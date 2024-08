Chi è Giulia Penna, cantante e star di YouTube

Giulia Penna: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante esplosa grazie a YouTube.

Riuscire a imporsi nel mondo della musica, prima dei social, era molto complesso. Negli ultimi anni può bastare qualche canzone ben assestata su YouTube per riuscire a raccogliere consensi e a cambiare la propria vita. Lo conferma la storia di Giulia Penna, youtuber diventata cantante professionista grazie a YouTube. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Giulia Penna: la biografia e la carriera

Nata a Roma il 5 maggio 1992 sotto il segno del Toro, Giulia si appassiona la musica fin da bambina. Impara a suonare la chitarra e il pianoforte da autodidatta, per poi prendere lezioni di canto. Convinta dal direttore d’orchestra del coro della scuola a continuare a studiare canto, persevera negli studi e si concede le prime esibizioni dal vivo.

Muove i primi passi nel mondo della musica nel 2014, quando vince il concorso Giam Academy al Gay Village. Partecipa quindi al Festival di Castrocaro senza successo, e nel 2014 partecipa alle audizioni di X Factor, peraltro vestita da Wonder Woman, senza ottenere grande successo.

Senza arrendersi, comincia a pubblicare video su YouTube, in particolari parodie di famose canzoni italiane. I consensi non tardano ad arrivare. Nel frattempo debutta anche come attrice, lavorando in diversi spot pubblicitari importanti, ma partecipando anche a blockbuster come Un Natale al sud del 2016.

Comincia la sua carriera nel mondo della musica in questi anni, pubblicando le sue prime canzoni, come Logocentrico e Dietro di me. Tra i suoi maggiori successi negli anni successivi ricordiamo Sempre bene, Shake, Bacio a distanza, Savana ma anche Amore al quadrato.

Cosa fa oggi Giulia Penna

Continua la sua carriera da cantante, amatissima non solo su YouTube. Nel 2024 il suo nome è circolato con insistenza come possibile nuova concorrente di uno dei programmi televisivi più amati dagli italiani, Tale e quale show.

La vita privata di Giulia Penna: moglie e figli

Fidanzata per 16 anni con Yuri, accanto a lei fin da quando era solo una studentessa, il 16 settembre 2023 Giulia è convolata a nozze. Si è sposata con il suo storico fidanzato a Roma, nella Basilica di Santa Sabina.

Sai che…

– Si è vociferato di una sua love story con Favij, ma non sono arrivate conferme.

– Ha studiato danza sia classica che moderna.

– Cresciuta a Roma, vive a Milano per motivi di lavoro.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo stipendio.

– Il fratello è un chitarrista.

– Su Instagram Giulia Penna ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account da vera star.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Giulia Penna, ecco una playlist presente su Spotify: