Olly Alexander: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore e attore protagonista all’Eurovision.

Cantante, attore, sceneggiatore, personaggio polivalente pronto a sorprendere il pubblico da uno dei palchi più importanti del mondo. Questo e molto altro è Olly Alexander, famoso come il frontman del gruppo Years & Years ma da qualche anno protagonista nel mondo della musica anche come solista. Un artista molto apprezzato nel Regno Unito e scelto nel 2024 come rappresentante del paese di sua maestà all’Eurovision. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Olly Alexander: biografia e carriera

Oliver Alexander Thornton, questo il vero nome di Olly Alexander, è nato a Harrogate il 15 luglio 1990 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica fin da bambino, Olly ha dimostrato subito una propensione per il mondo dell’arte. Meno per lo studio, come dimostrato dall’abbandono precoce agli studi scolastici.

Olly Alexander

In contemporanea con una buona carriera nel mondo della recitazione, nel 2010 decide di fondare, con altri quattro musicisti, una band, gli Years & Years. Nonostante le difficoltà iniziali, la fama ottenuta come attore permette a Olly di strappare un contratto con la Polydor Records.

In questo modo, la band ottiene consensi sempre maggiori, mettendo spesso d’accordo pubblico e critica, grazie a singoli come King e ad album come Communion, Palo Santo e Night Call. In seguito all’uscita di quest’ultimo, nel 2022, Alexander decide però d’intraprendere un ambizioso percorso da solista.

Cosa fa oggi Olly Alexander?

Nemmeno il tempo di cominciare una nuova avventura, che nel dicembre 2023 Olly riceve un riconoscimento estremamente importante: viene scelto dalla BBC come rappresentante dell’Eurovision all’Eurovision Song Contest di Malmö con il brano Dizzy.

La vita privata di Olly Alexander: chi è il fidanzato?

Olly ha fatto coming out già da diverso tempo. Lo ha fatto, tra l’altro, non lesinando qualche polemica nei confronti dei cantautori gay, spesso e volentieri, per questioni di marketing, disponibili a declinare le proprie canzoni d’amore al femminile. Nei suoi brani Olly si è invece sempre rivolto a un uomo, o comunque declinando i pronomi al maschile. Non sappiamo comunque se oggi sia single o fidanzato.

Sai che…

– Come attore ha cominciato in teatro, per poi farsi apprezzare all’interno di pellicole come Grandi speranze, al fianco di Jeremy Irvine e Holliday Grainger.

– Nel 2013 ha recitato anche nel ruolo di Peter Pan in Peter and Alice, lavorando con Judi Dench.

– Ha preso parte ad alcuni episodio della serie Skins.

– Ama gli animali, e in particolare i gatti.

– Dove vive Olly Alexander? A quanto trapela da alcune foto sui social, dovrebbe essere rimasto a vivere a Londra.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Olly Alexander ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale molto seguito dai suoi fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Olly Alexander, ecco una playlist presente su Spotify:

