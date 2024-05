Quello che devi sapere su Chris Martin, il cantante dei Coldplay

Chris Martin: la carriera, la vita privata e le curiosità sul leader dei Coldplay, uno dei gruppi inglesi più importanti degli anni Duemila.

Chris Martin è uno dei più talentuosi cantautori degli anni Duemila. Leader dei Coldplay, forse la più amata band inglese del Ventunesimo secolo, ha scritto alcune delle hit più importanti degli ultimi vent’anni, facendo ballare intere generazioni ed emozionando intere platee con la sua voce fine e pungente. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata dell’uomo che ha portato la musica pop rock verso un’altra dimensione.

Chi è Chris Martin: biografia e carriera

Christopher Anthony John Martin è nato a Exeter, in Inghilterra, il 2 marzo 1977 sotto il segno dei Pesci. Proveniente da una famiglia benestante, ha imparato fin da bambino a suonare il pianoforte.

Chris Martin dei Coldplay

Durante gli studi universitari incontra Jonny Buckland. I due decidono di fondare un gruppo, insieme al bassista Guy Berryman e al batterista Will Champion. Nel 1996 nascono così i Coldplay. Il loro album di debutto è Parachutes del 2000: il successo è immediato. La canzone che trascina in classifica il disco del gruppo inglese è Yellow:

Da allora la carriera del gruppo è in perenne ascesa, anche dopo l’abbandono delle originarie sonorità alternative rock per una ricerca più vicina alla musica elettronica. Finora Chris e i suoi compagni hanno pubblicato nove album in studio, tra cui successi del calibro di X&Y, Viva la Vida or Death and All His Friends e A Head Full of Dreams.

Ecco il video di Adventure of a Lifetime dei Coldplay:

Affascinato dal mondo dell’hip hop, come solista Chris Martin ha collaborato con Jay-Z nell’album Kingdom Come, ma anche con artisti del calibro di Kanye West. Sul finire del 2018 ha dato vita con i compagni dei Coldplay al progetto Los Unidades, lanciando il singolo E-Lo in collaborazione con Pharrell Williams e Jozzy:

Negli ultimi anni Chris continua a pubblicare musica con i Coldplay e rimane un punto di riferimento per il pop internazionale. La band ha pubblicato un nuovo album nel 2021, Music of the Spheres, un disco che è stato portato al successo anche dal brano My Universe con i BTS.

Cosa fa oggi

Dopo la pubblicazione di Music of the Spheres, il cantautore britannico ha cominciato un lungo tour mondiale, facendo tappa anche in Italia sia nel 2023 che nel 2024. In particolare nel primo dei due anni ha per la prima volta suonato anche all’interno dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

La vita privata di Chris Martin: moglie e figli

Chris ha sposato il 5 dicembre 2003 l’attrice Gwyneth Paltrow. I due hanno avuto due figli: Apple Blythe Alison (nata il 14 maggio 2004) e Moses Bruce Anthony (nato l’8 aprile 2006). Nel marzo del 2014 Chris e Gwyneth hanno annunciato la separazione.

Successivamente ha avuto una relazione di oltre un anno con Dakota Johnson. Dopo un periodo in cui sembrava essere tornato single e pronto a nuove storie d’amore, nel 2021 ha ricucito il rapporto con l’attrice, con tanto di convivenza.

Chi è Dakota Johnson, la fidanzata di Chris Martin

Nata ad Austin il 4 ottobre 1989 sotto il segno della Bilancia, Dakota Mayi Johnson è un’attrice e modella americana conosciuta in tutto il mondo. È diventata famosa in particolare per il ruolo di Anastasia Steele, protagonista della saga cinematografica Cinquanta sfumature di grigio, tratta dai romanzi di E.L. James.

Sai che…

– Chris Martin è alto 1 metro e 86.

– Ha una voce da baritenore, e usa frequentemente il falsetto.

– Ha dichiarato più volte di essere stato ispirato da Thom Yorke dei Radiohead.

– È bisnipote dell’inventore dell’ora legale, William Willett.

– Nel 2003 fu molto critico nei confronti dell’operato del presidente americano George W. Bush.

– Chris Martin è vegetariano anche se ha dichiarato di essere tornato a mangiare carne dopo la fine del matrimonio con Gwyneth Paltrow, con una sola regola: mangiare solo animali che potrebbe uccidere personalmente.

– Con i Coldplay è stato ospite della Finale di X Factor 2021.

– Si è sposato con rito cristiano, ma ha più volte dichiarato di non essere sicuro che Dio esista.

– La band che più ha influenzato Chris Martin e i Coldplay sono gli scozzesi Travis.

– È un tifoso dell’Arsenal.

– Il suo patrimonio è stimato all’incirca sui 94 milioni di sterline.

– Su Instagram Chris Martin non ha un account ufficiale, ma ‘parla’ attraverso l’account dei Coldplay.

Non ha pubblicato molte canzoni da solista, ma possono essere trovate in una playlist presente su Spotify: