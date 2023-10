Paul Simon: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante che ha fatto la storia del folk insieme ad Art Garfunkel.

Paul Simon è una delle metà del duo più famoso della musica folk: Simon & Garfunkel. Artista di straordinario talento, ha scritto e composto molti dei successi della formazione. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Paul Simon: biografia e carriera

Paul Frederic Simon è nato a Newark, New Jersey, il 13 ottobre 1941 sotto il segno della Bilancia. Inizia a suonare negli anni del liceo e conosce presto, a New York, Art Garfunkel. I due diventano amici e iniziano a suonare in coppia, cercando di imitare gli Everly Brothers.

Chitarra

A inizio 1964 i due artisti vengono chiamati dalla Columbia Records, che decide di produrre il loro primo album. Così, sul finire dell’anno, esce Wednesday Morning, 3 A.M., un disco folk con cinque brani scritti da Simon.

Inizialmente il successo è relativo, ma il brano The Sound of Silence piano piano si fa strada tra le radio della Costa Orientale. Comprendendo il potenziale della canzone, il produttore del duo, Tom Wilson, gli chiede di reinciderla in chiave folk rock, seguendo la tendenza del Bob Dylan di quegli anni. Con questa nuova veste The Sound of Silence viene ripubblicata come singolo e raggiunge il numero 1 della classifica americana.

Forti di questo successo, Simon e Garfunkel pubblicano in pochi mesi altri due album, ottenendo ottimi riscontri in termini di vendite e iniziando a diventare nomi di punta del folk americano. Il loro quarto disco, Bookends, prosegue e anzi amplifica il successo del duo, grazie anche a un’altra hit straordinaria: Mrs. Robinson.

L’ultimo disco dei due, Bridge Over Troubled Water, esce nel gennaio 1970. Quindi, Simon e Garfunkel decidono di separare le proprie strade, complici le difficoltà incontrate proprio nella registrazione dell’ultimo disco. Dopo la rottura, i due si sono riuniti di tanto in tanto soprattutto per concerti dal vivo in tutto il mondo.

Simon ha cominciato però una nuova carriera da solista, ottenendo peraltro un ottimo riscontro in termini di pubblico. Il suo primo album, Paul Simon, esce nel 1972, ma il disco di maggior successo è Graceland, uno dei più importanti dischi di world music prodotti in America.

Cosa fa oggi Paul Simon? Continua a portare avanti la sua musica. Il suo ultimo album, In the Blue Light, è uscito nel 2018. Nel 2021 ha compiuto ottant’anni ed è stato celebrato dall’intero panorama musicale mondiale, anche se di nuovi album all’orizzonte per il momento non ce ne sono.

La discografia da solista ini studio

1965 – The Paul Simon Songbook

1972 – Paul Simon

1973 – There Goes Rhymin’ Simon

1975 – Still Crazy After All These Years

1983 – Hearts and Bones

1986 – Graceland

1990 – The Rhythm of the Saints

1997 – Songs from The Capeman

2000 – You’re the One

2006 – Surprise

2011 – So Beautiful or So What

2016 – Stranger to Stranger

2018 – In the Blue Light

La vita privata di Paul Simon: moglie e figli

La prima moglie di Paul Simon è stata Peggy Harper. I due si sono uniti in matrimonio nel 1969 e hanno avuto un figlio, Harper, nato nel 1972. Dopo il divorzio dalla consorte nel 1975, Paul ha avuto altre storie. Si è sposato con Carrie Fisher nel 1983, ma il matrimonio è finito dopo solo un anno. Il 30 maggio 1992 si è risposato con la cantante Edie Brickwell, madre di altri tre suoi figli.

Sai che…

– Paul Simon è alto 1 metro e 91.

– I genitori di Paul erano ebrei di origine ungherese.

– Simon e Garfunkel all’inizio si facevano chiamare Tom e Jerry.

– Dove vive Paul Simon? A Newark, in New Jersey. A quanto pare il suo patrimonio è stimato sui 45 milioni di dollari.

– Come attore, Paul ha recitato nel film Io e Annie di Woodie Allen del 1977.

– Su Instagram Paul Simon ha un account ufficiale da migliaia di follower.

Di seguito You Can Call Me Al, una delle canzoni di Paul Simon più famose:

Riproduzione riservata © 2023 - NM