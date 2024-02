Chi è Virginio, l’ex vincitore di Amici protagonista a Tale e quale show

Virginio: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore di Fondi che ha vinto la decima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Da Sanremo ad Amici, fino al rilancio a Tale e quale show. La carriera di Virginio, iniziata ormai ben più di una decade fa, è stata fin qui un saliscendi continuo. Cantautore e musicista molto rispettato dai colleghi, ha conquistato anche un Latin Grammy come autore. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Virginio: la biografia e la carriera

Virginio Simonelli è nato a Fondi, comune del basso Lazio, il 31 gennaio 1985 sotto il segno dell’Aquario. Appassionato di musica fin da bambino, impara presto a suonare il pianoforte. Dopo aver ottenuto il diploma classico, si trasferisce a Milano per frequentare la Nuova accademia di belle arti.

Virginio

La sua carriera inizia ufficialmente nel 2006 con la partecipazione al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con il singolo Davvero, scritto da lui e tratto dal suo primo omonimo album. Non riesce a ottenere grande successo, e nel settembre 2010 prova un’altra via, entrando nel talent Amici di Maria De Filippi. Nella scuola si fa apprezzare, e il 6 marzo 2011 conquista la vittoria finale. Pubblica così un nuovo album, Finalmente, che ottiene il disco d’oro grazie anche ad alcuni brani firmati da artisti come Kekko Silvestre e Roberto Casalino. Questa la sua Ad occhi chiusi:

Nonostante questo grande successo, la carriera di Virginio si stabilizza pian piano su un livello di notorietà relativo e non gli permette di diventare una star in grado di riempire palazzetti o stadi.

Che fine ha fatto Virginio Simonelli?

Cosa fa oggi Virginio? Per rilanciare la sua immagine ha accettato nel 2020 di partecipare a Tale e quale show, il celebre programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Negli anni successivi ha rilanciato la sua carriera facendo anche coming out, prima di pubblicare il brano Il giorno con la notte in duetto con Teo Bok.

Nel 2023 ha quindi collaborato con Laura Pausini, per cui ha scritto il brano Il primo passo sulla luna e Vale la pena. Nel 2024 ha quindi scritto Mille domande per Alberto Urso, e ha preso parte a Tale e quale Sanremo.

Virginio: la discografia in studio

2006 – Virginio

2012 – Ovunque

La vita privata di Virginio: chi è il fidanzato?

Nel maggio 2023, in un’intervista a Vanity Fair, ha fatto ufficialmente coming out, svelando però di voler andare oltre questo concetto e promuovendo la libertà nell’amore. Queste le sue parole al riguardo: “Quando la società non aiuta a capire che non c’è nulla di sbagliato nell’essere se stessi, ci si sente tagliati fuori, in trappola, quasi derisi. La musica mi ha salvato e la mia famiglia è sempre stata vigile. Non auguro a nessuno quello che ho passato. Ma non è così per tutti. Motivo per cui è importante parlare con spontaneità di questi argomenti: le persone non devono sentirsi sbagliate o sole“.

Sai che…

– Se come interprete Virginio non ha ancora trovato la definitiva consacrazione, negli ultimi anni si è fatto apprezzare come autore. In particolare ha lavorato spesso con Laura Pausini, per cui ha scritto Dove resto solo io, Limpido, Fantastico, E.STA.A.TE e Il caso è chiuso, conquistando anche un Latin Grammy per la versione spagnola dell’album Fatti sentire.

– Dove vive Virginio? Non sappiamo se sia rimasto a Milano o abbia scelto di stabilirsi in altre città.

– Non solo cantautore. Si è fatto apprezzare nel corso degli anni anche per il suo impegno sociale e la sua partecipazione a tantissime iniziative benefiche e di solidarietà.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ama ascoltare musica e tra i suoi artisti preferiti ci sono Chris Martin, John Legend e la grande Ella Fitzgerald.

– Su Instagram Virginio ha un account ufficiale in cui mostra tantissimi scatti riguardanti la sua vita professionale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Virginio, ecco una playlist presente su Spotify:

