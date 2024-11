Chi è Jack Antonoff, il “braccio destro” di Taylor Swift

Jack Antonoff: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore e produttore che lavora da anni al fianco di Taylor Swift.

Musicista di grande talento, ma soprattutto produttore dall’orecchio sopraffino, Jack Antonoff è una delle eminenze grige dell’attuale musica pop americana. C’è lui dietro a molti dei grandi successi di artiste come Lana Del Rey e, soprattutto, Taylor Swift. Un grande talento pronto che riesce a trasformare tutto ciò che tocca in oro. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Jack Antonoff: biografia e carriera

Jack Michael Antonoff è nato a Bergenfield, in New Jersey, il 31 marzo 1984 sotto il segno dell’Ariete. Cresciuto a New Milford, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica quando, nel secondo anno di liceo, formando una band punk con alcuni amici e ottenendo un successo discreto. Con questo gruppo ha potuto vivere un tour in Florida e in Texas. A causa della necessità di andare al college, però, molto presto lui e il resto dei compagni sono costretti a dividere le loro strade.

Taylor Swift

Chiusa questa parentesi, nel 2002 forma con l’amico Scott Irby-Ranniar un nuovo gruppo, gli Steel Train, ottenendo un contratto discografico. Dopo qualche anno unisce invece le forze con Andrew Dost e Nate Ruess e forma i Fun, diventando chitarrista e percussionista del trio fino al 2014, anno del loro scioglimento.

Non contento, nel 2014 costituisce un altro progetto, Bleachers, una one man band in cui decide di fare tutto da solo. Ma la svolta della sua carriera arriva in un’altra veste, quella di produttore. Nel 2017 lavora insieme a Lorde all’album Melodrama e incrocia la propria strada con Taylor Swift per l’album Reputation, in cui compare anche come co-autore di molti brani. Il successo è clamoroso.

Forte di questa nuova grande esperienza, diventa uno dei producer più richiesti dal pop americano, e collabora con star del calibro di St. Vincent, Lana Del Ray, Zayn, Sia, Grimes, P!nk e soprattutto Taylor, con cui instaura una vera e propria partnership proficua che dura fino a oggi e all’exploit a livello mondiale del disco Midnights.

Cosa fa oggi Jack Antonoff

Negli ultimi anni si è dedicato maggiormente al lavoro come produttore non solo di Taylor Swift, ma di molte altre star della musica pop, tra cui Lana Del Rey e Sabrina Carpenter. Non ha però abbandonato la musica in prima persona e continua a lavorare con il progetto Bleachers.

La discografia da solista in studio

2014 – Strange Desire

2017 – Gone Now

2021 – Take the Sadness Out of Saturday Night

2024 – Bleachers

La vita privata di Jack Antonoff: moglie e figli

Dopo una storia importante con Lena Dunham, Jack si è sposato nel 2023 con l’attrice Margaret Qualley, dopo un fidanzamento durato un paio d’anni. Al momento i due non hanno figli.

Sai che…

– Ha origini ebraiche.

– La sorella maggiore, Rachel, è una famosa stilista.

– Ha sofferto in passato di depressione, ansia e disordine ossessivo-compusivo.

– Vive a New York.

– Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– È stato un compagno di classe di Scarlett Johansson, con cui ha avuto anche una breve storia.

– Su Instagram Jack Antonoff ha un account ufficiale da centinaia di migliaia e follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

