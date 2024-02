Chi è Giovanna Civitillo, la showgirl e ballerina sposata con Amadeus

Giovanna Civitillo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla conduttrice televisiva moglie di Amadeus.

Ballerina, showgirl, personaggio televisivo e anche… “first lady di Sanremo”, almeno per cinque anni. La carriera di Giovanna Civitillo è il racconto di una parabola straordinaria che ha portato una giovane ragazza campana a conquistare prima la televisione italiana, poi il cuore di quello che è diventato, nel corso degli anni, il volto più importante della rete ammiraglia del servizio pubblico. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Giovanna Civitillo: biografia e carriera

Giovanna Civitillo è nata a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 9 settembre 1977 sotto il segno della Vergine. Appassionata di danza fin da ragazza, studia presso l’Accademia Arte e Spettacolo di San Gennaro Vesuviano e nel 1994 si diploma con il ruolo di Teresina nel balletto Napoli di August Bournonville.

Amadeus e Giovanna Civitillo

In questo periodo partecipa ad alcuni corsi nazionali e internazionali di danza, riuscendo a vincere il terzo premio a un concorso di Genzano di Roma e ad arrivare in finale nella Settimana Internazionale della Danza a Rieti. La prima svolta della sua vita arriva però quando nel 1996 approda in televisione per lavorare come ballerina in programmi sia della Rai che di Mediaset.

Dal 2002 al 2006 affianca Amadeus a L’eredità, ricoprendo il ruolo di ballerina e valletta. Per seguire proprio il noto conduttore nel 2006 passa a Mediaset, proseguendo nel frattempo anche gli studi di danza. Tra un’avventura professionale e l’altra, dopo l’approdo di Amadeus alla direzione artistica di Sanremo, nel 2020, diventa uno dei volti noti di Rai 1. Viene scelta da La vita in diretta come inviata del programma proprio dall’Ariston, e partecipa in un’edizione anche come conduttrice del Primafestival.

Cosa fa oggi Giovanna Civitillo?

Sempre pronta ad accompagnare il suo amato Ama, nel 2023 è stata in realtà ospite fisso di un programma Mediaset, Felicissima sera.

La vita privata di Giovanna Civitillo: marito e figli

Ha conosciuto Amadeus sul set di L’eredità e nel 2003 ha iniziato a frequentare il conduttore anche lontano dalle telecamere, instaurando con lui una splendida relazione sentimentale. Dal loro amore è nato, il 18 gennaio 2009, il figlio Josè Alberto.

Giovanna e Amadeus si sono sposati, con una cerimonia civile, il 12 luglio del 2009. Dieci anni dopo hanno celebrato nuove nozze, stavolta in chiesa.

Sai che…

– Qual è la malattia di Giovanna Civitillo? Fortunatamente la showgirl non soffre di alcun tipo di patologia particolare. Anche se molti sono convinti che ultimamente sia dimagrita.

– La sua famiglia è originaria di Alvignano, in provincia di Caserta.

– Come ballerina ha partecipato a programmi come Carramba! Che sorpresa, Beato tra le donne e Domenica In.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Dove vive Giovanna Civitillo? Con il suo Ama abita a Milano, in uno splendido appartamento al quindicesimo piano di un grattacielo non lontano da Corso Sempione e vista mozzafiato su CityLife.

– Ha recitato in una puntata di Camera Cafè.

– Nel 2015/16 ha fatto parte del Minimondo del programma di Paolo Bonolis Avanti un altro!, nel ruolo di Giovanna, la moglie di Amadeus.

– Su Instagram Giovanna Civitillo ha avuto a lungo un account ufficiale condiviso con il marito, unico profilo social della coppia (seguito da centinaia di migliaia di follower). Durante l’edizione 2023 di Sanremo Ama ha però aperto per la prima volta, con Chiara Ferragni, un profilo Instagram personale, lasciando a Giovanna il loro vecchio account.

Riproduzione riservata © 2024 - NM