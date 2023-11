Chiara Iezzi: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’ex bionda del duo Paola e Chiara, famoso per brani come Vamos a bailar.

Cantante tra le più amate in Italia a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, oggi Chiara Iezzi è non solo un’attrice di film e serie tv, ma anche un personaggio molto seguito sui social, sia dai fan di vecchia data del duo Paola & Chiara, sia da tutti i nuovi follower che hanno cominciato ad apprezzarla in anni più recenti. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Chiara Iezzi: biografia e carriera

Chiara Teresa Iezzi è nata a Milano il 27 febbraio 1973 sotto il segno dei Pesci. Appassionata di musica fin da ragazza, dopo aver esordito in alcuni gruppi del milanese, specialmente in ambito jazz e funk, nel 1996 fonda il duo Paola & Chiara con la sorella, dopo aver colpito un grande intenditore come Claudio Cecchetto, che aveva permesso a entrambe di diventare coriste degli 883.

Chiara Iezzi

Dopo aver firmato un contratto con Sony Music Italia, nel 1996 le due partecipano prima a Sanremo Giovani con il brano In viaggio, poi a Sanremo tra le Nuove Proposte nel 1997 con Amici come prima. In quest’ultima occasione riescono a conquistare la vittoria e diventano le nuove stelle della musica pop italiana.

La loro carriera le porta a incidere ben otto album in studio, di cui quattro anche per il mercato internazionale, in aggiunta a una raccolta, quattro EP, oltre trenta singoli, album video e molto altro ancora. In tutto hanno venduto oltre cinque milioni di album, hanno partecipato a tre Festival di Sanremo (l’ultimo nel 2005) e a ben cinque Festivalbar. Il loro maggior successo resta ancora oggi Vamos a bailar (Esta vida nueva), tormentone pubblicato nel 2000:

Come duo Paola e Chiara restano insieme fino al 2013, per poi sciogliersi e dedicarsi alle rispettive carriere individuali. Perché si sono separate? Semplicemente perché, dopo tanti anni fianco a fianco, avevano bisogno di sperimentare in nuovi progetti.

Già nel 2007 Chiara aveva in realtà debuttato da solista con l’EP Nothing at All, di grande successo nell’ambito dance in Italia. Nel 2013 torna sul mercato con un nuovo EP e collabora con il rapper Daniel Cortese, ottenendo risultati discreti.

Prova a rifarsi sotto Natale, lanciando una sua rivisitazione in chiave soul di un classico di Leonard Cohen, Hallelujah. Nel 2014 sceglie quindi di abbandonare la musica per dedicarsi a un’altra sua grande passione. Tenta però un ultimo colpo di coda nel 2015, partecipando come concorrente alla terza edizione di The Voice of Italy ed entrando prima nella squadra di J-Ax, poi in quella di Roby e Francesco Facchinetti.

Cosa fa oggi Chiara Iezzi?

Nel febbraio 2022 è tornata per la prima volta a cantare in tv, a sette anni di distanza dalla sua ultima apparizione come cantante. Nell’occasione ha interpretato con Bianca Guaccero A modo mio, un classico di Paola e Chiara.

Quindi si è riunita con la sorella e nel 2023 è stata annunciata tra i Big di Sanremo, manifestazione in cui ha partecipato con il brano Furore, ben figurando. Dopo questo successo, le due hanno anche pubblicato un nuovo album con tanti ospiti.

La vita privata di Chiara Iezzi: marito e figli

Chiara si è sposata nell’agosto del 2014 con Meir Cohen, ex rabbino ortodosso, in gran segreto a Cipro. Sulla loro relazione non abbiamo però più conferme e sembra si siano lasciati, mantenendo comunque buoni rapporti.

Ma chi è oggi il fidanzato di Chiara Iezzi? Dopo un lungo tira e molla è tornata con uno dei suoi vecchi grandi amori, Fabrizio Politi, imprenditore famoso per aver fondato Fashion Yachts ma anche per aver avuto una relazione con Geri Halliwell, ex Spice Girl.

Sai che…

– Nel 2008 ha iniziato un percorso di conversione all’ebraismo a Gerusalemme.

– Chiara Iezzi ha recitato nel 2023 nella terza stagione della serie tv Mare fuori.

– Cos’ha avuto Chiara Iezzi? La cantante ha dovuto affrontare un’insidiosa malattia mentale.

– Ha una grande passione per la moda.

– È diplomata come fashion designer.

– Come attrice ha iniziato recitando in alcuni video musicali.

– Ha studiato recitazione a Los Angeles e New York, oltre che nelle più importanti scuole italiane.

– Tra le sue maggiori esperienze come attrice c’è la partecipazione alla serie televisiva di Disney Channel Alex & Co., ma ha avuto modo di recitare anche in Il ragazzo della Giudecca di Alfonso Bergamo, con Giancarlo Giannini, e in The Broken Key di Louis Nero, con Rutger Hauer e William Baldwin.

– Nel 2016 ha ottenuto la cittadinanza americana.

– Dove vive Chiara? Abita ancora a Milano ma si divide tra l’Italia e Los Angeles.

– Su Instagram Chiara Iezzi ha un account ufficiale da diverse migliaia di follower. Su TikTok non sembra avere invece alcun profilo.

