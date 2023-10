Guy Berryman: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul polistrumentista che suona il basso nei Coldplay.

Se Chris Martin è l’anima, il volto e la voce dei Coldplay, è altrettanto vero che il successo della band inglese è merito in parte anche degli altri musicisti straordinari che da anni suonano con il cantante dai riccioli biondi. Tra questi anche Guy Berryman, come Chris polistrumentista, ma nella band “limitato” al ruolo di bassista. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Guy Berryman: la biografia e la carriera

Guy Rupert Berryman è nato a Kirkcaldy, in Scozia, il 12 aprile 1978. Figlio di un ingegnere e di un’insegnante, Berryman si è trasferito all’età di dodici anni nel Kent, in Inghilterra. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha suonato negli anni del Kent College a Canterbury la batteria e la tromba in un gruppo chiamato Time Out, ma già dall’età di 13 anni aveva cominciato a suonare il basso, dilettandosi soprattutto a ricalcare le ritmiche funk.

basso

Nel 1996 si iscrive alla facoltà di ingegneria dello University College di Londra per seguire le orme paterne, ma qui incontra Chris Martin, Will Champion e Jonny Buckland, e decide di formare con loro un nuovo gruppo, i Coldplay, abbandonando gli studi a metà per dedicarsi solamente alla musica. Una decisione che si rivela più che azzeccata.

Oltre che a suonare con la band di Chris Martin, in questi anni Guy si è dedicato anche alla collaborazione con Magne Furuholmen degli a-ah, un suo grande amico. Con lui ha suonato in più occasioni, partecipando ad alcuni suoi album e colonne sonore. Ha inoltre curato anche la foto di copertina del nono album della band norvegese, Foot of the Mountain. Cosa fa oggi? Continua a essere uno dei pilastri dei Coldplay, ma si concede di tanto in tanto dei progetti alternativi.

La vita privata di Guy Berryman: moglie e figli

Guy si è sposato nel 2004 con Joanna Briston, madre della sua unica figlia, Nico, nata il 17 settembre 2006. Nel 2007 i due si sono però separati.

Sai che…

– Guy è un appassionato di fumetti, libri e film di fantascienza. Ama in particolare le storie di Capitan America.

– Segue il calcio ed è un tifoso dei Raith Rovers, la squadra della sua città natale.

– Colleziona strumenti musicali, dischi in vinile, libri antichi, mobili antichi e di design e altri gadget curiosi.

– Non conosciamo il suo patrimonio, ma sappiamo che nel 2007 era considerato uno degli under 30 più ricchi d’Inghilterra.

– Su Instagram Guy Berryman ha un account ufficiale che, stranamente, non è dedicato alla musica.

Riproduzione riservata © 2023 - NM