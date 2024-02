Chi è Rodrigo D’Erasmo, il violinista che dirige l’orchestra per Diodato a Sanremo

Rodrigo D’Erasmo: la carriera, la vita privata e le curiosità sul violinista italo-brasiliano che da anni collabora con Manuel Agnelli.

Di talenti come quello di Rodrigo D’Erasmo ce ne sono pochi in giro. Violinista principalmente, ma più in generale polistrumentista, ha lavorato, spesso nell’ombra, a molti dei prodotti più interessanti della musica rock, indie rock e alternativa italiana degli ultimi venticinque anni. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Rodrigo D’Erasmo: biografia e carriera

Rodrigo D’Erasmo è nato a San Paolo, in Brasile, il 13 novembre 1976 sotto il segno dello Scorpione. Polistrumentista di grande talento, ha collaborato nel corso degli anni con tanti dei più grandi protagonisti della musica italiana. Basti ricordare Bugo, la PFM, Simone Cristicchi, Il Teatro degli Orrori e tanti altri ancora.

Rodrigo D’Erasmo

Con Roberto Angelini, Rodrigo D’Erasmo ha inciso nel 2005 un tributo al grande cantautore Nick Drake, intitolato PongMoon sognando Nick Drake – Storie di note. Un viaggio partito tanti anni fa e che ancora oggi porta i due musicisti in giro per l’Italia. Dal 2008 è entrato a far parte degli Afterhours, suonando all’interno del gruppo principalmente il violino, ma anche la chitarra in alcune occasioni.

Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo come direttore d’orchestra durante le esibizioni di Diodato, che ha vinto la kermesse con il brano Fai rumore.

Di seguito il video di un live di Manuel Agnelli con Rodrigo:

Cosa fa oggi Rodrigo D’Erasmo?

Protagonista anche nel 2021 del Festival di Sanremo nelle vesti di direttore d’orchestra, ha rivestito nuovamente questo ruolo di grande prestigio nel 2024, tornando a unire le forze con Diodato, in gara con il brano Ti muovi.

La vita privata di Rodrigo D’Erasmo: moglie e figli

Rodrigo è stato al centro di numerose voci di gossip qualche anno fa per una relazione con l’attrice Claudia Pandolfi. Era il 2010. Da allora sulla sua vita privata è però calato un velo di silenzio e non sappiamo chi sia oggi la fidanzata di D’Erasmo. Per un periodo è stato fidanzato comunque con un’altra apprezzata attrice, Simona Tabasco, ma anche questa storia sarebbe ormai finita.

Sai che…

– Ha suonato l’intro nel brano Survival dei Muse.

– Dove vive Rodrigo D’Erasmo? Si divide tra Roma e Milano a seconda degli impegni lavorativi.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Anche nel 2014 ha partecipato al Festival di Sanremo come direttore d’orchestra per il brano Babilonia presentato da Diodato.

– Cosa c’entra Rodrigo D’Erasmo con X Factor? Nel 2016 ha lavorato all’interno del talent come producer, affiancando l’amico Manuel Agnelli. Lo stesso ruolo lo ha ricoperto nell’edizione 2020.

– Oltre agli artisti già citati, Rodrigo ha suonato anche con Ghemon, Appino, Daniele Silvestri e Nada.

– Non solo violino e chitarra. D’Erasmo suona anche le tastiere e le percussioni.

– Su Instagram D’Erasmo ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di D’Erasmo, ecco una playlist presente su Spotify:

