Le curiosità su Jovanotti, il ‘ragazzo fortunato’ della musica italiana

Alla scoperta di Jovanotti: dal nome d’arte alla parentesi Gino Latino passando per la vita privata e il flirt con Valeria Marini.

Nato il 27 settembre del 1966 sotto il segno della Bilancia a Roma, Lorenzo Cherubini, Jovanotti in arte, è uno degli artisti di rilievo sul panorama musicale italiano. Nato come dj e affermatosi come rapper alternativo, nel corso degli anni l’artista ha rivoluzionato il suo genere diventando una figura a dir poco unica. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Jovanotti: la biografia e la carriera

Sin da piccolo Jovanotti è costretto a fare i conti con il problema di pronuncia della ‘s’, la famosa”zeppola” che rende distorta la pronuncia della consonante. Uno dei motivi principale per il quale viene spesso preso in giro sarebbe poi diventato uno dei suoi marchi di fabbrica. Oggi è impossibile immaginare le sue canzoni con una ‘s’ diversa.

Il cantante è arrivato al successi negli anni Novanta, quando sognava di diventare famoso con lo pseudonimo di Joe Vanotti. In origine doveva essere proprio questo, almeno nelle intenzioni dell’artista. il nome d’arte, trasformato in Jovanotti da un tipografo distratto che, senza saperlo, stava scrivendo la storia.

Jovanotti

Ormai identificato dal pubblico con quel nome, Cherubini non lo avrebbe più cambiato. Il suo primo lavoro musicale, dopo una lunga esperienza da dj, è il singolo Walking, seguito l’anno successivo, il 1988 dal suo primo grande successo, È qui la festa?. Mentre Jovanotti inizia ad avere successo con il primo disco (Jovanotti For President) e con il brano Gimme Five, Gino Latino, nome d’arte del cantante per un progetto discografico con Radio Deejay, pubblica i suoi primi pezzi.

Gino Latino cadrà nel dimenticatoio senza riuscire a pubblicare neanche un album, Jovanotti invece aveva ormai iniziato la sua irrefrenabile scalata verso il successo.

Cosa fa oggi Jovanotti?

La carriera di Jova non ha bisogno di presentazioni. Negli anni Novanta si è imposto con il suo pop rap a volte ironico, a volte profondo, anche romantico per certi versi. In continua evoluzione, ha collaborato con alcuni dei più importanti artisti italiani e stranieri, e dagli anni Duemila si è tuffato a piene mani sulla world music, senza dimenticare comunque la sua vena pop e radiofonica.

Protagonista anche a Sanremo negli anni dell’amico Amadeus, in particolare nel 2022 come autore e collaboratore di Gianni Morandi, Jova nel 2023 ha collaborato con i Negramaro ed Elisa al singolo Diamanti e nel 2024 ha scritto La carovana, la sigla del 107esimo Giro d’Italia.

Jovanotti: la discografia in studio

1988 – Jovanotti for President

1989 – La mia moto

1990 – Giovani Jovanotti

1991 – Una tribù che balla

1992 – Lorenzo 1992

1994 – Lorenzo 1994

1997 – Lorenzo 1997 – L’albero

1999 – Lorenzo 1999 – Capo Horn

2002 – Lorenzo 2002 – Il quinto mondo

2005 – Buon sangue

2008 – Safari

2011 – Ora

2015 – Lorenzo 2015 CC.

2017 – Oh, vita!

2022 – Il disco del sole

La vita privata di Jovanotti: moglie e figlia

In pochi sanno che il giovane Lorenzo ha avuto un flirt addirittura con Valeria Marini. A renderlo noto è stata la nota showgirl, che ha portato alla luce la loro tresca, consumata quando i due ancora non erano famosi.

Nel 2008 il cantante ha sposato Francesca Valiani, la fidanzata di una vita. Dalla loro storia è nata Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti. La ragazza ha dovuto combattere dal 2020 con un tumore, un linfoma di Hodgkin, ma è riuscita a sconfiggere il male a gennaio 2021.

Le ‘uova alla Jova’

Nel 2018 il cantante in qualche modo ha lasciato il segno anche nella tradizione culinaria italiana. Sono ormai famosissime le “uova alla Jova“, o uova alla Jovanotti, come è stata ribattezzata la ricetta della chef che ha seguito il cantante durante un recente tour.

La ricetta è stata svelata dalla stessa chef ai microfoni di Cucchiaio.it: “Si parte da 6 albumi e 2 tuorli. Monto gli albumi a neve ben ferma, con il cucchiaio faccio delle nuvolette su una teglia con carta forno, metto in forno a 180° e quando vedo che si inizia a formare un po’ di crosticina aggiungo i tuorli al centro di due nuvolette. Altri 5/6 minuti di cottura e poi sforno. Il tuorlo dentro deve risultare morbido, o come lo chiamo io “da inzuppo”. A Jovanotti così piace un sacco”.

Di seguito il video di Oh, Vita! di Jovanotti:

Il Jova Beach Party

Il 2019 è stato l’anno del primo tour sulle spiagge mai organizzato in Italia. Tra polemiche da parte degli ambientalisti e momenti di grande gioia, Jovanotti ha portato una vera festa sulle spiagge italiane, ma anche in montagna e all’aeroporto di Linate, coinvolgendo centinaia di migliaia di fan. Un grande tour che nel 2022 è stato replicato, con altrettanto successo e altrettante polemiche.

Un tour straordinario accompagnato da un EP e da un tormentone estivo, Nuova era:

Sai che…

– Nel 2007 Lorenzo ha dovuto affrontare il dolore per la tragica scomparsa del fratello Umberto, rimasto ucciso in un incidente aereo avvenuto a Latina.

– È cosa nota la passione del cantante per i tatuaggi. Jovanotti ha fatto suo primo tatuaggio (una piccola farfalla) quando aveva 23 anni, poi ha iniziato a collezionarne altri. Lorenzo ha fatto sapere che proprio quei disegni sulla pelle lo aiutano in qualche modo a comprendere la brevità della vita.

– Qual è la malattia di Jovanotti? Fortunatamente il cantante non soffre di alcuna patologia. Nell’estate 2023 ha però avuto un incidente mentre era in vacanza a Santo Domingo. Durante un’escursione in bici è caduto e ha dovuto essere operato d’urgenza, riportando diversi danni alle gambe e alle spalle (frattura di un femore e della clavicola).

– Come posso scrivere a Jovanotti? Utilizzando i suoi contatti sui social network.

– Jova è alto addirittura 1 metro e 93.

– Dove vive Jovanotti? Dopo essere cresciuto a Roma, è tornato a vivere a Cortona, in provincia di Arezzo, paese d’origine della sua famiglia e anche di sua moglie.

– Dove ha fatto il servizio militare? Presso la caserma Turinetto di Albenga, in provincia di Savona.

– Dove si trova la casa di Jovanotti a Cortona? Il cantautore abita nella parte alta del paese, al Poggio, e domina con la sua casa la Valdichiana. L’abitazione è completata da un prato verde e tanti alberi da frutto.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni del cantautore tosco-romano.

– Su Instagram Jovanotti ha un account ufficiale tra i più seguiti della musica italiana. Ha un profilo ufficiale molto seguito e dinamico anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Jovanotti, ecco una playlist presente su Spotify: