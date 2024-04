Paolo Carta: biografia, carriera, vita privata e curiosità sul chitarrista e cantautore innamoratissimo di Laura Pausini.

Paolo Carta è conosciuto dai più per essere uno degli autori più amati della scena pop italiana e soprattutto il marito di Laura Pausini. Sfugge però a molti che in realtà Paolo è anche uno dei migliori chitarristi italiani degli ultimi trent’anni. Andiamo a ripercorrere insieme la sua carriera, per scoprire tutte le curiosità sulla sua vita privata e non solo.

Chi è Paolo Carta: biografia e carriera

Paolo Romano Carta è nato a Roma il 18 aprile 1964 sotto il segno dell’Ariete. Inizia a suonare già da bambino, e si esibisce in pubblico per la prima volta a 10 anni. Durante l’adolescenza studia per otto anni chitarra classica, e si appassiona a un gran ventaglio di generi musicali. La sua grande passione è però la musica rock.

Laura Pausini e Paolo Carta

Uno dei primi momenti importanti della sua carriera è l’ingresso verso la metà degli anni Ottanta nel Banco del Mutuo Soccorso, inizialmente come sostituto chitarrista, poi come membro ufficiale del gruppo per l’album Il Banco presenta Francesco Di Giacomo nel 1989.

Sul finire degli anni Ottanta lavora al fianco di Adriano Celentano, ma anche di Luca Barbarossa, Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Il suo primo album, Domande, esce nel 1989. Dopo aver suonato in alcune colonne sonore dei cartoni animati di Canale 5, lo troviamo nel 1995 all’interno di una collaborazione dei Dhamm, con cui suona e che dirige anche in due diverse edizioni a Sanremo.

Al Festival partecipa anche come solista nella categoria Nuove proposte con il brano Non si può dire mai… mai:

La partecipazione al Festival gli permette di pubblicare il suo secondo album. Dopo questo disco dal successo relativo, però, Paolo decide di abbandonare la musica come protagonista attivo e di lavorare solo come musicista e produttore.

Nel 2005 inizia un sodalizio dapprima solo artistico con Laura Pausini, della quale cura molte produzioni. Come produttore ha anche il merito di lanciare l’album La forza mia di Marco Carta, che con l’omonimo brano vince Sanremo nel 2009.

Cosa fa oggi Paolo Carta?

Continua a essere al fianco della sua amata Laura Pausini e a produrre molti dei suoi brani migliori. Nel 2023 e nel 2024 si è ripresentato in tour proprio con la sua consorte, confermando ancora una volta un sodalizio che continua a rappresentare l’Italia nel mondo.

Paolo Carta: la discografia in studio

1989 – Domande

1997 – Paolo Carta

La vita privata di Paolo Carta: moglie e figli

Prima di innamorarsi di Laura Pausini, Paolo Carta è stato sposato con Rebecca Galli. Dalla loro relazione sono nati 3 dei suoi figli: nel 1995 Jader Carta, nel 1996 Jacopo Carta e nel 2000 Joseph Carta, quest’ultimo conosciuto anche come Holden di Amici.

Si è separato nel 2006 dalla moglie, ma già dal 2005 ha iniziato una relazione con Laura Pausini. Il loro amore è fortissimo e porta alla nascita l’8 febbraio 2013 di Paola. Ancora oggi sono più innamorati che mai. Resta solo una domanda: a quando le nozze? La risposta è arrivata nel 2023. I due si sono infatti sposati a sorpresa, con la partecipazione alla cerimonia solo di pochi intimi. E come viaggio di nozze si sono regalati… un tour!

Sai che…

– Il primo amore musicale di Paolo Carta è la musica rock. Tra i suoi artisti preferiti ci sono i Genesis, i Police, i Led Zeppelin, i Deep Purple e l’immancabile Jimi Hendrix.

– Dove vive Paolo Carta? Il chitarrista abita a Miami con la moglie Laura e la figlia Paola, in un’abitazione molto chic in cui domina il bianco.

– Tra le sigle dei cartono da lui suonate ci sono i Puffi, Che campioni Holly e Benji, Grande piccolo Magoo e tante altre.

– Paolo Carta è violento? La risposta è assolutamente no, eppure alcuni ne sono convinti a causa di alcune dichiarazioni improvvide di Alda D’Eusanio durante un’edizione del Grande Fratello Vip. Dichiarazioni da cui Mediaset si è dissociata, provvedendo tra l’altro a squalificare immediatamente la concorrente.

– Su Instagram Paolo Carta ha un account da migliaia di follower.