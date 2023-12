La Sad: la carriera, la vita privata e le curiosità sul trio formato da Theø, Plant e Fiks, un collettivo ispirato all’emo-punk.

La Sad, più che il nome di un gruppo, è il nome di un’entità. Un progetto dai contorni chiari e ben definiti, immerso in atmosfere punk ed emo che sembrano richiamare i primi anni Duemila, ma non disdegnano e dimenticano tutto ciò che è stato ed è ancora oggi il panorama trap ed emotrap. Scopriamo insieme alcune curiosità su questo trio arrivato al successo grazie a brani come Summersad.

Chi sono i La Sad: biografia e carriera

Dietro al nome di La Sad si celano tre ragazzi: Theø, Plant e Fiks. Il loro progetto nasce nel 2020, quando decidono di unire i loro percorsi musicali, fino ad allora separati, per creare un nuovo collettivo che riprendesse sonorità e immaginario punk ma rileggendoli in chiave più moderna.

Un progetto di grande fascino, considerando anche le diversità dei tre artisti (provenienti rispettivamente dalla Lombardia, dalla Puglia e dal Veneto), uniti soprattutto dalla passione per la musica, oltre che da un’amicizia diventata solida fin dal primo incontro.

Concerto

Nello specifico, Theø è un cantante ed ex chitarrista con una carriera impreziosita da diversi tour alle spalle. Plant è una delle più brillanti promesse della trap e dell’emotrap in Italia. Fiks è un artista che guarda al punk e caratterizzato da uno stile nichilista e deprimente. La loro carriera inizia con Summersad, brano che mette subito in mostra le peculiarità del loro progetto.

Con una serie di singoli molto originali, come Psycho Girl, Miss U e 2nite, La Sad riesce a imporsi nel panorama italiano e a conquistare il proprio posto nella scena. Un successo non scontato, ma comunque scritto nel destino.

Quando i tre ragazzi si sono incontrati era infatti un periodo molto difficile per le loro vite. Era l’estate del lockdown, quella del 2020. In una Milano ancora spaesata per quanto stava succedendo, i tre artisti, pur nelle loro diversità, si sono sentiti accomunati dall’attitudine punk e dalla passione per Lil Peep.

In qualche modo con il loro stile, la loro energia, la loro percezione della vita hanno riempito un vuoto nella scena musicale italiana. Anche per questo il successo raggiunto può sorprendere, ma fino a un certo punto.

Cosa fanno oggi i La Sad?

Dopo aver raccolto un successo dietro l’altro, tra il 2022 e il 2023, anche grazie al loro primo album, Sto nella Sad, hanno preso parte al concerto Love Mi di Fedez e J-Ax e hanno lanciato a dicembre il singolo Memoria, in collaborazione con i bnkr44. Due giorni dopo sono stati annunciati da Amadeus nel cast del Festival di Sanremo 2024.

Sai che…

– Hanno dichiarato di aver vissuto a lungo in un monolocale a Milano.

– Theø, originario di Brescia, non amava andare a scuola. Sognava di fare lo skater, e così ha abbandonato gli studi prima del diploma per dedicarsi alle sue passioni.

– Plant, originario di Altamura, ha scoperto la passione per la musica grazie alla nonna. Al contrario del suo amico lombardo, si è diplomato al liceo classico.

– Anche Fiks, originario della provincia di Venezia, non è riuscito a sua volta a diplomarsi ed è stato anzi espulso dalla sua scuola dopo essere stato anche bocciato due volte.

– Su Instagram La Sad ha un account ufficiale per ogni membro del trio: sadboytheo, platinobaby, fiksdaghestagram. Sono presenti anche su TikTok con un account unico e uno personale per ogni membro.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei La Sad, ecco una playlist presente su Spotify:

