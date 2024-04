Chi è Aiko, la cantante di Pedestal

Aiko: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante cerca protagonista all’Eurovision 2024.

All’Eurovosion 2024 la bandiera della Repubblica Ceca sarà portata in alto da una cantautrice giovane ma già esperta e pronta a farsi apprezzare anche dal pubblico internazionale. Un’artista poliedrica e pronta a dimostrare di avere un talento versatile, adatto anche a un palco così importante. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Aiko: biografia e carriera

Alёna Širmanova-Kostebelova, questo il vero nome di Aiko, è nata il 26 dicembre 1999 a Mosca sotto il segno del Capricorno. Trasferitasi a Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, da bambina, si è stabilita successivamente con la famiglia nel Regno Unito, a Brighton. E fin da subito ha dimostrato di avere una grande predisposizione per la musica.

Cantante sul palco

Decisa a inseguire il sogno di diventare una popstar, ha dato il via alla propria carriera partecipando nel 2015 alla quarta edizione di Česko Slovenská SuperStar, trasmissione del canale ceco TV Nova. Da qui in avanti ha dato il via alla sua carriera, e nel 2018 ha pubblicato il suo primo album, ottenendo un discreto successo. Non a caso, nel 2020 ha dato alle stampe anche il secondo disco.

Alla ricerca di unvero successo internazionale, negli anni successivi ha partecipato a diversi festival importanti, non solo in Repubblica Ceca, aprendo alcuni concerti anche di star internazionali come Alice Merton.

Cosa fa Aiko oggi?

Nell’ottobre 2023 ha dato alle stampe il suo terzo album in studio. Da quest’ultimo è stato tratto il singolo Pedestal, selezionato per la kermesse Eurovision Song CZ, il programma di selezione del rappresentante ceco all’Eurovision. Il 13 dicembre è stata annunciata come la vincitrice di questa edizione, e ha guadagnato l’opportunità di portare in alto la bandiera della Cechia all’Eurovision di Malmö.

Aiko: la discografia in studio

2018 – Aiko

2020 – Expiration Date

2023 – Fortune’s Child

La vita privata di Aiko: chi è il fidanzato?

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli e non sappiamo se sia fidanzata o sia single.

Sai che…

– Ha origini russe.

– Il suo nome d’arte è ispirato all’omonima cantante giapponese.

– Dove vive Aiko? Non sappiamo se abiti ancora in Inghilterra o sia tornata in Repubblica Ceca.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Aiko ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account molto seguita anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Aiko, ecco una playlist presente su Spotify: