Art Garfunkel è la nemesi di Paul Simon. I due insieme hanno formato una delle coppie più importanti nella storia della musica, sono però diventati famosi non solo per i loro capolavori, ma anche per le divergenze che li hanno portati più volte a scontrarsi. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sul riccioluto cantautore newyorkese.

Chi è Art Garfunkel: biografia e carriera

Arthur Ira Garfunkel è nato a Forest Hills, New York, il 5 novembre 1941 sotto il segno dello Scorpione. Il suo primo incontro con Paul Simon avviene alle scuole elementari. I due non si perdono di vista e tra il 1956 e il 1962 iniziano la loro carriera musicale con il nome di Tom & Jerry.

Nei primi anni Sessanta Art s’iscrive alla Columbia University ma, non volendo abbandonare la musica, entra nei Kingsmen, un gruppo vocale formato da soli uomini. Si laurea in discipline artistiche con specializzazione in storia dell’arte, e dal 1963 forma definitivamente un duo con Simon, con il nome di Simon & Garfunkel.

Il loro primo album esce nel settembre 1964 e ottiene successo solo un anno dopo l’uscita, quando il produttore Tom Wilson decide di estrarre un singolo, The Sound of Silence, riarrangiandolo con strumenti elettrici. Mai scelta fu più azzeccata:

Per tutti gli anni Sessanta i due diventano una delle coppie d’oro del folk americano, conquistando letteralmente il mondo per cinque anni. A causa delle divergenze artistiche, ma anche caratteriali, decidono però di separare le loro strade nel 1970 dopo la pubblicazione di un ultimo capolavoro, Bridge Over Troubled Water.

Art inizia così la propria carriera solista, ma non riesce a raggiungere mai il successo ottenuto dal collega Simon. Della sua vita musicale individuale si ricordano soprattutto brani come Bright Eyes:

Complice l’insuccesso dei suoi album da solista, Art preme per una reunion con Simon, che va in scena a inizio anni Ottanta. Il loro tour regala grandi emozioni, ma le incomprensioni tra i due non mancano, tanto che quello che era stato annunciato come un loro nuovo album viene alla fine pubblicato come lavoro solista di Paul Simon. Un affronto che convince Garfunkel a lasciare la musica fino al 1988.

Una nuova reunion arriva nei primi anni Duemila. Dopo quel momento, Art torna alla carriera solista, ma continua a non ottenere un grande successo.

Cosa fa oggi Art Garfunkel?

Il primo vero album di Garfunkel da solista arriva già avanti con gli anni, nel 2003, quando debutta con Everything Waits to Be Noticed. Un lavoro che viene considerato dai suoi fan il suo grande sforzo creativo nella scrittura di canzoni dai tempi di Tom and Jerry, agli inizi della collaborazione con Simon.

Dopo aver firmato un contratto con la Rhino Records, pubblica nel 2007 un altro album Some Enchanted Evening. Fermato nel 2010 da un problema alle corde vocali, ormai ha messo da parte la carriera nel mondo della musica, ma continua a interessarsi all’arte.

Art Garfunkel: la discografia da solista in studio

1973 – Angel Clare

1975 – Breakaway

1977 – Watermark

1979 – Fate for Breakfast

1981 – Scissors Cut

1986 – The Animals’ Christmas (con Amy Grant)

1988 – Lefty

1993 – Up ‘til Now

1997 – Songs from a Parent to a Child

2002 – Everything Waits to Be Noticed

2007 – Some Enchanted Evening

La vita privata di Art Garfunkel: moglie e figli

La prima moglie di Art è stata Linda Marie Grossman. I due sono rimasti insieme per tre anni, dal 1972 al 1975. Nel 1988 si è risposato con Kim, ancora oggi al suo fianco. Dalla loro unione sono nati due figli: James il 15 dicembre 1990 e Beau Daniel nel 2004.

Sai che…

– Oltre che cantautore, Art Garfunkel è anche attore.

– Perché Simon e Garfunkel si sono lasciati? Al di là dei tanti dissidi e dei litigi che li avevano separati già negli anni Sessanta, quando Paul iniziò a diventare autore della gran parte dei loro pezzi, Art pian piano cominciò a prnedere le distanze da lui. La rottura avvenne però quando Garfunkel decise di dedicarsi al cinema, lasciando a Simon l’incombenza di scrivere nuove canzoni. Quando però Art nascose al compagno di aver ottenuto una parte nel film Carnal Knowledge, fu Paul a capire che ormai tra loro era arrivata la fine e che sarebbe stato meglio proseguire ognuno sulla propria strada.

– Art Garfunkel è alto 1 metro e 75.

– La famiglia di Art ha origini ebraiche rumene.

– Il suo primo nome d’arte era Tom Graph.

– Nel 2004 e nel 2005 Art è stato arrestato per possesso di cannabis.

Di seguito l’audio di Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel:

