Don Joe: la carriera, la vita privata e le curiosità sul deejay dei Club Dogo, uno dei producer più importanti della scena hip hop italiana.

Don Joe è uno dei producer più importanti della scena hip hop italiana, e non solo. Negli anni Duemila ha prodotto artisti di tutti i generi, conquistando diversi dischi di platino. Insomma, nella nostra musica è un nome davvero pesante. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata di questo artista.

Chi è Don Joe: biografia e carriera

Luigi Florio, questo il vero nome di Don Joe, è nato a Milano il 15 maggio 1975 sotto il segno del Toro. La sua carriera inizia nel 1993. Il debutto è nel team di producer The Italian Job, che vede al suo fianco nomi importanti dell’hip hop delle origini, come DJ Shocca e soprattutto Shablo.

Club Dogo – notiziemusica.it

Ma la vera svolta per lui arriva nel 2001, quando si unisce come turnista alle Sacre Scuole, prima di fondare con Gué Pequeno e Jake La Furia i Club Dogo. Sono questi gli anni più importanti della sua carriera, quelli che gli permettono di affinare il suo stile, avvicinandosi alla techno e all’elettronica, generi alla base per esempio dei pezzi dell’album dei Dogo Penna capitale.

Nel 2007 produce interamente l’album Vile denaro, che segna l’ingresso dei Dogo nel giro del mainstream. Ormai nome affermato nell’ambiente, ritroviamo Joe l’anno dopo al fianco di Marracash, nell’omonimo album. Sulla cresta dell’onda, il producer decide di debuttare anche con un proprio album nel 2015. S’intitola Ora o mai più, e viene anticipato dall’omonimo singolo, cantato da Emma.

Va detto che già in passato aveva prodotto album a suo nome, ma solo in collaborazione, come quello nel 2005 con Grand Agent e quello del 2011 con Shablo. Ma è con Ora o mai più che decide di fare il grande salto e di gettarsi nella mischia ‘da solo’.

Negli anni successivi continua a essere un producer affermato. Nel 2018 lancia il singolo Tutti Frutty con la rapper Roshelle, e nel 2019 torna al fianco di Marracash e Jake La Furia nel singolo F.A.K.E..

Cosa fa oggi Don Joe

A grande sorpresa, sul finire del 2023 i Club Dogo hanno annunciato il loro ritorno con un nuovo album e un tour nel 2024. L’album, intitolato con il loro nome, è stato pubblicato il 12 gennaio 2024 ed è stato accolto con grandissimo entusiasmo da tutti i fan del gruppo.

Dopo la pubblicazione dell’album, il trio è stato protagonista di una serie di concerti dedicati ai fan nostalgici ma anche ai giovanissimi che li hanno scoperti solo negli ultimi anni. Sempre sulla cresta dell’onda, nel 2025 sono stati scelti come ospiti per la finalissima della seconda stagione del talent Nuova scena su Netflix.

La discografia da solista

2005 – Regular (con Grand Argent)

2011 – Thori & Rocce (con Shablo)

2015 – Ora o mai più

2021 – Milano soprano

2023 – Con dada

La vita privata di Don Joe: mogli e figli

Sappiamo poco sulla vita privata di Don Joe, se non che è sposato dal 22 settembre 2010. Il suo matrimonio si è tenuto a Giffoni Valle Piana, nel Complesso Monumentale del Convento di San Francesco, e vi hanno preso parte artisti del calibro di Gué Pequeno, Jake La Furia, Vincenzo da Via Anfossi, Shablo e J-Ax.

Sai che…

– Qual è la malattia di Don Joe? Il producer soffre di diabete e lo ha scoperto mentre era in tour con i Dogo.

– Don Joe è alto 1 metro e 80.

– Ha iniziato la sua attività grazie al fratello.

– Ha prodotto nel 2012 con Claudio Cecchetto e Pier Paolo Peroni l’album Hanno ucciso l’uomo ragno 2012 di Max Pezzali.

– Ha prodotto anche brani per i Maneskin e Anastasio.

– Dove vive Don Joe? Nella sua Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Don Joe ha un account ufficiale da oltre centinaia di migliaia di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

