella Chiara, in una carriera stellare tra successi a Sanremo e grandi hit internazionali. L’abbiamo apprezzata anche come solista, seppur in tono minore. La stiamo ammirando in questi anni sui social per la sua abbagliante bellezza, al di là dell’indubbio talento musicale. Stiamo parlando ovviamente di Paola Iezzi, un’artista esperta che ha ancora molto da dire e da dare. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Paola Iezzi: biografia e carriera

Paola Iezzi è nata a Milano il 30 marzo 1974 sotto il segno dell’Ariete. Diplomatasi al liceo classico, si è appassionata di musica fin da ragazza, imparando subito a suonare non solo la chitarra, ma anche il basso elettrico e il contrabbasso. Inizia la carriera cantando con la sorella Chiara in alcuni gruppi rock e funk che si esibiscono nei locali del milanese, prima della grande svolta.

Paola Iezzi

Vengono notate ben presto da un nome fondamentale per la musica italiana, Claudio Cecchetto, che individua in loro un grande talento e decide di affiancarle agli 883 come coriste tra il 1995 e il 1996. Nel 1996 fonda un duo insieme proprio alla sorella Chiara e fa il suo debutto a Sanremo l’anno dopo tra le Nuove Proposte. Il loro esordio è straordinario: arrivano subito alla vittoria con la hit Amici come prima.

Dopo il successo a Sanremo le due tornano in auge nel 2000 lanciando un singolo che si trasforma ben presto in un tormentone estivo: Vamos a bailar (Esta vida nueva). Dopo tanti successi raccolti con la sorella, fa il suo esordio da solista nel 2009 con il progetto Alone, dalle atmosfere black.

Negli anni Duemiladieci inizia una carriera importante da dj e interprete per serate speciali e nel 2013 pubblica il suo ultimo album con Chiara, Giungla, prima dell’annuncio del loro scioglimento. Da questo momento in poi affianca, al percorso artistico, anche alcune importanti apparizioni in programmi televisivi.

Nel 2017 ha pubblicato il suo primo e finora unico album solista, un disco natalizio, A Merry Little Christmas ripubblicato, in una nuova versione, anche nel 2021.

Cosa fa oggi Paola Iezzi?

Nel 2022 si è riunita finalmente con la sorella Chiara Iezzi per i primi concerti negli stadi di Max Pezzali, uomo fondamentale per la loro carriera. Sempre con Chiara ha partecipato a una data del Jova Beach Party di Jovanotti.

Si tratta del preludio per il grande ritorno di Paola & Chiara, una delle coppie più amate della musica italiana, protagoniste sul palco di Sanremo nel 2023 con il brano Furore, preludio per un nuovo album.

La vita privata di Paola Iezzi: marito e figli

Paola Iezzi è fidanzata da oltre sette anni con Paolo Santambrogio, fotografo e appassionato di musica. La loro storia è stata raccontata dalla cantante in alcune interviste, come una rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair, in cui svelato anche il modo in cui le ha chiesto la mano, mentre erano sdraiati sul divano.

Nonostante la proposta di matrimonio, i due non si sono ancora sposati e non hanno mai avuto figli. Paola ha però le idee chiare sul matrimonio: essendo lui agnostico, probabilmente le nozze non saranno in chiesa. Per quanto riguarda gli allestimenti, lui li vorrebbe sobri, ma lei ha ben altre intenzioni.

Sai che…

– Nel 2022 è stata giudice ospite della finale della seconda edizione di Drag Race Italia. Il suo successo è stato tale da averla portata a diventare giudice fisso nel 2023.

– Cos’ha detto Paola Iezzi contro Arisa? Nulla di particolarmente grave. Dopo le dichiarazioni della cantante lucana in difesa di Giorgia Meloni, parole che le sono costate il ruolo di madrina al Pride di Roma, Paola, chiamata a sostituirla con la sorella Chiara, ha voluto sottolineare come ci fossero cose più importanti dell’uscita infelice di Arisa.

– Paola Iezzi ha recitato in Mare fuori? No, ma lo ha fatto la sorella.

– Di che malattia soffre Paola? Fortunatamente non ha patologie particolari.

– Cosa si sono rifatte Paola e Chiara? Le due non hanno mai confermato alcun tipo di intervento.

– Al liceo ha avuto un professore d’eccezione: Roberto Vecchioni.

– Sul finire degli anni Novanta è stata anche presentatrice insieme alla sorella Chiara.

– Vamos a bailar è stato nominato tormentone degli ultimi vent’anni nel 2009 dai lettori di Tv Sorrisi e Canzoni.

– Dove vive Paola Iezzi? A Milano, non lontano da Corso Sempione.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni della cantante.

– Ha partecipato al progetto Amiche per l’Abruzzo.

– Non puoi dire di no è stata inserita dal Guardian tra le dieci migliori canzoni pop italiane degli ultimi cinquant’anni nel 2012.

– Nel 2013 ha condotto con Max Pezzali e Jake La Furia il programma Nord Sud Ovest Est – Tormentoni on the road.

– Su Instagram Paola Iezzi ha un account da centinaia di migliaia di follower. Su TikTok la cantante ha invece un profilo ufficiale meno popolare tra i fan.

