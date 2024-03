Holden: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper e cantante figlio di Paolo Carta, il marito di Laura Pausini.

Tra i protagonisti più attesi dell’edizione 23 di Amici di Maria De Filippi c’è un cantante che potrebbe fare a lungo parlare di lui. E non solo per le sue qualità, ma anche perché si tratta di un figlio d’arte, l’erede di uno dei personaggi più importanti della nostra musica: Paolo Carta, il ‘signor Pausini’. Il suo nome è Holden. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Holden: biografia e carriera

Joseph Carta, questo il vero nome di Holden, è uno dei figli di Paolo Carta, il produttore e musicista che ha sposato nel 2023 Laura Pausini dopo una storia lunga tanti anni. Joseph è nato dal primo matrimonio del chitarrista con Rebecca Galli.

Paolo Carta

Classe 2000, Joseph respira aria di musica in famiglia fin da bambino e ben presto decide di fare della musica la sua vita. Appassionato non solo di pop, ma anche di EDM, musica elettronica, inizia la sua carriera dietro la consolle nelle discoteche romane, prima di dedicarsi alla scrittura, dando alle stampe il suo primo EP nel 2019, con il titolo, ovviamente, di Il Giovane Holden.

Ottiene immediatamente un discreto successo grazie al brano Na na na, capace di diventare virale sui social e di raccogliere oltre 45 milioni di stream su piattaforme come Spotify. Nel 2020 ha continuato la sua carriera pubblicando altri singoli di discreto successo, e nel 2021 ha dato alle stampe il suo primo album, Prologo, in cui appaiono anche duetti con artisti importanti.

Holden ad Amici

Dopo essere entrato nella scuola di Amici a settembre, ha avuto durante tutto il percorso all’interno della scuola un rapporto complicato con Rudy Zerbi. Quest’ultimo ha apprezzato infatti i suoi singoli, Dimmi che non è un addio e Nuvola, come tutti, ma ha rimproverato più volte il cantante per una presunta mancanza di disciplina.

Nonostante dunque un percorso per nulla semplice, in cui non sono mancati momenti di tensione, il 18 febbraio proprio Zerbi gli ha consegnato la maglia dorata per l’accesso al Serale.

La vita privata di Holden: chi è la fidanzata?

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale di Holden, che sui suoi social preferisce dedicarsi soprattutto al suo lavoro. Sappiamo che in passato ha avuto una storia con Cecilia Cantarano, una delle tiktoker più famose in Italia. La loro relazione non è però terminata benissimo, come dichiarato da entrambi in più occasioni, con reciproche accuse piuttosto velenose.

Sai che…

– Ha collaborato con artisti di rilievo come Coez, Gemello e Quentin40.

– Su Instagram Holden ha un account ufficiale da diverse decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale molto seguito.

– Dove vive Holden? Abita a Roma, anche per motivi di lavoro.

– Ama i gatti.

– Holden prende il suo nome dal protagonista del romanzo di J.D. Salinger, Il Giovane Holden, un ragazzo diventato nel Novecento un simbolo di ribellione e di angoscia adolescenziale, di disillusione nella società moderna ‘degli adulti’, incapace di trovare il proprio posto nel mondo.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Holden, ecco una playlist presente su Spotify:

