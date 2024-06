Tutte le curiosità su Adriano Celentano, un artista venuto dal futuro

Alla scoperta di Adriano Celentano: le curiosità su uno dei personaggi più importanti della musica italiana.

Adriano Celentano è più di un cantautore o un attore. È una vera e propria leggenda vivente del mondo dello spettacolo italiano, capace di imporsi in musica come nel cinema, in televisione come in teatro, senza perdere di originalità e di arguzia. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera lunga e ricca di grandi successi e sulla sua vivace vita privata.

Chi è Adriano Celentano: biografia e carriera

Nato a Milano il 6 gennaio 1938 sotto il segno del Capricorno, Adriano Celentano è un personaggio unico nella storia della musica e dello spettacolo italiano, cantautore, attore, showman, regista, sceneggiatore, ma anche apprezzato autore televisivo.

Soprannominato il Molleggiato a causa del suo modo di ballare, ha contribuito a scrivere grandi pagine della storia della musica italiana, con pezzi come 24mila baci, Azzurro, Il ragazzo della via Gluck ma anche le più recenti L’emozione non ha voce, o A un passo da te con Mina.

Celentano ha anche partecipato cinque volte al Festival di Sanremo, vincendolo nel 1970 con il brano Chi non lavora non fa l’amore, in coppia con la moglie Claudia Mori. Al di là dell’aspetto pop del personaggio, Adriano è stato uno degli artisti più capaci di capire le trasformazioni del mondo della musica e farsi trovare così sempre avanti nel corso della sua carriera, introducendo grandi novità nella musica italiana, iniziando dal rock and roll delle origini fino ai giorni nostri.

Pioniere del rock and roll negli anni Cinquanta e i primi Sessanta, ha preso parte nel corso della sua vita a vari gruppi, tra cui i Rock Boys e I Ribelli, prima della partenza per la leva militare. Nel corso degli anni Sessanta ha dato vita al Clan Celentano e ha di fatto consolidato il suo successo con molte delle sue hit più amate, capaci di trasformarlo da semplice cantante a vero e proprio predicatore.

Negli anni Settanta il suo successo si è consolidato, complice la vittoria a Sanremo con la moglie Claudia Mori, e si è trasformato anche in una star del cinema sia sul grande schermo che dietro la macchina da presa, come regista di cult come Yuppi Du e Geppo il folle.

Sempre sulla cresta dell’onda tra anni Ottanta, Novanta e Duemila, nel corso degli anni si è trasformato sempre più da cantante a showman, vero mattatore anche sul piccolo schermo con programmi di vario genere, fino al controverso successo di Rock Economy.

Cosa fa oggi Adriano Celentano

La carriera di Adriano Celentano continua ancora oggi con estrema varietà. Nel 2019 andato in onda su Canale 5 il suo cartoon Adrian, scritto, diretto, curato e montato dall’artista milanese, con l’aiuto di Vincenzo Cerami per i testi, di Nicola Piovani per le musiche e di Milo Manara per i disegni. Progetto rimasto in fase di gestazione per circa dieci anni, ha visto finalmente la luce, con uno show in diretta prima di ogni puntata dal Teatro Camploy di Verona.

Inoltre, il 25 gennaio 2019 è uscito un nuovo doppio album con le musiche originali del cartone. L’ennesima opera d’arte di una vita artistica ricca di successi per il Molleggiato.

Nel novembre 2021, per festeggiare i 25 anni di collaborazione, Adriano Celentano è tornato a unire le forze con Mina, cantando l’inedito Niente è andato perso. Il brano è contenuto nel cofanetto MinaCelentano – The Complete Recordings, che raccoglie tutte le collaborazioni dei due leggendari artisti dal 1998 al 2017. Dopo le altalenanti fortune di Adrian, comunque, non è più tornato in televisione.

Adriano Celentano: la discografia in studio

1960 – Adriano Celentano con Giulio Libano e la sua orchestra

1960 – Furore

1962 – Peppermint twist

1963 – A New Orleans

1964 – Non mi dir

1966 – Il ragazzo della via Gluck

1968 – Azzurro/Una carezza in un pugno

1968 – Adriano rock

1969 – Le robe che ha detto Adriano

1970 – Il forestiero

1971 – Er più

1972 – I mali del secolo

1973 – Nostalrock

1975 – Yuppi du

1976 – Svalutation

1977 – Disco dance

1977 – Tecadisk

1978 – Ti avrò

1978 – Geppo il folle

1979 – Soli

1979 – Me, live!

1980 – Un po’ artista un po’ no

1981 – Deus

1982 – Uh… uh…

1983 – Atmosfera

1984 – I miei americani

1985 – Joan Lui

1986 – I miei americani 2

1987 – La pubblica ottusità

1989 – Azzurro

1991 – Il re degli ignoranti

1994 – Quel punto

1996 – Arrivano gli uomini

1998 – Mina Celentano

1998 – Mina Celentano Buon Natale

1998 – Mina Celentano Versione Estiva

1999 – Io non so parlar d’amore

2000 – Esco di rado e parlo ancora meno

2002 – Per sempre

2004 – C’è sempre un motivo

2005 – C’è sempre un motivo + L’indiano

2007 – Dormi amore, la situazione non è buona

2008 – Yuppi du

2011 – Facciamo finta che sia vero

2016 – Le migliori

2019 – Adrian

La vita privata di Adriano Celentano: moglie e figli

La prima donna importante nella vita di Adriano Celentano fu la commessa Milena Cantù, che lo affiancò nella fondazione del Clan Celentano nel 1961. Tuttavia, il suo grande amore divenne ben presto l’attrice Claudia Mori, conosciuta per la prima volta sul set di Uno strano tipo, nel 1963, e subito sposata in segreto a Grosseto l’anno successivo, mentre la relazione con la Cantù non era ancora terminata.

Dal matrimonio con Claudia, sono nati tre figli: Rosita nel 1965, Giacomo nel 1966 e Rosalinda nel 1968. Dopo un periodo di crisi negli anni Ottanta, e una presunta relazione tra Celentano e Ornella Muti (confermata dall’attrice nel 2014), i due tornarono insieme nel 1985, cementificando un matrimonio che ancora oggi conosce pochi eguali nella storia dello spettacolo italiano.

Nel 2004 Adriano e Claudia sono diventati nonni grazie alla nascita di Samuele, figlio di Giacomo Celentano e della moglie Katia. Dal 1991 Claudia Mori ricopre anche il ruolo di amministratore delegato della casa discografica Clan Celentano srl.

Chi è Claudia Mori, la moglie di Adriano Celentano

Classe 1944, nata a Roma il 12 febbraio sotto il segno dell’Aquario, Claudia Moroni, conosciuta da tutti come Claudia Mori, non è solo la consorte di Adriano Celentano, ma anche un’amatissima attrice, cantante, produttrice discografica e televisiva.

Da decenni ormai al fianco di Adriano in qualità di amministratrice della sua etichetta discografica, vanta tra le sue maggiori soddisfazioni in carriera la vittoria del Festival di Sanremo nel 1970 insieme proprio allo stesso Celentano.

Sai che…

– Nel 2023, a pochi giorni dall’omicidio di Giulia Cecchettin, Adriano sui social ha modificato così l’Ave Maria: “Ave o Maria Piena di grazia, Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi UOMINI assassini, adesso e nell’ora della nostra morte“.

– Qual è la malattia di Adriano Celentano, si chiedono in molti. Ha avuto diversi problemi di salute, ma non sembra soffrire di particolari patologie.

– Adriano Celentano è nato a Foggia secondo qualcuno, ma si tratta di una fake news. Il cantautore è venuto al mondo a Milano in via Cristoforo Gluck 14. I genitori erano Leontino Celentano e Giuditta Giuva, entrambi originari di Foggia ma trasferitisi prima in Piemonte, poi in Lombardia.

– Adriano Celentano vive in una villa straordinaria in Brianza.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni di Celentano

– Celentano venne chiamato Adriano dalla terza sorella, morta di leucemia a soli nove anni nel 1934.

– Il figlio di Adriano, Giacomo Celentano, ha provato a trovare il successo nel mondo della musica.

– Da ragazzino, Celentano ha lavorato come orologiaio. Una passione, quella per gli orologi, che gli è rimasta fino a oggi.

– Nel 1960 Adriano Celentano ha fatto una comparsa, nel ruolo di se stesso, nel celebre film di Federico Fellini La dolce vita.

– Tutti conoscono Il ragazzo della via Gluck, celebre brano di Celentano, tra i primi successi inerenti alla tematica ambientalista. Ma forse non tutti sanno che, pochi mesi dopo, Giorgio Gaber, amico di Adriano, gli ‘rispose’ in musica incidendo La risposta al ragazzo della via Gluck, un simpatico brano che racconta di una coppia di giovani sposi che non trova casa perché, a causa del ‘piano verde’, tutti i palazzi vengono abbattuti per creare dei prati.

– Tra il finire degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta Celentano veniva visto dai giovani come un reazionario, a causa dei suoi testi ‘da predicatore’. In realtà, molto spesso sotto le vesti di canzoni ‘pulite’ si nascondevano critiche anche severe alla società.

– Cosa c’entra Celentano con la musica rap è una domanda che molto spesso viene posta agli esperti di musica. La risposta è semplice. Il suo brano Priencolinensinainciusol, pubblicato il 3 novembre 1972 in lingua ‘celentanesca’, è ritenuto dall’artista come il primo rap italiano. Al di là della disputa sull’origine del rap, il pezzo fu un successo internazionale, tanto da entrare in classifica negli Stati Uniti (al settantesimo posto) prima ancora che in Italia.

– Dal 1979 al 1994 Celentano scelse di non effettuare più concerti.

– Adriano Celentano è vegetariano.

– Nel settembre del 1995 l’artista ha svolto un concerto a Lourdes.

– Ha dichiarato di non essersi mai vaccinato ma di essere favorevole al vaccino anti-Covid.

– Adriano Celentano è alto 1 metro e 78.

– Su Instagram Adriano Celentano ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Non è invece ancora presente su TikTok.

