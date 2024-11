Tutto su Michael Jackson, il leggendario re del pop

Michael Jackson: la biografia, la carriera e la vita privata del leggendario cantante di Thriller, uno dei più grandi artisti di sempre.

Quando parliamo di Michael Jackson parliamo sicuramente di uno dei personaggi più apprezzati, misteriosi ed eclettici della storia della musica. Il ‘re del pop’ ha conquistato record e riconoscimenti così come le prime pagine delle riviste scandalistiche e quelle della cronaca. Andiamo allora alla scoperta di alcune curiosità sulla sua straordinaria carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Michael Jackson: biografia e carriera

Nato il 29 agosto del 1958, Michael Joseph Jackson era figlio di una commessa e di un operaio, entrambi religiosi e molto devoti. Secondi i racconti del futuro cantante, proprio il padre era solito infliggere a Michael e ai suoi fratelli severe punizioni fisiche. Pare che da piccolo Michael per resistere alle tentazioni della carne sia stato addirittura castrato chimicamente.

Ma la passione per la musica, scherzi del destino, venne trasmessa a Jackson dal padre, quel Joe Jackson chitarrista di discreto successo e talento, costretto ad abbandonare la carriera di artista dopo il matrimonio. Fu proprio la coppia a spingere i figli a mettere su il primo complesso, i The Jackson 5. Il complesso riuscì a riscuotere un discreto successo che Michael sfruttò immediatamente per lanciare la sua carriera da solista.

Nonostante gli inizi all’insegna del successo, la futura star visse un profondo senso di inadeguatezza durato fino al suo quinto album. Riascoltando i suoi pezzi diceva che la sua voce era simile a quella… di Minnie, la famosa fidanzata di Topolino.

Ma Michael Jackson era un genio a tutto tondo. Basti pensare che, nel video di Smooth Criminal, mise in mostra un paio di scarpe anti-gravità inventate e brevettate proprio da lui.

Michael Jackson: la morte

Michael si è spento il 25 giugno del 2009 e la sua morte è stata al centro di diverse polemiche. Una domanda, infatti, ha attanagliato milioni di fan per tantissimo tempo: come è morto Michael Jackson? In tour per gli ultimi concerti e sotto stress, il cantante avrebbe chiesto al suo medico personale un farmaco per vincere l’insonnia.

In seguito all’assunzione di un medicinale somministratogli per mezzo di una siringa ebbe una grave crisi respiratoria e cardiaca che portò alla sua morte. Il medico fu accusato e condannato per omicidio colposo dopo una lunga indagine

La discografia in studio da solista

1972 – Got to Be There

1972 – Ben

1973 – Music & Me

1975 – Forever, Michael

1979 – Off the Wall

1982 – Thriller

1987 – Bad

1991 – Dangerous

1995 – HIStory: Past, Present and Future – Book I

2001 – Invincible

2010 – Michael

2014 – Xscape

La vita privata di Michael Jackson: le mogli e le polemiche

La prima moglie di Michael è stata la figlia di Elvis, Lisa Marie Presley Lockwood. I due si sposarono nel 1994 salvo poi divorziare dopo soli due anni, quando il cantante sposò Debbie Rowe. Anche in questo caso il matrimonio, dal quale sono nati i due figli di Michael Jackson, Michael Joseph Jackson Jr. e Paris-Michael Katherine Jackson, è durato solo pochi anni, tre per l’esattezza. Sembra inoltre che il cantante volesse sposare Emma Watson, uno dei rumor che ha macchiato la figura dell’artista.

La vita privata del re del pop è stata però costellata anche da tante polemiche, la più grande quella relativa alle accuse di molestie su minor. Un caso conclusosi con l’assoluzione del cantante per mancanza di prove.

Altra grande questione legata alla sfera privata del re del pop riguarda la sua trasformazione estetica, a causa di una malattia della pelle, la vitiligine. Per cercare di nascondere il problema, Jackson divenne un vero e proprio maniaco dell’estetica. Basti pensare che, per migliorare il suo aspetto, trascorse un lungo periodo a dormire in una camera d’ossigeno, rimedio utile contro gli inestetismi della pelle ma anche all’organismo.

Finita la cura, il re del pop donò la struttura a un medico. E non fu il primo e ultimo dono del ‘re del pop. Il cantante si distinse sempre nel corso della sua vita per l’impegno verso i meno fortunati, donando strutture e milioni di dollari alle popolazioni costrette a fare i conti con la guerra.

Sai che…

– A proposito di stranezze, non possiamo non fare menzione di Bubbles lo scimpanzé domestico che per anni ha vissuto con la popstar.

– Michael Jackson era alto 1 metro e 78.

– La casa di Michael, la famosa Neverland, si trova a Santa Barbara, in California.

– Com’era Michael Jackson prima, si chiedono in molti. Fortunatamente il web ha conservato molte testimonianze di foto e video del cantante prima di cambiare colore della pelle.

– Secondo le stime, in vita MJ aveva accumulato un patrimonio da 500 milioni di dollari. I suoi guadagni ancora oggi sono manna per gli eredi.

– Come Michael Jackson ha cambiato colore della pelle è rimasto per anni un mistero. In realtà, più che una scelta estetica, il suo passaggio dalla pelle nera a quella bianca fu una scelta medica. Michael soffriva infatti di vitiligine, una malattia della pelle autoimmune che porta a comparsa di macchie bianche in maniera irregolare su tutto il corpo. Per combatterla si fece aiutare dalla sua truccatrice di fiducia per gran parte della sua carriera, ma quando le macchie si estesero in maniera irrimediabile decise di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica per uniformare la sua carnagione, che gli causava non poco imbarazzo in pubblico.

– Il suo nome è legato in maniera inscindibile con il MoonWalk. Michael Jackson inventò il famosissimo passo di danza prendendo ispirazione dal mimo Marcel Marceau.

– Su Instagram Michael Jackson ha un account ufficiale in sua memoria da milioni di follower.

