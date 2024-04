La storia di Linda McCartney, fotografa, musicista e moglie del grande Paul

Linda McCartney: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla defunta moglie dell’ex Beatle Paul.

Fotografa, tastierista e cantante, ma anche attivista influente in tutto il mondo e imprenditrice di talento. Non c’è nulla che Linda McCartney non abbia provato nella sua carriera, nessun campo in cui non si sia distinta, al punto da distaccarsi rapidamente da un’etichetta di “moglie di” fin troppo limitativa per un personaggio del genere. Anzi, nel suo caso c’è chi più obiettivamente ha definito Paul un più comune “marito di”, a sottolineare la grandezza di Linda. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi era Linda McCartney: biografia e carriera

Linda Louise Eastman, questo il suo vero nome prima del matrimonio, nacque a Scarsdale, New York, il 24 settembre 1941 sotto il segno della Bilancia. Secondogenita di Lee Eastman e Louise Linder, aveva un fratello maggiore, John, e due sorelle più piccole Laura e Louise. Appassionata e combattiva fin da ragazza, iniziò a lavorare come fotografa a New York per la rivista Town and Country, agevolata anche dalla conoscenza di alcuni musicisti, e divenne ben presto una delle fotografe più ricercate dalle celebrità.

Paul McCartney

Nel corso della sua carriera, soprattutto nella seconda metà degli anni Sessanta, ebbe l’occasione di immortalare, in scatti celebri, praticamente tutti i più grandi artisti della storia del rock, dai Rolling Stones ai Cream, da Simon & Garfunkel a Jackson Browne, passando per Frank Zappa e Jim Morrison.

Se come fotografa riuscì a imporsi fin da subito, solo dagli anni Settanta ebbe l’opportunità di sfondare nel mondo della musica. Dopo lo scioglimento dei Beatles, Paul le insegnò infatti a suonare la tastiera, e insieme diedero alle stampe l’album Ram.

Grazie anche al successo di questo lavoro, il bassista dei Beatle la convinse con forza ad accettare di entrare nel suo nuovo gruppo, e così Linda divenne una delle colonne fondamentali dei Wings, con cui suonò e cantò anche in alcuni brani.

Linda McCartney: la morte

Linda morì a causa di un cancro al seno, dopo una lotta durata circa tre anni, il 17 aprile del 1998 in un ranch di Tucson, in Arizona. Aveva 56 anni. Le sue ceneri vennero disperse nel Sussex, nella fattoria di Paul McCartney.

Al suo funerale parteciparono molti dei più grandi musicisti della storia, dai Beatle George Harrison e Ringo Starr a Elton John, Billy Joel e tanti altri. La fotografa e musicista lasciò al marito Paul tutti i suoi beni, inclusi i diritti dei libri, degli album e delle fotografie. Proprio l’ex Beatle decise di omaggiarla con un Concerto per Linda organizzato alla Royal Alber Hall.

La vita privata di Linda McCartney: marito e figli

Il primo marito di Linda fu Melville See Jr. nel 1962. I due s’incontrarono all’università. Dalla loro relazione nacque, il 31 dicembre 1962, la sua prima figlia, Heather Louise. Il matrimonio terminò però a causa delle divergenze nei loro stili di vita, in quanto lui preferiva impiegare il suo tempo a studiare, mentre lei amava stare all’aria aperta.

Nel 1967 Linda conobbe Paul McCartney. I due cominciarono a frequentarsi inizialmente a singhiozzo. La ragazza rimase però subito incinta, e questo li convinse a sposarsi dopo poco tempo. La cerimonia si tenne il 12 marzo 1969 presso l’ufficio municipale di Marylebone. Solo dopo il matrimonio Linda presentò il marito alla famiglia.

Nonostante un amore nato in maniera rocambolesca, i due costruirono una storia da favola. Paul decise di adottare la piccola Heather ed ebbe con la moglie ben tre figli: Mary, Stella e James Louis. Rimasero insieme fino alla scomparsa tragica della donna, nel 1998.

Sai che…

– Nonostante molti siano convinti che sia morta senza una gamba, Linda ha sempre avuto tutti gli arti.

– Il vero cognome della famiglia Eastman era Epstein. Il padre di Linda era infatti discendente di una famiglia di ebrei provenienti dalla Russia. La madre era invece appartenente a una ricca famiglia, proprietaria di una catena di grandi magazzini.

– Linda era vegetariana e convinse Paul a seguire la sua stessa dieta nel 1975. Parlando della sua decisione, la fotografa affermò: “Non mangerò mai più qualunque cosa abbia una faccia. Se i mattatoi avessero le pareti di vetro, tutti sarebbero vegetariani“. Fu anche autrice di diversi libri di cucina vegetariani ed esistono diversi piatti a lei dedicati o ispirati.

– Fu una grande attivista per i diritti degli animali e anche per questo hanno seguito le sue orme sia le figlie Mary e Stella, sia il figlio James, diventato tra l’altro anche vegano.

– Venne arrestata nel 1984 alle Barbados per possesso di marijuana. Anche Paul era stato arrestato per la stessa motivazione, quasi dieci anni prima.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Linda McCartney, ecco una playlist presente su Spotify: