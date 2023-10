Il Tre: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper romano di Te lo prometto, uno degli artisti più apprezzati della nuova scena hip hop capitolina.

Tra le stelle emergenti della scena hip hop romana degli ultimi anni, Il Tre occupa un posto di assoluto prestigio. Artista partito dal basso, è riuscito in pochi anni a conquistare una major e a diventare uno dei re dell’estate grazie alla hit Te lo prometto. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Il Tre: nome, età e carriera

Guido Luigi Senia, questo il vero nome de Il Tre, è un rapper romano classe 1997 (nato il 3 settembre sotto il segno della Vergine). La sua carriera inizia negli anni Duemiladieci, e in particolare svolta quando arriva al successo del contest One Shot Game, superando la concorrenza di altre centinaia di artisti di talento. Nel 2018 pubblica il mixtape Cracovia Vol. 2 da totale indipendente, e nonostante questo riesce a conquistare in meno di una settimana oltre 50mila download e 1 milione di stream, esaurendo anche le copie fisiche. Un sintomo chiaro del primo grande successo a livello nazionale.

Il Tre Ali Black Tour 2022

Il suo primo singolo ufficiale, Bella Guido, esce nel giugno dello stesso anno e diventa subito virale su Spotify. Conquista quindi nuovi fan grazie al format YouTube Real Talk, il cui video supera i 3 milioni di views. Risultati importanti che lo portano a firmare per la Atlantic / Warner Music Italy.

Nell’estate 2020, ormai diventato un artista famoso a livello nazionale, prova a spiccare il salto verso il mainstream grazie alla hit Te lo prometto, presentata anche a Battiti Live:

Dopo aver raggiunto un grande successo con l’album di debutto Ali, nel 2022 ha ottenuto una Menzione speciale al Premio Lunezia per il valore musical-letterario dei suoi testi, e nel 2023 ha dato alle stampe il suo secondo album, Invisibili.

Il Tre: la discografia in studio

2021 – Ali

2023 – Invisibili

La vita privata di Il Tre: fidanzata

Non si conoscono molti dettagli sulla vita privata del rapper. Non sappiamo ad esempio se abbia una fidanzata, ma sappiamo che ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza difficili, e che per arrivare dove è arrivato ha dovuto combattere contro tutto e tutti.

Sai che…

– Dove vive Il Tre? Pur essendo cresciuto a Santa Maria delle Mole, alle porte di Roma, oggi sembrerebbe vivere nella Capitale.

– Su Instagram Il Tre ha un account ufficiale seguito da centinaia di migliaia di follower.

