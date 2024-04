Maynard James Keenan: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante di Tool e A Perfect Circle, una delle voci più importanti della scena metal e rock americana.

Maynard James Keenan non è solo uno dei cantanti più talentuosi in area prog metal e rock negli anni Novanta e Duemila, ma anche un personaggio fuori dagli schemi. Non ama stare sotto i riflettori, ha studiato feng shui, pratica le arti marziali ed è un produttore di vino. Andiamo a scoprire questo e altre curiosità sulla carriera e la vita privata di un artista davvero particolare.

Chi è Maynard James Keenan: biografia e carriera

James Herbert Keenan, questo il vero nome di Maynard, è nato a Ravenna (città dell’Ohio omonima di quella romagnola da cui, appunto, prende il nome) il 17 aprile 1964 sotto il segno dell’Ariete.

Maynard James Keenan

Cresciuto in una famiglia di religione battista, dopo il diploma è entrato nell’esercito e ha girato per vari stati americani. Abbandonata la carriera militare, ha iniziato a studiare arte e si è trasferito a Los Angeles per lavorare nel rimodellamento di negozi secondo il Feng Shui.

La sua carriera nella musica inizia negli anni Ottanta nei Children of the Anachronistic Dynasty. Ma la svolta della sua vita è la fondazione, nel 1991, dei Tool insieme al chitarrista Adam Jones, al bassista Paul D’Amour e al batterista Danny Carey.

Il loro primo lavoro è un EP, Opiate, uscito nel 1992. Per poter ascoltare un loro primo album bisogna invece arrivare al 1993, quando danno alle stampe Undertow, che li porta a farsi conoscere in tutto il mondo in un momento in cui il metal era stato soppiantato dall’esplosione grunge. Di seguito il video della loro Sober:

Nel 1996 arriva il loro secondo album, AEnima, il disco che li consacra come una delle più grandi band metal degli anni Novanta. Durante un periodo di pausa con la sua band principale, a causa di controversie legali con la Volcano Records, Keenan fonda un nuovo gruppo, gli A Perfect Circle, che debuttano nel 2000 con Mer de Noms. Questa la loro Judith:

Dal 2001 torna a suonare anche con i Tool, con cui pubblica una serie di album di grande successo prima di una nuova pausa interrotta solo nel 2019 con l’uscita di Fear Inoculum dopo 13 anni di attesa. Con gli A Perfect Circle invece il suo ultimo lavoro risale al 2018.

Cosa fa oggi Maynard James Keenan?

Continua la propria carriera attivamente, in particolare con i Tool. Nonostante il tempo stia scorrendo, resta uno dei frontman più apprezzati in ambito metal.

La vita privata di Maynard James Keenan: moglie e figli

Ha un figlio di nome Devo H. che ha cantato anche in un album degli A Perfect Circle, ma sulla sua vita privata preferisce mantenere la massima riservatezza. Sappiamo però che sua moglie si chiama Lei Li, e che i due hanno avuto una figlia il 25 luglio 2014 di nome Lei Li Agostina Mari.

Sai che…

– Maynard James Keenan è alto 1 metro e 70.

– Durante il periodo sotto le armi ha fatto anche il lottatore.

– Per il suo modo di cantare è stato paragonato fin dagli esordi a Ian Curtis dei Joy Division e a Robert Smith dei Cure.

– Una delle sue grandi amiche è la cantante Tori Amos.

– Cosa c’entra Maynard James Keenan con gli Alice in Chains? Il cantante ha collaborato con la storica band di Jerry Cantrell nel 2005 in occasione di un concerto benefico a favore delle vittime dello tsunami che aveva colpito il sud-est asiatico.

– Ha fondato anche un altro gruppo di minor successo, i Puscifer.

– Pratica il jiu-jitsu brasiliano.

– Oltre che cantante è anche un produttore di vino, e nella sua tenuta in Arizona vende anche verdura, ortaggi e frutta.

– Dove vive Maynard James Keenan? Dovrebbe essere rimasto a vivere in Ohio.

– Non conosciamo dettagli sul suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Maynard James Keenan non ha alcun account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Maynard James Keenan è consigliabile ascoltare le varie playlist dedicate ai suoi gruppi principali, Tool e A Perfect Circle, disponibili su Spotify e su molte altre piattaforme.