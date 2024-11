La storia e le curiosità su Quincy Jones, leggenda della black music

Quincy Jones: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’arrangiatore, trombettista e attivista americano.

Quincy Jones è stato già in vita una leggenda, un personaggio fondamentale per la musica americana, e in particolare per la black music. Nella sua carriera ha fatto di tutto, dall’arrangiatore all’attivista, dal compositore al direttore d’orchestra, oltre a essere stato un produttore discografico e un trombettista, e in oltre cinquant’anni ha rivoluzionato l’industria dell’intrattenimento, producendo tra le altre cose l’album Thriller di Michael Jackson e la canzone We Are the World. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi era Quincy Jones: biografia e carriera

Quincy Delight Jones Jr., questo il suo nome completo, nacque a Chicago il 14 marzo 1933 sotto il segno dei Pesci. Cresciuto nella sua città natale, nonostante le difficoltà economiche della famiglia, rese ancora più gravi dalla malattia mentale della madre, iniziò ad appassionarsi alla musica da bambino, suonando il pianoforte da autodidatta. Negli anni della scuola cominciò invece a suonare la tromba.

Tromba

Trasferitosi a Seattle quando era ancora bambino, divenne ben presto amico di un pianista cieco di straordinario talento: Ray Charles. I due crebbero insieme e formarono un duo, esibendosi in alcuni locali della zona. A 18 anni Jones vinse una borsa di studio al Berklee College of Music di Boston, ma fu costretto ad abbandonare gli studi per accettare la proposta di unirsi come trombettista a una tournée di una leggenda del jazz, Lionel Hampton.

Questi furono anni di grandissima importanza per la sua carriera. Suonò infatti con alcuni dei nomi più importanti di sempre, da Count Basie a Sarah Vaughan, diventando in particolare l’arrangiatore di fiducia dei grandi nomi del jazz, del blues e dell’R&B. Il suo percorso artistico lo portò quindi a trasferirsi a Parigi, a girare l’Europa e a unire le forze con tantissimi altri grandi artisti in tutto il mondo.

Come produttore discografico, a partire dagli anni Sessanta, cambiò per sempre il mondo della black music e anche del pop, lavorando con personaggi influenti come Miles Davis, Frank Sinatra e Michael Jackson. Il suo nome rimane però per sempre legato soprattutto alle produzioni di album leggendari come Off the Wall, Thriller e Bad, tre dei dischi più venduti di tutti i tempi.

Quincy Jones: la morte

Artista in grado di rivoluzionare il mondo della musica e influenzare anche le nuove generazioni di talenti afroamericani, Quincy è morto il 3 novembre 2024 a Los Angeles, nella sua casa di Bel-Air, all’età di 91 anni. A confermare la notizia è stato il suo publicist, Arnold Robinson.

La discografia in studio

1956 – This Is How I Feel About Jazz

1957 – Go West, Man!

1959 – The Birth of a Band!

1959 – The Great Wide World of Quincy Jones

1960 – I Dig Dancers

1961 – Around the World

1961 – Newport ’61

1961 – The Great Wide World of Quincy Jones Live (in Zurich!)

1961 – The Quintessence

1962 – Big Band Bossa Nova

1963 – Quincy Jones Plays the Hip Hits

1964 – Golden Boy

1964 – I Had a Ball

1964 – Quincy Jones Explores the Music of Henry Mancini

1965 – Quincy Plays for Pussycats

1965 – Quincy’s Got a Brand New Bag

1969 – Walking in Space

1970 – Gula Matari

1971 – Smackwater Jack

1973 – You’ve Got It Bad Girl

1974 – Body Heat

1975 – Mellow Madness

1976 – I Heard That!!

1978 – Sounds…and Stuff Like That!!

1981 – Quincy Jones Live at the Budokan

1981 – The Dude

1989 – Back on the Block

1993 – Miles & Quincy Live at Montreux

1995 – Q’s Jook Joint

2000 – Basie and Beyond

2004 – The Original Jam Sessions 1969

2010 – Q Soul Bossa Nostra

La vita privata di Quincy Jones: moglie e figli

Il grande Quincy è stato sposato tre volte e ha avuto ben sette figli. La prima moglie è stata Jeri Caldwell, con cui ha vissuto un matrimonio felice dal 1957 al 1966. Dalla loro relazione è nata la figlia Jolie Levine. Si è poi risposato nel 1967 con Ulla Andresson, da cui si è separato nel 1974. Ulla è la madre dei figli Martina e Quincy III.

Il terzo matrimonio, durato sedici anni, dal 1974 al 1990, è stato quello con l’attrice Peggy Lipton, madre delle figlie Kidada e Rashida. Dopo la fine di questo matrimonio, ha avuto una storia con Carol Reynolds, madre di Rachel, e poi ha avuto una relazione con un’altra attrice, Nastassja Kinski, che lo ha reso padre di Julia Kenya Miambi Sarah.

Sai che…

– Ha vinto nella sua carriera 26 Grammy.

– Quincy è stato anche uno dei produttori esecutivi della serie televisiva che ha lanciato Will Smith, Willy il principe di Bel-Air.

– In Italia ha lavorato con Tony Renis.

– Negli anni Settanta, a causa di un aneurisma cerebrale che lo ha costretto a sottoporsi a due interventi chirurgici, ha dovuto fermare la sua carriera. In particolare gli fu proibito di suonare la tromba.

– Su Instagram Quincy Jones ha un account ufficiale da quasi un milione di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Quincy Jones, ecco una playlist presente su Spotify: