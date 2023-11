Alla scoperta di Alfa, il cantautore genovese che ha spopolato con il brano Bellissimissima: dalla canzone per Chiara Ferragni alla ‘bocciatura’ a X Factor.

Alfa è un ex artista emergente con un grandissimo seguito in Italia. Per alcuni è un fenomeno social, ma il ragazzo sembra avere le idee chiare e la voglia di perseguire la propria strada con grande coerenza. Andiamo a scoprire insieme tutte le curiosità su questo artista, diventato virale nel 2019 con il brano Cin Cin e confermatosi negli anni successivi grazie anche a numerosi duetti di prestigio.

Chi è Alfa: biografia e carriera

Cantautore genovese classe 2000 (nato il 22 agosto sotto il segno del Leone), Andrea De Filippi è una delle stelle della nuova generazione cantautorale italiana. Il suo nome ha iniziato a circolare nell’estate del 2019 con il singolo Cin Cin, capace di spopolare su Spotify. Un brano che ha anticipato il suo primo album.

Alfa

Trasferitosi a Milano per studiare Economia alla Bocconi, nel 2019 ha pubblicato il suo primo album, Before Wanderlust, che ha ottenuto in poco tempo un disco d’oro. Dopo aver collaborato con cantanti del calibro di Annalisa in brani come San Lorenzo, ha pubblicato nel 2021 un nuovo album, Nord. Nell’estate dello stesso anno ha iniziato una prolifica collaborazione con Tecla Insolia, ex protagonista di Sanremo. I due hanno lanciato i singoli Ti amo ma e Faccio un casino.

La sua carriera ha continuato con grandi successi anche l’anno dopo. Nel settembre 2022 ha unito la voce alla cantante armena Rosa Linn, reduce dall’Eurovision di Torino, cantando con lei la versione remix del brano Snap. Ha quindi firmato la colonna sonora per la fiction Confusi.

L’esplosione definitiva a livello nazionale è però arrivato nell’estate del 2023, quando è riuscito a raggiungere il quarto posto nella classifica italiana con una hit estiva amata da giovani e meno giovani: Bellissimissima.

La vita privata di Alfa: chi è la fidanzata?

Per diverso tempo si è pensato che la fidanzata di Alfa fosse la star di TikTok Virginia Montemaggi, ma l’artista ha dichiarato che è solo una sua grande amica.

Nel 2020 pare che il rapper abbia iniziato una relazione con Sofia Marco, splendida e giovane giocatrice di pallavolo genovese. Dopo la fine di questa storia, Alfa è stato al centro di una vicenda di gossip che ha riguardato una ragazza di nome Benny. La sua ultima relazione sarebbe però quella con la creator, ex. protagonista de Il Collegio, Sofia Cerio.

Sai che…

– Perché Alfa si chiama così? L’artista ha confessato di aver preso spunto dalla prima lettera dell’alfabeto greco, in memoria dei suoi trascorsi liceali (al classico, ovviamente).

– Chi è la ragazza del video di Alfa Bellissimissima? I fan l’hanno subito riconosciuta: si tratta di Sofia Cerio, ex allieva de Il Collegio.

– Ha dichiarato in un’intervista a Blogo che ha scritto tutte le sue canzoni nella sua cameretta, e che la madre gli fa lavare i piatti.

– Uno dei suoi ideali è Wanderlust, una malattia che porta ad avere paura della routine e della quotidianità e che quindi spinge a viaggiare e sperimentare cose nuove.

– Ha etichettato la sua musica come urban pop, ma si definisce un artista con un cuore indie e sfumature pop.

– Aveva scritto alcuni anni fa una canzone per Chiara Ferragni, ma ora l’ha cancellata.

– È stato bocciato ai casting di X Factor.

– Dove vive Alfa? Sembra che sia rimasto a Milano per questioni di carriera.

– Non conosciamo i guadagni del cantautore ligure.

– Ha dichiarato che gli piacerebbe partecipare a Sanremo.

– Su Instagram Alfa ha un account da oltre centinaia di migliaia di follower. Su TikTok ha un profilo ufficiale da milioni di follower in cui si tiene in contatto con tutti i suoi fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Alfa, ecco una playlist disponibile su Spotify:

